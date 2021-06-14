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MG 42 - пулемёт вермахта со скорострельностью до 1500 выстрелов в минуту

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В 1942 году на вооружении немецкой армии появился новый единый пулемёт. Это огнестрельное оружие получило обозначение MG 42.


Необходимость в создании нового пулемёта в гитлеровской Германии возникла в связи с тем, что его предшественник – MG 34 – всё чаще критиковался немецкими военнослужащими. И не только, кстати, ими.

Во-первых, он имел скорострельность от 600 выстрелов в минуту, что не всегда позволяло пулемётчику выполнять поставленные задачи. Во-вторых, конструкция MG 34 была такова, что для эффективной стрельбы нужно было использовать исключительно качественные боеприпасы и иметь широкий спектр навыков.

Скорострельность пулемёта MG 42 достигала уже 1,5 тыс. выстрелов в минуту. За такие параметры скорострельности MG 42 получил соответствующие названия. Одно из них – «гитлеровская циркулярка».

Важным аспектом замены MG 34 на MG 42 был и аспект экономии денежных средств, что для военного времени было вполне объяснимо. В итоге MG 42 стал обходиться при производстве примерно на треть дешевле пулемёта-предшественника. Одновременно с этим вдвое уменьшилась металлоёмкость этого оружия для вермахта.

О немецком едином пулемёте второй половины Второй мировой войны рассказывается на канале «Правда жизни».

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3 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 04:58
    0
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  2. mark1
    mark1 Сегодня, 06:27
    0
    А для чего пехотному пулемету такая скорострельность? Людишки быстрее бегать не стали, стабильность положения обеспечивается станком/сошками.
    У ДС-39 то же было два темпа стрельбы - но 1200 в/мин исключительно для ПВО а по пехоте -600
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:04
    0
    С "видосами " С.Шумакова не раз "встречался" на Ютубе ... Не от всех "видосов" оставалось "чувство глубокого удовлетворения" ! Замечалось иной раз, что Шумаков может выдавать спорные факты ,как истинные... Но видеоролик "про пулемёты МГ "весьма неплох ,хотя многие упоминаемые в нем ттх пулемётов могут отличаться от тех , что,пожалуй, чаще встречались в разных интернет-статьях ! К чему мы давно "приучены" ? 1.Что МГ-34 имеет тех.скорострельность в 800-900 в/м ;2. МГ-42>в 1000-1200 в/м...иногда, в 1200-1300 в/м... 3. МГ-45>в 1500 в/м... Но в последние годы стали появляться более "подробные" статьи , в которых данные могут несколько отличаться от "привычных" ! Пулемёты первых партий МГ-34 оснащались регуляторами темпа стрельбы в зависимости в каком варианте (ручной или станковый) использовался пулемёт... Более низкий темп стрельбы начинался от 600 в/м.... О пулемёте МГ-42 тоже "говорится" разное...: и 1000-1200 в/м...и 1200-1300 в/м... и от 1200 до 1500 в/м ...(последние данные встречаются гораздо реже и в последнее время...) А вот про пулемёт МГ-45 стало "выясняться",что темп стрельбы у него гораздо меньше ,чем 1500 в/м ! Так что...теперь каждый может выбрать себе те ттх,которые ему больше нравятся ! fellow