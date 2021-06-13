«Мёртвые души по-американски»: сотрудник Пентагона обвиняется в мошенничестве с «фальшивыми курсантами»

42-летний сотрудник Пентагона Рэндольф Стэнли обвиняется в мошенничестве с «фальшивыми курсантами». Предположительно, он использовал несуществующих учащихся, студентов и курсантов, чтобы собрать якобы для них 6,2 миллиона долларов федеральной помощи.Обвинение утверждает, что деньги частично использовались для выплат «авторам-призракам» за выполнение заданий для Пентагона.Стэнли, который работал в Аудиторском агентстве по оборонным контрактам (DCAA), вменяют в вину подачу заявок на получение правительственной помощи на миллионы долларов для «фальшивых курсантов», а задания выполняли от их имени «авторы-призраки». В период с 2005 по 2021 год в целях незаконного обогащения он использовал десятки людей.Прокуратура сообщила, что помощь в размере 6,7 миллиона долларов была направлена как минимум в восемь учебных заведений, которые, вычтя плату за обучение, передали 6,2 миллиона долларов несуществующим студентам, учащимся и курсантам. Эти деньги целиком или частично прикарманил Стэнли.Некоторые данные о личностях курсантов (студентов) фактически были украдены из базы данных, другие сами позволили за вознаграждение использовать данные персонального характера.Так в течение более полутора десятков лет работала схема, которую можно условно назвать «мертвые души по-американски».