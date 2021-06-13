Военное обозрение
Войти Регистрация

У генсека НАТО спросили о наличии разведданных о «причастности РФ» к вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске

12
У генсека НАТО спросили о наличии разведданных о «причастности РФ» к вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске

Генсека НАТО Йенса Столтенберга британские журналисты попросили прокомментировать ситуацию с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Речь идёт о самолёте, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс и на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Напомним, что экипаж самолёта получил сведения о том, что на борту может находиться взрывное устройство. Потом рядом с лайнером появился истребитель ВВС Беларуси, командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Минска.


У Столтенберга спросили, «есть ли у НАТО разведданные, которые бы говорили о причастности России к этому инциденту?» Отвечать на этот вопрос прямо натовский функционер не стал. По словам Столтенберга, он не может говорить о конкретных разведданных.

Генсек Североатлантического военного блока:

В подробности я не могу вдаваться. Но могу сказать точно, что мы знаем о тесном контактах Беларуси с Россией в разных сферах, включая авиацию и воздушное пространство. Также нужно отметить, что Россия является одной из немногих стран, не осудивших принуждение к посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. А ведь самолёт летел из столицы одной страны НАТО в столицу другой страны альянса.

Столтенберг добавил, что на данный момент отношения между НАТО и Россией «находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны». Было бы странно, если бы эти отношения находились на высоком уровне и были тёплыми и дружескими, при учёте того, что НАТО продвигает свою военную инфраструктуру к российским границам и при этом обвиняет Россию во всех грехах. Даже в посадке самолёта в Минске в НАТО пытаются найти пресловутую «руку Москвы».

Столтенберг:

Мы серьёзно относимся к тем угрозам военного и невоенного толка, а также к агрессивным действиями со стороны России.

Действия НАТО г-н Столтенберг агрессивными, конечно же, не считает.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:37
    +7
    У генсека НАТО спросили о наличии разведданных о «причастности РФ» к вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске
    . Странно, до них ещё не дошло, что тамошние пользуются "самыми надёжными" источниками, типа ОБС!
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 14:50
      0
      А ведь самолёт летел из столицы одной страны НАТО в столицу другой страны альянса.

      Согласен, пусть Белоруссия выплатит затраченный керосин и стёртые покрышки самолёта из-за промежуточной посадки.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 15:55
        0
        Британские журналюги пошли по протоптанной дорожке,хайли-лайкли . Сейчас в своих изданиях подправят Столтенберга, окажется ,что он ответил утвердительно, и понесется....по трубам
  2. lucul
    lucul Сегодня, 14:40
    +4
    У генсека НАТО спросили о наличии разведданных о «причастности РФ» к вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске

    И что у него спрашивать - это просто говорящая голова ,он ничего не решает ))))
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: lucul
      И что у него спрашивать - это просто говорящая голова ,он ничего не решает ))))

      По степери изворотливости я бы его с Псаки сравнила. Но журналисты меня умилили! Вот вынь да полож им разведданные! Хоть чуть-чуть, а они уж распишут-расшифруют!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    +1
    Дык МИД Британии подтвердил что у нет фактов о причасности России,к грамотной посадке Ryanair в Минске,и это было позавчера.Он же не умалишннный,брать всю ответственность на себя.Врать иногда боязно.
  4. businessv
    businessv Сегодня, 14:44
    +3
    Действия НАТО г-н Столтенберг агрессивными, конечно же, не считает.
    Как же могут быть агрессивными действия военного блока!? soldier
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:48
    +2
    Вот ведь врун! Какое "принуждение"... Когда самолёт повернул на Минск и когда появился истребитель? Жонглеры фактами. Истинные "правдорубы"!
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:05
    +1
    Всеми фибрами душенки пенис столтенберг был "за " такую мысль, но вслух высказать свою мыслю пока не стал. ....
  7. NF68
    NF68 Сегодня, 15:51
    +2
    Данные к них, конечно же есть, НО.... эти данные и их источник на столько секретные, что разглашать их не будут. дЖентльменам надо верить на слово.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:06
    0
    НАТО миролюбиво тычет в Россию ножом, Россия агрессивно уворачивается!
  9. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:07
    0
    Я заголовок статьи прочитал и понял, что генсек НАТО скажет.
    ...что мы знаем о тесном контактах Беларуси с Россией
    Любые события связывают с Россией. К примеру пьяных солдат НАТО, когда эстонцы с поезда их сняли, тоже никак не обошлось без российских спецслужб. fool