Военное обозрение
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Американские уфологи: Списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя

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Американские уфологи комментируют выдержки из отчёта Пентагона, который вышел на днях и был посвящён наблюдению американскими военными неопознанных объектов – как летающих, так и плавающих. Уфологов, как выясняется, возмутил тот факт, что в отчёте министерства обороны говорится о наблюдаемых военными США объектах как о не имеющих никакого отношения к внеземным цивилизациям.


Отдавшие много лет жизни исследованию темы НЛО, американские уфологи Стивен Бассет и Мик Уэст отмечают следующее:

Конечно, хорошо, что спустя многие десятилетия после событий в Розуэлле серьёзные люди и правительственные структуры начали открыто говорить о неопознанных объектах. Однако сейчас есть подозрения относительного того, что наши власти по-прежнему скрывают доказательства существования НЛО, их инопланетного происхождения.

Уфологи отмечают, что сокрытие данных связано с завесой секретности, а это приводит к возникновению недоверия:

В конечном итоге это может быть весьма опасным.

Уфологи в США говорят о том, что списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя. При этом в самом Пентагоне ранее заявили, что собираются внимательно рассмотреть вопрос именно по «вмешательству России или Китая» и по «испытаниям ими неизвестного оружия».

По мнению уфологов, властям США нужно не утаивать правду, а предпринимать меры для изучения применяемых в НЛО технологий.

Заявление главы астрономического центра Колумбийского университета Калеба Шарфа:

Нужно изучать эти явления. Ранее многое тоже казалось необъяснимым, но потом природа явлений и процессов прояснилась благодаря учёным. Сегодня многие вещи могут показаться нелепыми или невероятными. Но именно в результате изучения таких явлений часто и делаются удивительные открытия.

Мик Уэст:

Я бы хотел, чтобы Пентагон тщательно расследовал встречи с НЛО и объяснял их, причём не выдумками и предположениями.
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10 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:21
    +2
    Согласен, всё списывать на русских и китайцев нельзя! Только на русских!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      Согласен, всё списывать на русских и китайцев нельзя! Только на русских!

      А почему только "летающие и плавающие"? "Где подземные и те, что лезут из вулкана?"- восклицает возмущенная общественность!
      Наивные эти уфологи! "В самом Пентагоне ранее заявили, что собираются внимательно рассмотреть вопрос именно по «вмешательству России или Китая» и по «испытаниям ими неизвестного оружия».
      Вот на это деньги дадут, и немалые, а просто на изучение - индейский домик прилагается!
  2. pytar
    pytar Сегодня, 15:30
    +4
    Петров&Баширов конечно во многих темных делах замешанные, но вот списывать на их счет НЛО, как то нельзя... no В этот раз уже инопланетяни обидятся! Возмут мстить, то уровень океанах поднимут, то covid новы устроят. bully Короче - земными делами землянам, а НЛО инопланетянам. Цезарю цезарево, кесарю кесарево! yes
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:57
      0
      И слесарю-слесарево)))))
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:31
    +3
    Американские уфологи: Списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя
    кроме них есть еще белочка
  4. Intruder
    Intruder Сегодня, 15:40
    +2
    Тема оригинальна в сути:
    1.Сначала скрывали наблюдения, под инопланетными объяснениями, все что не попадало в картину реальности того времени и публичности, еще с конца 19 века...!?
    2. Теперь говорят о противоположном, мол: "все фигня, это испытание земных вооружений, никаких UFO и не было"!?
    Истина скорее всего, где-то по-середине... feel
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:43
    +1
    Американские уфологи: Списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя
    . А на что ещё то?
    На шибко забористый "бамбук" и паленые виски/ бренди?
  6. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:47
    0
    Испытывают оружие на новых физических принципах. А истина где-то рядом. Я думаю , что это США.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:56
    0
    Эх ребята, да не видели они нас, не видели))) Только Русских drinks
  8. Кокос
    Кокос Сегодня, 15:58
    0
    Списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя

    можно и нужно laughing пока флот амеров латает дырки устаревших посудин ...мы строим летающие тарелки laughing