Операция «Экспортёр». Как британцы захватили Сирию

Британские солдаты высаживаются из бронетранспортера «Брен Керриер» у античной Триумфальной арки в Пальмире
80 лет назад британские войска провели операцию «Экспортёр» и вторглись в подконтрольные французам Сирию и Ливан. Начались четырёхнедельные боевые действия британского экспедиционного корпуса, в состав которого входили англичане, австралийцы, индийцы и бойцы «Свободной Франции» против французских войск.
Развернулись ожесточённые бои, в ходе которых французские войска под командованием генерала Анри Денца часто переходили в контратаки и достойно защищали честь Франции. Господство англичан в воздухе в итоге решило исход кампании. 21 июня пал Дамаск, 3 июля – Пальмира, 9 июля – союзники вышли к Бейруту. 11 июля 1941 года боевые действия были приостановлены. 14 июля в Акре было подписано соглашение о перемирии, по которому британцы взяли под контроль Сирию и Ливан. Тем самым Англия захватила стратегический плацдарм в Восточном Средиземноморье, с которого немцы могли угрожать Египту и Суэцкому каналу.
Вторая мировая война и Сирия
После поражения и развала Османской империи её ближневосточные владения были разделены между Британией и Францией. Сирия, включавшая нынешний Ливан, перешла под контроль Франции. В 1930 году создана Сирийская республика, но она продолжала находиться под французским контролем. После капитуляции Франции в 1940 году встал вопрос о будущем подмандатных территорий. Сначала новый командующий войсками в Сирии и Ливане генерал Э. Миттелхаузер заявил, что левантская армия продолжит борьбу на стороне союзников. Однако 25 июня 1940 года военный министр Франции генерал Вейган издал приказ всем войскам в колониях и подмандатных территориях выполнять положения акта о перемирии с Германией. Миттелхаузер подчинился этому приказу.
В самой Сирии отношение к мировой войне не было однозначной. Часть политически активной общественности выступала за поддержку режима Виши и союз с Германией, в надежде, что победа стран «оси» даст Сирии независимость. Другая часть политиков не возражала против британской оккупации, также надеясь получить независимость, уже из рук Англии. Кроме того, существовали опасения, что война вызовет новые экономические трудности, болезни и голод, как это было во время Первой мировой войны. Британцы распространили экономическую блокаду на Сирию и Ливан. В частности, прекратили поставку нефти из Ирака, что вызвало острую нехватку горючего.
Комиссар французского Леванта и новый командующий войсками Анри Фернан Денц вступил в переговоры с сирийскими националистами и заявил, что правительство Виши поддерживает Сирию и Ливан в их стремлении к независимости, но обсуждение этого вопроса требует соответствующих условий. В апреле 1941 года Денц снова пообещал Сирии и Ливану независимость, но подчёркивал невозможность реализации этого шага в условиях войны.
Стоит отметить, что восстание в Ираке нашло широкую поддержку у сирийских националистов. В ряде крупных городов прошли демонстрации в поддержку антибританского восстания. Многие националисты направились в Багдад, чтобы участвовать в борьбе с британцами. На волне успехов Третьего рейха в Сирии растёт число сторонников союза с Гитлером.
Кавалеристы черкесского эскадрона на улице захваченного Дамаска. Черкесские подразделения сирийской колониальной армии перешли на сторону союзников и в составе войск «Свободной Франции» участвовали в боях против частей вишисткого режима в Сирии
Обстановка перед операцией
Сразу же после подавления оккупации Ирака (Иракский блицкриг британской армии) британское командование стало готовить операцию против Ирана и вишистских сил в Сирии и Ливане. Ряд поражений в 1940–1941 годах, захват Греции ухудшили положение Британии в Средиземноморье. Британцы хотели ликвидировать возможный плацдарм Германии на Ближнем Востоке. Германия и Италия могли использовать территорию Сирии и Ливана против Палестины и Египта или начать наступление в Ираке. Англия стремилась усилить свои позиции на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье, для этого нужно было захватить Сирию и Ливан. Также учитывались интересы французских союзников. Глава правительства «Свободной Франции» генерал де Голль пытался оторвать от Вишистской Франции как можно больше колоний и использовать их как базу для создания своих вооруженных сил.
Во время военных действий в Ираке, где произошло восстание, направленное против британского владычества в регионе, режим Виши позволил немцам использовать военные запасы в Сирии для поддержки Багдада. Также французы разрешили транзит военных грузов по своей территории и предоставили Германии несколько аэродромов в северной Сирии. В ответ Черчилль разрешил британской авиации бомбить базы ВВС стран «оси» на территории Сирии. Также британцы предложили «Свободной Франции» как можно скорее начать операцию против режима Виши в Сирии. После оккупации Ирака британцами по просьбе французов германский ограниченный контингент покинул Сирию. Однако Лондон решил использовать эту ситуацию как повод для вторжения.
В июне 1941 года Лондон выступил с резким протестом против действий режима Виши в странах Леванта, заявив, что проводимая им политика сотрудничества со странами оси выходит за рамки условий франко-германского перемирия. Поэтому военные силы Британии при поддержке войск «Свободной Франции» намерены выступить на защиту Сирии и Ливана. Де Голль и британцы пообещали предоставить странам Леванта свободу и независимость.
Истребитель Девуатин D.520 военно-воздушных сил вишистской Франции на ливанском аэродроме
Силы сторон
Со стороны союзников в операции участвовали части 7-й австралийской дивизии, 1-й британской кавалерийской дивизии (базировалась в Палестине, Иордании, позже была переформирована в 10-ю бронетанковую дивизию), индийской пехотной бригады, шесть батальонов 1-й французской свободной дивизии и другие подразделения. Союзные силы насчитывали свыше 30 тыс. человек. Сухопутные силы поддерживало более 100 самолетов и эскадра ВМС. Руководство объединёнными союзными силами осуществлял командующий британскими войсками в Палестине и Трансиордании генерал Генри Вильсон. Войска «Свободной Франции» возглавлял генерал Ж. Катру. Наступление вели тремя ударными группами: из Палестины и Трансиордании на Бейрут и Дамаск, из Западного Ирака на Пальмиру и Хомс, из Северного Ирака вдоль реки Ефрат.
Группировка вишистских войск насчитывала свыше 30 тыс. человек (по другим данным, до 45 тыс.). Имела в своем составе 90 лёгких танков и 120 орудий. ВВС насчитывали около 100 машин.
Сражение
Уже с середины мая 1941 года британские ВВС наносили удары по Сирии, вели ожесточенные схватки с авиацией противника. В ночь на 8 июня 1941 года южная группа перешла границу и начала наступление на север. Вопреки ожиданиям союзников, которые считали, что режим Виши слаб и его войска быстро капитулируют либо перейдут на их сторону, французы оказали упорное сопротивление. Большая часть французов в это время недолюбливала англичан за их поведение во время Французской кампании и за захват и уничтожение французского флота. А сторонников де Голля считали предателями. Поэтому вишисты сражались храбро.
Так, 9 июня союзники захватили город Кунейтра на юго-западе Сирии. Но вишисты, подтянув бронетехнику, перешли в контратаку и 15 июня отбили город. При этом захватили в плен вражеский батальон. С 9 по 22 июня ожесточённые бои шли за ливанский город Мерджуон, который переходил из рук в руки. Не смогли британцы с ходу взять и Дамаск. Вышедшие к Дамаску индийские части были контратакованы и блокированы на два дня. Только 21 июня, когда к городу вышли основные силы союзников, французы сдали Дамаск.
Успешно действовала в центральной Сирии наступающая из пустынного района Западного Ирака механизированная группа (Арабский легион, части 1-й кавдивизии). Британцы успешно захватили горные переходы и 3 июля заняли Пальмиру. Правда, и здесь вишисты без боя не сдались. 6 июля соединились группы союзников, которые наступали из Палестины и Западного Ирака. 1 июля начала наступление северная группа, которая быстро продвигалась к Средиземному морю. На этом участке сопротивление вишистов было слабым.
К 9 июля 1941 года, прорвав оборону французов у Дамура, союзники вышли к Бейруту. Это решило исход кампании. Генерал Денц начал переговоры о сдаче. 11 июля были остановлены боевые действия, 14 июля – подписано перемирие. В это время командующий вишистскими силами успел отправить все оставшиеся самолеты и корабли во Францию. По условиям капитуляции, сдавшиеся французские солдаты могли вернуться во Францию или вступить во войска «Свободной Франции». Почти все предпочли вернуться на родину.
Австралийские солдаты на позиции во время наступления в Сирии
Итоги
Кампания была короткой, но бои отличались упорством. Отсюда довольно высокие потери. Союзники потеряли свыше 4 тыс. человек, около 30 самолетов. Потери французов – по разным данным, от 3,5 до 9 тыс. убитыми и ранеными, около 5 тыс. пленными. Так, для сравнения: во время Норвежской кампании 1940 года Германия потеряла свыше 5 тыс. человек, союзники – более 6 тыс.
В итоге Англия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье. Ликвидировала возможную угрозу своим позициям в Палестине, Египте и Ираке. «Свободная Франция» де Голля получила базу для дальнейшей борьбы с гитлеровцами. При решении дальнейшей судьбы Сирии и Ливана возникли разногласия между Черчиллем и де Голлем из-за стремления англичан установить свой военный контроль над этими территориями. В конечном счёте де Голль признал главенство англичан в военной области, но французы сохраняли на Сирией и Ливаном политический и административный контроль.
27 сентября 1941 года генерал Катру официально объявил о предоставлении Сирии независимости. Шейх аль-Хасани стал президентом страны. В ноябре была провозглашена независимость Ливана. Но реальная власть до конца войны сохранялась у французских властей и британских военных.
Австралийские войска на французском аэродроме Алеппо, Сирия, июнь 1941 г.