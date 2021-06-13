В украинских медиа: ВСУ заменили почти все свои СВД новым снайперским оружием

В украинских СМИ появилась информация о том, что на Украине «практически завершён переход снайперов с винтовок СВД на другое оружие». В частности, такая информация озвучена инструктором по снайперскому делу Русланом Шпаковичем.
По словам Шпаковича, которые приводятся в украинских медиа, «вооружённые силы Украины (ВСУ) заменили почти все свои СВД новым снайперским оружием».
Из сообщения:
СВД сейчас массово сдают на склады. Их заменяют на новое оружие. Причина – в состоянии СВД. Их сейчас снайперским оружием в полном смысле этого слова не назвать.
Заявлено о получении украинскими военнослужащими снайперского оружия «различных типов» в качестве замены винтовок Драгунова.
При этом в сообщениях говорится, что в подразделения ВСУ за последние месяцы поступили около 1,5 тыс. новых снайперских винтовок. Среди них – американские Savage-110 и украинские «Зброяр» UR-10 (UAR-10) и UBR-008.
На самом деле, самозарядные «Зброяр» UR-10 (Z-10) сложно назвать украинским оружием. Дело в том, что это один из вариантов винтовки AR-10. Винтовка под патрон 7,62х51 мм начала поступать на вооружение ВСУ в 2018 году. При этом было заявлено, что темпы производства такого оружия слишком малы, чтобы в сжатые сроки можно было заменить СВД, стоящие на вооружении украинской армии.
Винтовка Savage Model 110 была запатентована в 1963 году, находится в производстве в США.
Шпакович:
Того, что поставили в ВСУ, в принципе, хватает войскам практически на 100 процентов.
СВД была принята на вооружение в 1963 году. Эксплуатируется это снайперское оружие в десятках стран мира, включая Россию, Украину, Индию, Венесуэлу, Сирию, Монголию, Белоруссию и др.