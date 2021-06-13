У генсека НАТО спросили о наличии разведданных о «причастности РФ» к вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске

В подробности я не могу вдаваться. Но могу сказать точно, что мы знаем о тесном контактах Беларуси с Россией в разных сферах, включая авиацию и воздушное пространство. Также нужно отметить, что Россия является одной из немногих стран, не осудивших принуждение к посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. А ведь самолёт летел из столицы одной страны НАТО в столицу другой страны альянса.

Мы серьёзно относимся к тем угрозам военного и невоенного толка, а также к агрессивным действиями со стороны России.

Генсека НАТО Йенса Столтенберга британские журналисты попросили прокомментировать ситуацию с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Речь идёт о самолёте, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс и на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Напомним, что экипаж самолёта получил сведения о том, что на борту может находиться взрывное устройство. Потом рядом с лайнером появился истребитель ВВС Беларуси, командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Минска.У Столтенберга спросили, «есть ли у НАТО разведданные, которые бы говорили о причастности России к этому инциденту?» Отвечать на этот вопрос прямо натовский функционер не стал. По словам Столтенберга, он не может говорить о конкретных разведданных.Генсек Североатлантического военного блока:Столтенберг добавил, что на данный момент отношения между НАТО и Россией «находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны». Было бы странно, если бы эти отношения находились на высоком уровне и были тёплыми и дружескими, при учёте того, что НАТО продвигает свою военную инфраструктуру к российским границам и при этом обвиняет Россию во всех грехах. Даже в посадке самолёта в Минске в НАТО пытаются найти пресловутую «руку Москвы».Столтенберг:Действия НАТО г-н Столтенберг агрессивными, конечно же, не считает.