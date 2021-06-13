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«Форпост демократического мира»: в офисе Зеленского надеются на скорое принятие Украины в НАТО

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В преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе в Офисе Зеленского надеются на скорое принятие Украины в НАТО. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил желание, чтобы оно произошло в самое ближайшее время.


Такое мнение он высказал журналистам итальянской газеты La Repubblica.

Мы верим, что партнеры в ближайшее время дадут согласие на наше членство в Альянсе. Нам нужна помощь против России.

- заявил «человек номер два в Киеве», как его назвали в этом европейском издании.

Ермак выражает надежду, что страны НАТО смогут прийти к единому мнению и договорятся между собой о принятии Украины в свои ряды. Причем это нужно сделать как можно скорее, ведь страна находится в опасности. По мнению чиновника, на нее может в ближайшее время напасть Российская Федерация. Он считает, что будущее Украины целиком зависит от членов Североатлантического альянса.

Глава Офиса Зеленского называет Незалежную «форпостом демократического мира» и утверждает, что она в большей степени соответствует натовским стандартом, чем многие страны-участницы этого военно-политического блока.

Ранее издание «Страна.ua» цитировало слова главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, что Киев больше не будет просить, чтобы его приняли в НАТО, а начнет этого требовать.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/people/Андрій-Єрмак/
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31 комментарий
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  1. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 18:32
    +5
    Из УКРАИНЦА воин, как из навоза снаряд, так что это все пустое.
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 18:34
      +2
      "Пустое" или "красная линия"? Путин говорит, что к планам Украины по вступлению в НАТО следует относиться серьёзно.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 18:41
        +3
        Цитата: military_cat
        "Пустое" или "красная линия"? Путин говорит, что к планам Украины по вступлению в НАТО следует относиться серьёзно.

        И почти открыто дал понять, что мы этого не допустим.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 19:12
          +1
          Надежды юношей питают. Вот только в данном случае с украиной, надеюсь это так и останется влажными мечтами
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Сегодня, 19:48
            0
            Никто, конечно, Украину в НАТО принимать не будет. А эта истерика Ермака ("По мнению чиновника, на нее может в ближайшее время напасть Российская Федерация."), потому что время Х неумолимо приближается. И это будет НЕ "нападение РФ на Украину", а ответный контрудар ЛДНР и России после нападения Украины по приказу США на ЛДНР. Если Байден с Путиным в Женеве не решат судьбу Украины и другие вопросы мирно.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:42
        0
        Цитата: military_cat
        "Пустое" или "красная линия"? Путин говорит, что к планам Украины по вступлению в НАТО следует относиться серьёзно.

        Ко всему нужно относиться серьезно. Даже к интервью которое Путин дал этому американскому провокатору.
        Зачем проявлять добрую волю к тем, кто тебя игнорирует?
        Где разрешение США на аналогичное интервью российского журналиста Байдену?
        Не хочет Байден выходить на совместное интервью... тогда "пошла бы лесом" эта встреча президентов, из которой главарь запада Байден утвердится, перед Европой, де-факто, а Россию в очередной раз обольют грязью из всего англосакского СМИ мира.
        Кто вообще, из кремлевского пула подкладывает Путину "свинью"?
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 18:47
          +1
          Цитата: Ясная
          Не хочет Байден выходить на совместное интервью... тогда "пошла бы лесом"

          Проблема в том, что папа Вова говорит за себя, а у сонного Джо такой привелегии нет. Демократия... чо... )))
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 18:52
            0
            Цитата: Canecat
            Цитата: Ясная
            Не хочет Байден выходить на совместное интервью... тогда "пошла бы лесом"

            Проблема в том, что папа Вова говорит за себя, а у сонного Джо такой привелегии нет. Демократия... чо... )))

            Да, они играют против России в долгую и грамотно.
            Выверяют каждое информ-действие.
            Уже сейчас в западных СМИ нарастает вал публикаций, что Путин, на вопрос "убийца ли он?" с оглашением интервьютором-провокатором списка погибших по всему миру доморощенных прозападников, мол, не стал отрицать этого fool
            И это только начало... Что будет после встречи...
            1. Canecat
              Canecat Сегодня, 19:01
              0
              После встречи совместных заявлений не будет. Это практика. Так что там голь "агло-сацкая" выдумает, то и будет.
              Они вон как разорались, что наши на колено не привстали на ЧМ. Аж до смеха...
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Сегодня, 19:30
                +1
                Если США олицетворяет "центр типа демократического мира", то зачем подбирает и создает мерзкие образования, как ИГИЛ, националистическую Украину, Трибалтику, Грузию и им подобное отребье???
        2. Комментарий был удален.
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 18:57
            +1
            Цитата: military_cat
            Цитата: Ясная
            Даже к интервью которое Путин дал этому американскому провокатору.

            "Американского провокатора" (которому Путин давал интервью про вступление Украины в НАТО) зовут Павел Зарубин, он корреспондент Россия 1, автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин."

            Вы притворяетесь что ли?
            12.06.21 г. В интервью американскому телеканалу NBC, журналист К.Симмонс. ... Про "словесное несварение у него желудка..."
    2. Троль
      Троль Сегодня, 18:38
      -1
      Из УКРАИНЦА воин, как из навоза снаряд, так что это все пустое.


      Почитайте, или найдите видео в сети, где Игорь Стрелков рассуждает, рассказывает о качествах украинского солдата. И его мнение не соответствует Вашему. Ни разу не соответствует.
      И кстати, украинцев, героев (награжденных государством) первой, второй мировых войн и войны в афганистане,
      статистически, не меньше чем русских.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 18:55
        -1
        Начнем с того, что кому нужны В/НА Герои тех войн? Смешно приводить статистику по Союзу от которого они же открещиваются обеими руками. У тех покалений была Идея, за которую они умирали. А какая идея сейчас? В НАТО вступить, для решения своих местечковых вопросов за счет сил Альянса? По моему это самый яркий пример отсутствия лиц, способных на героический поступок.
        На данный момент, их воинство реально деградировало. И деградация эта началась не вчера, а в 91-м при разделе.
      2. Кузмицкий
        Кузмицкий Сегодня, 19:05
        +1
        Недооценка противника, высокомерное и пренебрежительное отношение к нему зачастую приводили к серьезным проблемам. В данном случае Стрелков знал, о чем говорил.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:54
      +2
      Верно, требуйте, ультимативно, не только принятия в нато, но миллиардные безпроцентно-безвовратные кридиты, современнейшее оружие и технику за счет стран -изготовителей, принятие в ряды G7 на второе место сразу. .... wassat
    4. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 19:04
      +1
      Типично украинская должность - завскладом - воруют виртуозно.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:33
    +3
    Офисе Зеленского надеются на скорое принятие Украины в НАТО.
    Так де-факто вы уже в НАТО, но только по вашим обязательствам по всем их требованиям.
    А, де-юре... what ну, вот реально ответьте "человек № 2", нужно НАТО за вас воевать?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 18:44
      +4
      Вопрос даже в другом, а какой смысл принимать Украину в НАТО и тем самым брать на себя какие либо обязательства, если натовцы на Украине и так, как у себя дома?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:01
        -2
        Цитата: 1976AG
        Вопрос даже в другом, а какой смысл принимать Украину в НАТО и тем самым брать на себя какие либо обязательства, если натовцы на Украине и так, как у себя дома?

        Не имеют право постоянно отказывать. По моему, статья 10 устава НАТО "политика открытых дверей".
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 19:09
          +3
          Цитата: Теренин
          Цитата: 1976AG
          Вопрос даже в другом, а какой смысл принимать Украину в НАТО и тем самым брать на себя какие либо обязательства, если натовцы на Украине и так, как у себя дома?

          Не имеют право постоянно отказывать. По моему, статья 10 устава НАТО "политика открытых дверей".

          Политика открытых дверей заключается в возможности приема новых государств, но не в том, чтобы не имели права отказывать, это уже слишком. Таких положений никто в устав закладывать не будет.
  3. NF68
    NF68 Сегодня, 18:52
    0
    Как только-так сразу и примут.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:04
      +2
      По мнению чиновника, на нее может в ближайшее время напасть Российская Федерация.

      Вот что подсознание с типчиками сотворяет. Уже не первый раз, и не единственный чиновник кричит "Караул! На нас Россия в ближайшее время нападет!"
      А С КЕМ ВЫ ТОГДА ВОТ УЖЕ 7 ЛЕТ ВОЮЕТЕ? ВЫ УЖ ПРИЗНАЙТЕСЬ, ЧТО СОБСТВЕННЫЙ НАРОД УНИЧТОЖАЕТЕ И ВОЙНА У НАС ГРАЖДАНСКАЯ!
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:33
        0
        Цитата: Егоза
        По мнению чиновника, на нее может в ближайшее время напасть Российская Федерация.

        Вот что подсознание с типчиками сотворяет. Уже не первый раз, и не единственный чиновник кричит "Караул! На нас Россия в ближайшее время нападет!"
        А С КЕМ ВЫ ТОГДА ВОТ УЖЕ 7 ЛЕТ ВОЮЕТЕ? ВЫ УЖ ПРИЗНАЙТЕСЬ, ЧТО СОБСТВЕННЫЙ НАРОД УНИЧТОЖАЕТЕ И ВОЙНА У НАС ГРАЖДАНСКАЯ!

        Не утруждайте себя, этот вопрос в пустоту. На западе будут слышать от Украины только то, что хотят услышать. Поэтому украинские власти, на всякий случай, орут по разному.
  4. NF68
    NF68 Сегодня, 18:54
    +2
    Никому в НАТО такие труднопредсказуемые и не совсем здоровые на головы как скакуны не нужны.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 19:16
      0
      Николай! Дело не в скакунах, а в территории. Размещение ракет НАТО в Восточной Украине сделает любой конфликт с неизбежностью ядерным, а пустить весь мир под откос - это такое решение, которое вряд ли под силу любому. Поэтому в НАТО, наверняка, примут. Иметь такой козырь - это для Запада хорошо. Помешать этому наше руководство не сможет, глупости с постановкой ракет на Кубе, уже надоели.
  5. cniza
    cniza Сегодня, 18:56
    +3
    Ранее издание «Страна.ua» цитировало слова главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, что Киев больше не будет просить, чтобы его приняли в НАТО, а начнет этого требовать.


    Угу , ну требуйте уже быстрее...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:01
    0
    «Форпост демократического мира»: в офисе Зеленского надеются на скорое принятие Украины в НАТО
    . Существуют отдельно от реальности ... видно хороший "бамбук" им поставляют, без перерыва.
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:22
    0
    Какие же тупые пришедшие к власти путём государственного переворота политические "элиты"!
    На Украине территориальный конфликт в активной фазе , украинцы того и глядишь "нарвуться на грубость ". Неужели кто то из оголтелых реально надеются , что их примут в НАТО и альянс выкатит к границам России свою технику , а солдаты из Западных армий станут стройными рядами на защиту Неньки ? fool
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:26
    0
    А достойно ли это НАТО состоять в одной организации с форпостом свободного мира? Не велика ли честь для НАТЫ?
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:41
    0
    Они там реально больные...
  10. Скоробей
    Скоробей Сегодня, 19:46
    0
    Пущай требуют чтобы ВСУ разобрали в армии НАТО прапорщиками.