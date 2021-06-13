Военное обозрение
Войти Регистрация

Беспилотное судно ВМС США автономно прошло более восьми тысяч километров

20

В рамках заключительной стадии испытательной программы Пентагона «Повелитель Призрачного флота» беспилотное надводное судно ВМС США Nomad автономно прошло более восьми тысяч километров. Маршрут его движения пролегал от Мексиканского залива через Панамский канал к западному побережью Соединенных Штатов.


Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.

Правда, на двух процентах маршрута, которые пришлись на прохождение Панамского канала, плавсредством всё же управлял человек.

Проект «Повелитель призрачного флота» в Министерстве обороны США стартовал в 2017 году. Его конечной целью является создание больших и средних беспилотных надводных роботизированных систем, способных действовать без вмешательства людей и не нуждающихся в обслуживании в течение длительного времени. Такие беспилотные быстроходные суда следовали бы за боевой эскадрой, являясь плавучими складами боеприпасов.

К настоящему моменту создано два беспилотных судна – Nomad и Ranger. В прошлом году проходили испытания «Рейнджера», который так же успешно преодолел расстояние от Мексиканского залива до западной части американского побережья.

После 2022 года планируется передача двух надводных беспилотников флоту для проведения дальнейших испытаний.
Использованы фотографии:
Минобороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tarakan
    tarakan Сегодня, 18:06
    +6
    Осталось проверить в водах Сомали laughing
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 19:15
      +2
      Ну так "Летучий голландец",говорят, до сих пор бороздит просторы океанов в полном автономе. Так что незачет wassat
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:07
    -2
    Вот такой "малек" 8000 км и без дозаправки?Прошел и прошел.Ждем отчеты по нашим судам.Надо поискать инфу по Михаилу Ульянову,все таки танкер стотысячник,да и путь во льдах в основном.
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:07
    0
    Мыс Горн обошел беспилотник?
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 18:13
      +4
      Его не требуется обходить, если через Панамский канал идти.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:02
        -1
        Цитата: military_cat
        Его не требуется обходить, если через Панамский канал идти.

        Да где бы не идти, какой великий смысл в таких беспилотниках/безэкипажниках?
        Хрень какая-то.
      2. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 19:21
        0
        Цитата: military_cat
        Его не требуется обходить, если через Панамский канал идти.

        Для беспилотника пройти шлюзы канала ...еще лохмаче. Это не рядовой случай
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:29
    0
    Беспилотные суда это маломерные суда не подпадающиие под конвенцию IMO,крупнотонажные суда подпадающие под конвенцию IMO называются " морскими автономными судами".Так что вам решать к какому классу эта лайба относится.На данный момент автоматика на наших судах собирает информацию,анализирует ее и принимает решение.Но не имеет доступа к двигателям и рулевым устройствам.Все контролируется экипажами.Столкнулись с проблемой спутниковой связи,не высокой пропускной способностью и стабильностью.Экспериментальная эксплуатация будет до 2025 года,а потом будет решение.Если все удачно ,подрежут "ноги морякам "на каботаже.
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:33
    0
    Интересно ,а в шторм кто будет управлять судном?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:44
      +1
      Дык дистанционно,а об этом ни слова,эта опция у беспилотника присутствует.
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 19:16
      -1
      Цитата: Александр 3
      Интересно ,а в шторм кто будет управлять судном?

      Шторм laughing
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:34
    0
    а вот малаккским или датскими проливами слабо?
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:48
    -1
    Зачем безэкипажному кораблю/судну нужна ходовая рубка? С кучей окон...
    Кто в них смотреть станет?...
    Я, понимаю- пароход перспективный/ экспериментальный.
    Свои мысли по поводу безэкипажности уже излагал.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:50
      -1
      Бензовоз -маленькие зеленые человечки там отдыхать от полетов будут lol
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:48
    0
    Меня беспокоят сепараторы топлива,подготавливающие топливо для ТНВД главного двигателя ,а кто их чистить будет.Что танки топлива и расходные цистерны ,"медицинской "чистоты ,особенно после шторма?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:03
    0
    Повелитель призрачного флота
    . Название ... голливудское, а так, автопилот не более того.
  10. Avior
    Avior Сегодня, 19:15
    -1
    Сложно понять, с чего вдруг загорелись именно беспилотными судами?
    Ладно в авиации, там место человека экономится и размеры БПЛА меньше, ремонт самолета человек в полёте все равно не производит.
    Но в чем проблема держать на судне мииимальный экипаж?
    Места за его счёт много не сэкономишь, ремонт даже минимальный- с экипажем возможен, без него - проблема.
    Нет никакой необходимости делать транспортное судно беспилотным.
    Ну, может, для поиска ПЛ можно безэкипажные можно приспособить, нотранспортные
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 19:41
      -1
      Автономность на порядки выше.
      Человеку нужно пространство для работы и отдыха, еда, вода питьевая и техническая, средства для поддержания жизнедеятельности. Это главное ограничение по автономности, а не топливо.Без человека корабль или подлодка годами сможет находиться в море. При этом иметь очень скромные размеры.
      Это в первую очередь разведка и ПЛО.
      Дальше на безэкипажный корабль можно ставить все активное оборудования. РЛС, системы связи, сонары. Не боятся что они будут замечены и уничтожены. Да и просто ложные цели делать из них.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 19:47
        0
        В статье о транспортном речь.
        Даже минимальный экипаж из 3 человек снимет многие проблемы безэкипажного судна.
  11. Комментарий был удален.
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:22
    -1
    Как называется аналог прапорщика на флоте? wink Таких хоть точно на подобных судах не будет! wink