Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Встреча позволит понять наличие возможных точек соприкосновения. Переговоры будут максимально откровенными в тех сферах, которые нам интересны.



Прояснился контекст заявления президента США Джо Байдена по вопросу возможного взаимодействия с Российской Федерацией. По словам американского президента, с Россией «можно совместно работать, например, в Ливии». Эти слова обратили на себя внимание в связи с тем, что официально в Ливии нет ни американского, ни российского контингентов. В связи с этим администрации Байдена пришлось давать пояснения относительно того, что именно имел в виду президент США.Как выяснилось, Джо Байден перепутал Сирию с Ливией. Отмечается, что «президентом имелась в виду возможность взаимодействия с Россией по сирийскому вопросу».Обращающее на себя внимание заявление сделала и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По её словам, Джо Байден «готовился к встрече с Владимиром Путиным 50 лет, находясь на мировой арене». Псаки добавила, что Байден со своими помощниками и советниками обсуждает те вопросы, которые будут подниматься при обсуждении с разными лидерами, включая президента Российской Федерации.Псаки добавила, что будущая встреча с Путиным не имеет ничего общего ни с дружбой, ни со взаимопониманием: