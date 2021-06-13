В украинских медиа: ВСУ заменили почти все свои СВД новым снайперским оружием

СВД сейчас массово сдают на склады. Их заменяют на новое оружие. Причина – в состоянии СВД. Их сейчас снайперским оружием в полном смысле этого слова не назвать.

Того, что поставили в ВСУ, в принципе, хватает войскам практически на 100 процентов.