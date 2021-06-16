Бомбы на Берлин



Бомбардировщики Балтийского флота на боевом задании.

Проект



Бомбардировщик ДБ-3Ф на одном из балтийских аэродромов.

Пробные вылеты



Они бомбили Берлин: слева – полковник Евгений Преображенский, справа – капитан Петр Хохлов.

Бомбардировки Берлина



Они бомбили Берлин: Преображенский, Хохлов и капитан Николай Челноков (крайний слева).



Пожар в Берлине после бомбежки в 1941 г.



Подарок Гитлеру

Источники и литература:



Кузнецов Н. Г. Торпедоносцы Великой Отечественной: Их звали «смертниками». Яуза – Эксмо, 2011.

Марков А., Родионов И. Самолет удивительной судьбы. Моделист-Конструктор, (8–9), 1985.

Морозов М. Э. Торпедоносцы Великой Отечественной: Их звали «смертниками». Яуза – Эксмо, 2011.