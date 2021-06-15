Операция «Экспортёр». Как британцы захватили Сирию



Британские солдаты высаживаются из бронетранспортера «Брен Керриер» у античной Триумфальной арки в Пальмире

Вторая мировая война и Сирия



Кавалеристы черкесского эскадрона на улице захваченного Дамаска. Черкесские подразделения сирийской колониальной армии перешли на сторону союзников и в составе войск «Свободной Франции» участвовали в боях против частей вишисткого режима в Сирии

Обстановка перед операцией



Истребитель Девуатин D.520 военно-воздушных сил вишистской Франции на ливанском аэродроме

Силы сторон



Наступление союзных войск в Сирии в 1941 г.

Сражение



Австралийские солдаты на позиции во время наступления в Сирии

Итоги



Австралийские войска на французском аэродроме Алеппо, Сирия, июнь 1941 г.