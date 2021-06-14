MG 42 - пулемёт вермахта со скорострельностью до 1500 выстрелов в минуту

В 1942 году на вооружении немецкой армии появился новый единый пулемёт. Это огнестрельное оружие получило обозначение MG 42.
Необходимость в создании нового пулемёта в гитлеровской Германии возникла в связи с тем, что его предшественник – MG 34 – всё чаще критиковался немецкими военнослужащими. И не только, кстати, ими.
Во-первых, он имел скорострельность от 600 выстрелов в минуту, что не всегда позволяло пулемётчику выполнять поставленные задачи. Во-вторых, конструкция MG 34 была такова, что для эффективной стрельбы нужно было использовать исключительно качественные боеприпасы и иметь широкий спектр навыков.
Скорострельность пулемёта MG 42 достигала уже 1,5 тыс. выстрелов в минуту. За такие параметры скорострельности MG 42 получил соответствующие названия. Одно из них – «гитлеровская циркулярка».
Важным аспектом замены MG 34 на MG 42 был и аспект экономии денежных средств, что для военного времени было вполне объяснимо. В итоге MG 42 стал обходиться при производстве примерно на треть дешевле пулемёта-предшественника. Одновременно с этим вдвое уменьшилась металлоёмкость этого оружия для вермахта.
О немецком едином пулемёте второй половины Второй мировой войны рассказывается на канале «Правда жизни».