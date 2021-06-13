«Форпост демократического мира»: в офисе Зеленского надеются на скорое принятие Украины в НАТО

Мы верим, что партнеры в ближайшее время дадут согласие на наше членство в Альянсе. Нам нужна помощь против России.

В преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе в Офисе Зеленского надеются на скорое принятие Украины в НАТО. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил желание, чтобы оно произошло в самое ближайшее время.Такое мнение он высказал журналистам итальянской газеты La Repubblica.- заявил «человек номер два в Киеве», как его назвали в этом европейском издании.Ермак выражает надежду, что страны НАТО смогут прийти к единому мнению и договорятся между собой о принятии Украины в свои ряды. Причем это нужно сделать как можно скорее, ведь страна находится в опасности. По мнению чиновника, на нее может в ближайшее время напасть Российская Федерация. Он считает, что будущее Украины целиком зависит от членов Североатлантического альянса.Глава Офиса Зеленского называет Незалежную «форпостом демократического мира» и утверждает, что она в большей степени соответствует натовским стандартом, чем многие страны-участницы этого военно-политического блока.Ранее издание «Страна.ua» цитировало слова главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, что Киев больше не будет просить, чтобы его приняли в НАТО, а начнет этого требовать.