Военное обозрение
Войти Регистрация

В украинских медиа: ВСУ заменили почти все свои СВД новым снайперским оружием

11

В украинских СМИ появилась информация о том, что на Украине «практически завершён переход снайперов с винтовок СВД на другое оружие». В частности, такая информация озвучена инструктором по снайперскому делу Русланом Шпаковичем.


По словам Шпаковича, которые приводятся в украинских медиа, «вооружённые силы Украины (ВСУ) заменили почти все свои СВД новым снайперским оружием».

Из сообщения:

СВД сейчас массово сдают на склады. Их заменяют на новое оружие. Причина – в состоянии СВД. Их сейчас снайперским оружием в полном смысле этого слова не назвать.

Заявлено о получении украинскими военнослужащими снайперского оружия «различных типов» в качестве замены винтовок Драгунова.

При этом в сообщениях говорится, что в подразделения ВСУ за последние месяцы поступили около 1,5 тыс. новых снайперских винтовок. Среди них – американские Savage-110 и украинские «Зброяр» UR-10 (UAR-10) и UBR-008.

На самом деле, самозарядные «Зброяр» UR-10 (Z-10) сложно назвать украинским оружием. Дело в том, что это один из вариантов винтовки AR-10. Винтовка под патрон 7,62х51 мм начала поступать на вооружение ВСУ в 2018 году. При этом было заявлено, что темпы производства такого оружия слишком малы, чтобы в сжатые сроки можно было заменить СВД, стоящие на вооружении украинской армии.

Винтовка Savage Model 110 была запатентована в 1963 году, находится в производстве в США.

Шпакович:

Того, что поставили в ВСУ, в принципе, хватает войскам практически на 100 процентов.

СВД была принята на вооружение в 1963 году. Эксплуатируется это снайперское оружие в десятках стран мира, включая Россию, Украину, Индию, Венесуэлу, Сирию, Монголию, Белоруссию и др.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:07
    +5
    Хоть позорить конструктора СВД перестанут, используя его "детище " в гражданской войне!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:14
      +3
      Цитата: Бережливый
      Хоть позорить конструктора СВД перестанут, используя его "детище " в гражданской войне!

      «вооружённые силы Украины (ВСУ) заменили почти все свои СВД новым снайперским оружием».

      Это как в номере В. Винокура
      - Песня исполняется впервые
      - Этой песне уже больше 100 лет!
      - Мною исполняется впервые!
      Все новое - хорошо забытое старое, и еще не факт, что "новое" будет лучше старого
    2. Расул Алиев
      Расул Алиев Сегодня, 17:52
      -2
      Это не гражданская война а война с ихтамнетами
      1. Avis
        Avis Сегодня, 18:01
        +2
        Цитата: Расул Алиев
        Это не гражданская война а война с ихтамнетами

        Да, с чем то несуществующим (со своими галлюцинациями) воевать можно до самой своей смерти...
        1. Расул Алиев
          Расул Алиев Сегодня, 18:06
          0
          Они воюют с вс рф и наемниками нанятыми рф
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 17:12
    +4
    Это и у нас происходит.....но армия у нас больше .
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:38
      0
      Как винтовка марксмена - СВД по сию пору на высоте. Просто цэгабонцы доставшиеся от Союза стволы похоже успели в хлам ушатать..
      1. military_cat
        military_cat Сегодня, 18:06
        0
        Скорее, спешат изо всех сил перейти на стандарты НАТО, потому что в противном случае США могут лишить их помощи в рамках Ukraine Security Assistance Initiative.
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 17:12
    +1
    Интересно, почем укровоины будут продавать эти Савадж-110 бойцам НМ ЛДНР?
  4. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 17:21
    +1
    Американские '' коллеги'' хорошо снабжают ВСУ. Не зря там сухогрузы разгружаются в украинском порту да и транспортная авиация доставляет определенный груз
  5. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 17:43
    0
    Того, что поставили в ВСУ, в принципе, хватает войскам практически на 100 процентов.

    Формулировка просто отвал башки.
    Вспомнилось: "Да отдам я тебе деньги. Половину. Потом. Может быть."