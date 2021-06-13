Американские уфологи: Списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя

Конечно, хорошо, что спустя многие десятилетия после событий в Розуэлле серьёзные люди и правительственные структуры начали открыто говорить о неопознанных объектах. Однако сейчас есть подозрения относительного того, что наши власти по-прежнему скрывают доказательства существования НЛО, их инопланетного происхождения.

В конечном итоге это может быть весьма опасным.

Нужно изучать эти явления. Ранее многое тоже казалось необъяснимым, но потом природа явлений и процессов прояснилась благодаря учёным. Сегодня многие вещи могут показаться нелепыми или невероятными. Но именно в результате изучения таких явлений часто и делаются удивительные открытия.

Я бы хотел, чтобы Пентагон тщательно расследовал встречи с НЛО и объяснял их, причём не выдумками и предположениями.