«Ракетами достанем до Урала»: украинцы готовятся к войне на учениях НАТО



Фото: SFJZ13 / flickr.com

Поле битвы – Европа



Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr.com

«Используя особенности местного ландшафта и манёвренность подразделений, десантники не только умело отбили атаку, понеся минимальные потери, но и продемонстрировали креативное мышление в действиях подразделения».

Подготовка к войне?

«Экипажи отработали координацию действий тактической группы по пресечению провокаций на море и отражению атаки с неба в соответствии со стандартами НАТО».

«Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы».

«Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем».