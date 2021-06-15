Увеличат ли пенсии военным пенсионерам в следующем году

Приходит отставной офицер в собес (советский аналог пенсионного фонда РФ) за пенсионным удостоверением. Выписывают ему это удостоверение сроком на пять лет.

– А почему только на пять лет выписали? В 50 лет что: опять за удостоверением приходить?

Ухмыльнулись собесовские работницы. У них за вторым удостоверением ещё никто не приходил.

Проходит 5 лет. Военный пенсионер приходит за новым удостоверением. Удивились, но выписали ещё на пять лет. И о чудо! Через пять лет военный пенсионер опять приходит.

– Мужчина, расскажите, пожалуйста, секрет вашего долголетия. Вы первый, кто пришел за третьим удостоверением. Обычно офицеры, как только снимают портупею, так сразу и разваливаются. А вы живой!

Пенсионер, рубашку расстегнул:

– А я и не снимал! И любовно погладил потертую кожу родной портупеи на волосатой груди…

Как можно обобрать пенсионеров

«При расчёте пенсии применяется следующая формула:



П=((ОкД+ОкЗ)*0,5+(Окд+ОкЗ)*0,03*Т)*к,



где ОкД – оклад по должности, ОкЗ – оклад по званию, Т – период переработки сверх минимального периода, необходимого для назначения военнослужащему пенсии, к – понижающий коэффициент».



Для наглядности необходимо привести пример расчёта. Военнослужащий находится в звании полковника на должности заместителя (командира – Прим. автора) части. Его оклад по должности составляет 22 тысячи рублей, а по званию – 18 тысяч рублей. Он собирается выйти на заслуженный отдых со стажем 27 лет. Это на 7 лет больше минимально установленного. Ему назначается пенсия в размере 50 %, за каждый год выслуги прибавляется 3 %.



По итогу выхода на пенсию он будет получать ((22000+18000)х0,5+(22000+18000)х0,03х7)х0,7368=20 925,12 рублей полковник будет получать ежемесячно».

Слишком быстро побежали

«Уважаемые военные пенсионеры, в связи с тем, что доходы упали, сверхплановые повышения коэффициента продолжаться не могут. Будем стараться выполнять требования принятого Закона».

Что дальше

«Многие военнослужащие на пенсии не способны работать по состоянию здоровья, огромное количество уходит из жизни, не дожив и 60 лет, к таким военным пенсионерам относятся те категории, которые проводили основное время своей службы в полевых условиях, на учениях, тактических полевых занятиях, выполняли интернациональный долг, принимали участие в боевых действиях, выполняя приказы командиров и верховного главнокомандующего и это основная масса военнослужащих, от рядового контрактника до генерала».

Вспомнился мне недавно один древний, ещё советских времен, анекдот про офицеров Советской армии. Но он актуальным, как оказалось, остался и сегодня. В другом государстве, в иной армии.А вспомнил я этот анекдот не просто так. А в связи с очередным обманом военных пенсионеров. Я понимаю, что время сейчас сложное. Траты у государства огромны. Но я понимаю и другое: обещания, данные на самом высоком уровне, надо выполнять.Даже тогда, когда они даны самым патриотичным и преданным государству людям. Солдатам, сержантам и офицерам ВС России. Даже тогда, когда действительно денег нет. Или сказать прямо: «Нет возможности, поэтому пенсии вам будем индексировать на общих основаниях».Речь сегодня пойдет о том, как военные пенсионеры вошли в положение, в котором оказалось правительство России. И так и не вышли. Уже несколько лет в этом положении и живут. Не очень, кстати, удобном положении для офицера.Многие помнят Закон № 4468-1 ст. 43 п. 2, который начал действовать с 1 января 2012 года. Согласно этому Закону, военная пенсия выплачивалась в половинном размере. Понижающий коэффициент тогда был установлен на отметке 0,54. Но коэфециент должен был увеличиваться ежегодно на 2 процента. И этот Закон исполнялся.С 1 января 2015 года – 0,6212, с 1 октября 2015 года – 0,6578, с 1 февраля 2016 – 0,6975, с 1 февраля 2017 года – 0,7223, с 1 октября 2019 года – 0,7368. И всё. Этот коэффициент действует до сих пор. Правительством было принято решение о заморозке повышения пенсий до 2020 года.Понимаю, что разбираться в хитросплетениях технологии начисления военных пенсий сложно. И в подавляющем большинстве пенсионеры даже не пытаются осознать, как это происходит. Поэтому значение понижающего коэффициента серьезно мало кто воспринимает. Вот пример из одного из экономических изданий, который все прояснит.Дальше, думаю, разобраться не сложно. Уберите коэффициент и получите значение пенсии, которое должен получать полковник. В данном примере все понятно. При 100-процентном значении коэффициента пенсия вырастет до 28400 рублей. Ощутимо? Естественно. Но, увы, в этом году повышения коэффициента военным пенсионерам не светит.Есть один нюанс, о котором мало кто вспоминает. Я не знаю, то ли это менталитет наших чиновников, то ли действительно были такие возможности, но увеличение понижающего коэффициента шло с опережающими темпами. Согласно уже упомянутому Закону, в 2020 году понижающий коэффициент должен был достигнуть 70 %. По факту же мы видим 73,68 %.Понятно, что в масштабах государства эти 3 с лишним процента выливаются в миллиарды рублей. Точно так же, ясно, что в условиях кризиса, который вызван проблемами с пандемией и переформатированием экономики, такие деньги для страны совсем не лишние. Нам все понятно. Кроме одного – почему об этом прямо не сказать?Ну, хотя бы так. Иначе какой-то неприятный осадок в душе остается. Как будто обманывают тебя как деревенского простака, на пустом месте.Сейчас правительство готовит бюджет на следующий год. Очень скоро Дума будет обсуждать проект бюджета. И к ноябрю этот проект будет принят во втором, а может, и в третьем чтении. Это понятно, в будущий год страна должна входить с принятым бюджетом. Значит, президент его должен подписать в декабре.Мне кажется, что, несмотря на некоторую активизацию экономики, разморозки понижающего коэффициента не произойдет ещё год. Следовательно, очередного повышения военных пенсий ожидать не приходится. Хотя, зная, опять же, наших чиновников, вполне возможно, что разморозить смогут во второй половине года (грёзы автора).Недавно зашел на сайт «Российская народная инициатива» и увидел интересную информацию. Инициатива № 58Ф70721 «Немедленно отменить понижающий коэффициент при расчете военной пенсии. Вернуть потерянную пенсию всем категориям МО, МВД и т.д., начиная с 2012 года».Я прочитал эту инициативу и вот тогда-то и вспомнил анекдот, с которого начал данный материал.Почему?Вот цитата из этой инициативы:Проблема существует и её надо решать.И ещё, если государственные служащие должны чуть уменьшить аппетиты, в частности, в величине пенсий, то почему это не распространяется на всех госслужащих?Почему, как, кстати, указано в инициативе, закон не распространяется на расчеты пенсий для военных судей, сотрудников прокуратуры, служащих СК Российской Федерации, федеральных государственных служащих?