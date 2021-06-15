«Ракетами достанем до Урала»: украинцы готовятся к войне на учениях НАТО

Поле битвы – Европа
Маневры Saber Guardian 2021 – это часть больших стратегических учений Defender Europe 2021, которые с мая проходят в Европе и Северной Африке.
«Защитник Европы» проходит ежегодно с разной интенсивностью, но только в текущем году учения стали самыми масштабными за последние 25 лет. Объединенные силы НАТО устроили из Европы настоящее поле битвы. В масштабных маневрах участвуют более 28 тыс. военных из 26 стран. В общей сложности задействованы более 30 полигонов в 12 странах.
Saber Guardian в этих баталиях занимает особое место. Во-первых, в маневрах задействованы 13 тыс. бойцов, а во-вторых, на правах «дружественной страны» в учениях задействованы украинские подразделения. По сценарию кульминационная часть учений проходила в Венгрии, где десантники ВСУ показали высокий уровень выучки. По крайней мере, об этом рапортуют украинские СМИ.
Так, 13 тактическая группа отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка, участвуя за команду «Bluefor» объединенных сил НАТО, приняла «бой» у наблюдательного пункта. Наступающие из группы «Opfor» в составе 12 бойцов и бронемашины не смогли переломить сопротивление десанта и понесли тяжелые потери. Среди бойцов ВСУ потерь нет. Наутро противник на четырех БТР M113 решились на повторный штурм украинских позиций, но и здесь группу «Opfor» ждало закономерное фиаско. Бравые десантники «уничтожили» из гранатометов все бронетранспортеры с личным составом, потеряв при этом всего одну бронемашину.
Украинские источники особо подчеркивают, что десантники самостоятельно справились с противником и не прибегли к помощи союзной авиации. В Киеве высоко оценили умения военных и выпустили официальное заявление:
«Используя особенности местного ландшафта и манёвренность подразделений, десантники не только умело отбили атаку, понеся минимальные потери, но и продемонстрировали креативное мышление в действиях подразделения».
Десантники не единственные, кто «приняли бой» в европейский учениях НАТО. В начале мая артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича была переброшена в польскую Торунь для участия в стрельбах Dynamic Front-2021. Работали украинцы с орудиями 2А36 «Гиацинт-Б» в полном соответствии со стандартами стран НАТО. Руководство учениями осуществляло командование 41 артиллерийской бригады армии США. Украинские коллеги не упустили шанса. Позволили сержанту Бредли Биверс выстрелить из «Гиацинта», а потом торжественно посвятили его в артиллеристы по-украински.
Дальнейшему сближению Украины и Североатлантического союза будут способствовать летние учения Sea Breeze 2021 вблизи Крыма. Планируется привлечь не менее 4 тыс. военнослужащих, 40 судов, 30 единиц авиационной техники, а также более 100 автомобилей и единиц бронетехники.
Подготовка к войне?
Киев всеми правдами пытается показать своим западным партнерам лояльность и заинтересованность в сотрудничестве. Речь в первую очередь идет о вступлении в НАТО. Первые шаги к цели уже сделаны – украинские военные «играют по правилам Альянса» в заграничных учениях. Дальше – больше. Президент Зеленский в феврале подписал указ о «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». В течение года Киев намерен привлечь на свою территорию не менее 11 тыс. иностранных военных для участия в учениях различного профиля. Лейтмотив всех маневров один – противостояние «российской агрессии».
Ситуация в стране все больше напоминает подготовку к полномасштабной войне. Генеральный штаб ВСУ проводит учения за учениями. В конце мая 30-я механизированная бригада имени Константина Острожского в Ровенской области организовала баталию, в которых широко использовались пресловутые Bayraktar TB2 и Javelin.
Пограничная служба Украины в мае провела совместные морские учения с кораблем Береговой охраны США Hamilton. Украинский флот представлял пограничный флагман ракетный катер «Григорий Куропятников» и американский подарок патрульный катер «Старобельск». В официальном пресс-релизе пограничников сообщалось:
«Экипажи отработали координацию действий тактической группы по пресечению провокаций на море и отражению атаки с неба в соответствии со стандартами НАТО».
Линию перманентных учений по отражение «агрессии» восточного соседа продолжили июльские маневры около российской госграницы в Крыму. Отбивались от условной группы российских катеров. Как отмечают в военном ведомстве:
«Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы».
Как и ранее в Европе, доблестные украинские воины вышли из конфликта безусловными победителями.
Чуть ли не революционными предсказывают в Украине запланированные на сентябрь маневры Rapid Trident. В соответствии с планом, более 4 тыс. натовских военных и «сочувствующих» им займутся отражением очередной «атаки» с территории России. В этот раз военные НАТО будут создавать с украинцами мультинациональные подразделения. Как уверяет киевский Генштаб, именно иностранцы будут интегрироваться в украинские войска, а не наоборот. Руководство Украины до сих пор всерьез рассчитывает, что войска НАТО готовы воевать за призрачные киевские интересы.
Помимо учений, украинская власть демонстрирует милитаризм и другими способами.
25 мая президент Зеленский предложил создать новый род войск – Силы территориальной обороны. Для этого предусмотрена поправка в первую статью закона «О численности Вооруженных сил Украины». В случае утверждения инициативы, в ВСУ придут дополнительно 11 тыс. бойцов, и общая численность украинской армии достигнет 261 тыс. человек.
Впрочем, эту президентскую инициативу можно рассматривать и под другими углом. В Украине безработица, немалая часть граждан вынуждена работать за границей, и для сохранения социальной стабильности Зеленский решил создать 11 тысяч рабочих мест. А вдруг, действительно, война? Как успеть мобилизовать бойцов, если большая часть трудится за рубежом? Только расширение кадрового состава вооруженных сил. По-другому, видимо, не получится.
С украинской территории раздаются голоса, которые иначе как провокационными расценить нельзя. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко призывает особенно не надеяться на помощь со стороны НАТО. Вполне резонный тезис он дополняет следующим:
«Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем».
Немного походит на нацистские фантазии относительно «Уралбомберов», не правда ли?
Несмотря на то, что эти слова не принадлежат официальному представителю киевской власти, они служат отличной лакмусовой бумажкой настроений нашего восточного соседа. Единственным адекватным ответом подобной риторике остается одно – укрепление группировки российских войск на границе.
Киев создает взрывоопасную во всех смыслах ситуацию. Армию накачивают оружием, в том числе поставляемым из-за рубежа, увеличивают личный состав, учат воевать против россиян.
В конце концов, это демонстративное поведение может разразиться провокацией, после которой игры в Saber Guardian покажутся репетицией в детском саду.