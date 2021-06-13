Беспилотное судно ВМС США автономно прошло более восьми тысяч километров

В рамках заключительной стадии испытательной программы Пентагона «Повелитель Призрачного флота» беспилотное надводное судно ВМС США Nomad автономно прошло более восьми тысяч километров. Маршрут его движения пролегал от Мексиканского залива через Панамский канал к западному побережью Соединенных Штатов.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.
Правда, на двух процентах маршрута, которые пришлись на прохождение Панамского канала, плавсредством всё же управлял человек.
Проект «Повелитель призрачного флота» в Министерстве обороны США стартовал в 2017 году. Его конечной целью является создание больших и средних беспилотных надводных роботизированных систем, способных действовать без вмешательства людей и не нуждающихся в обслуживании в течение длительного времени. Такие беспилотные быстроходные суда следовали бы за боевой эскадрой, являясь плавучими складами боеприпасов.
К настоящему моменту создано два беспилотных судна – Nomad и Ranger. В прошлом году проходили испытания «Рейнджера», который так же успешно преодолел расстояние от Мексиканского залива до западной части американского побережья.
После 2022 года планируется передача двух надводных беспилотников флоту для проведения дальнейших испытаний.