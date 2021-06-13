Американские уфологи: Списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя

Американские уфологи комментируют выдержки из отчёта Пентагона, который вышел на днях и был посвящён наблюдению американскими военными неопознанных объектов – как летающих, так и плавающих. Уфологов, как выясняется, возмутил тот факт, что в отчёте министерства обороны говорится о наблюдаемых военными США объектах как о не имеющих никакого отношения к внеземным цивилизациям.
Отдавшие много лет жизни исследованию темы НЛО, американские уфологи Стивен Бассет и Мик Уэст отмечают следующее:
Конечно, хорошо, что спустя многие десятилетия после событий в Розуэлле серьёзные люди и правительственные структуры начали открыто говорить о неопознанных объектах. Однако сейчас есть подозрения относительного того, что наши власти по-прежнему скрывают доказательства существования НЛО, их инопланетного происхождения.
Уфологи отмечают, что сокрытие данных связано с завесой секретности, а это приводит к возникновению недоверия:
В конечном итоге это может быть весьма опасным.
Уфологи в США говорят о том, что списывать все неопознанные объекты на военную деятельность русских и китайцев нельзя. При этом в самом Пентагоне ранее заявили, что собираются внимательно рассмотреть вопрос именно по «вмешательству России или Китая» и по «испытаниям ими неизвестного оружия».
По мнению уфологов, властям США нужно не утаивать правду, а предпринимать меры для изучения применяемых в НЛО технологий.
Заявление главы астрономического центра Колумбийского университета Калеба Шарфа:
Нужно изучать эти явления. Ранее многое тоже казалось необъяснимым, но потом природа явлений и процессов прояснилась благодаря учёным. Сегодня многие вещи могут показаться нелепыми или невероятными. Но именно в результате изучения таких явлений часто и делаются удивительные открытия.
Мик Уэст:
Я бы хотел, чтобы Пентагон тщательно расследовал встречи с НЛО и объяснял их, причём не выдумками и предположениями.