Военное обозрение
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Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

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Прояснился контекст заявления президента США Джо Байдена по вопросу возможного взаимодействия с Российской Федерацией. По словам американского президента, с Россией «можно совместно работать, например, в Ливии». Эти слова обратили на себя внимание в связи с тем, что официально в Ливии нет ни американского, ни российского контингентов. В связи с этим администрации Байдена пришлось давать пояснения относительно того, что именно имел в виду президент США.


Как выяснилось, Джо Байден перепутал Сирию с Ливией. Отмечается, что «президентом имелась в виду возможность взаимодействия с Россией по сирийскому вопросу».

Обращающее на себя внимание заявление сделала и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По её словам, Джо Байден «готовился к встрече с Владимиром Путиным 50 лет, находясь на мировой арене». Псаки добавила, что Байден со своими помощниками и советниками обсуждает те вопросы, которые будут подниматься при обсуждении с разными лидерами, включая президента Российской Федерации.

Псаки добавила, что будущая встреча с Путиным не имеет ничего общего ни с дружбой, ни со взаимопониманием:

Встреча позволит понять наличие возможных точек соприкосновения. Переговоры будут максимально откровенными в тех сферах, которые нам интересны.
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23 комментария
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  1. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 06:03
    -5
    Неужели работать будут, а не просто бухать во время фотосессий, подписывая готовые документы? Даже не вериться как-то. Помню от Бори нам достались друг Рю и друг Билл, с которыми тот достиг взаимопонимания во время совместных возлияний. И что от них было толку?
    1. KilleMall
      KilleMall Сегодня, 06:08
      +7
      "Вы знаете кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец американской демократии и особа приближенная к императору" - так перефразируя Остапа Ибрагима Берта Мария Бендер бея могла бы сказать "рыжая бестия")))) И вообще только у меня дедуля вызывает 100%-ую ассоциацию с Кисой Воробьяниновым?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 06:53
        +2
        Цитата: KilleMall
        100%-ую ассоциацию с Кисой Воробьяниновым?

        Наш Киса был до революции был уездным предводителем дворянства. Этот американского еврейского лобби ... в остальном двойник Ипполита Матвеевича Воробьянинова сто % . «уездный предводитель команчей»
      2. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 07:01
        +1
        Бидон, пройдя тернистый путь от сперматозоида до хозяина Белого дома готовился к встрече с "тёмнейшим", ему так и сказали в роддоме, Джо кушай хорошо малыш, у тебя впереди встреча и серьёзный разговор. Он так и шёл по жизни, качал бицуху, крутил "Солнце" на турнике без ремней и везде его пропускали без очереди даже в школьной столовке, потому что у него встреча!
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 06:14
      +4
      Джо Байден «готовился к встрече с Владимиром Путиным 50 лет,

      Даже в Москву в 1979-м приезжал, наверное искал его там. lol
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 06:20
        +3
        Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

        Мало yes , мало пятьдесят лет !
        Нужно было с пелёнок готовиться...
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 06:47
      +2
      Байден там такого наговорит, потом сша за него долго краснеть будут, за откровенный бред! Поэтому, и совместной прессконференции не будет, чтобы нашему от смеха во время спитча старичка плохо не стало am
      1. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант Сегодня, 06:51
        +2
        Ну вот,а было бы любопытно на это посмотреть.По крайней мере весело было бы.
  2. Arhat
    Arhat Сегодня, 06:05
    +3
    Паноптикум...
  3. Комментарий был удален.
  4. Torins
    Torins Сегодня, 06:08
    +2
    Это Псаки, это нормально laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:15
    +3
    Байден перепутал Сирию с Ливией
    Ну это у президентов Сша главная фишка. Иран с Ираком, Австралию с Австрией путать. В Англии вообще на веранде потерялся, хорошо, что жена голос подала и позвала страдальца. А дальше больше
    Байден «готовился к встрече с Владимиром Путиным 50 лет, находясь на мировой арене»
    Оказывается Байден провидец коль 50 лет назад уже знал, что студент института Путин станет президентом, с котором ему придется встречаться и готовился к этому.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 07:21
      0
      Цитата: rotmistr60
      Ну это у президентов Сша главная фишка. Иран с Ираком, Австралию с Австрией путать.

      А так же Швецию со Швейцарией, Исландию с Ирландией, Гвинею с Гвианой, Гану с Гайаной, Уругвай с Парагваем, Литву с Латвией, Индию с Индианной, Джоржию с Грузией, Север с Югом
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:15
    +3
    Похоже американцев беспокоит только одно,если Байден выйдет из переговорной комнаты по окончанию встречи на своих двоих, то америку разорвет о гордости.Об этом событии выйдут сразу 20 фильмов в Голливуде,и все получат Оскара. laughing
  7. Griffit
    Griffit Сегодня, 06:15
    +2
    Я думал что он начал готовиться к встрече, находясь в утробе матери. А оказалось всего лишь 50 лет. Этого мало.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:19
    +2
    Привет,Байден!Так это ты называл меня земляным червяком?Все занавес!Реанимация!Переговоры провалились!!! wassat
  9. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 06:24
    +1
    Цитата: LIONnvrsk
    Джо Байден «готовился к встрече с Владимиром Путиным 50 лет,

    Даже в Москву в 1979-м приезжал, наверное искал его там. lol

    спалился дед Бидон - с 18 лет путина "вели", то-то билли не удивился когда ЕБН его думало озадачить:
    «Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным», — сказало ЕБН Клинтону. «Пока же я хотел бы рассказать вам о нём, чтобы вы знали, какой он человек», — продолжило ЕБН.
    рассказать оно хотел, убогое...
    шутки-шутками, а ведь именно об этом и говорил Сергей Желенков.
  10. Vasia
    Vasia Сегодня, 06:29
    0
    Путин для них прям - нечто трансцендентное, вне времени и пространства.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:31
    0
    О чем можно говорить со старым маразматиком? Если и договорятся о чем то, он ведь выйдет из помещения и забудет.
    1. по привычке
      по привычке Сегодня, 06:58
      0
      выйдет из помещения и забудет

      Будьте добры помедленнее, я записываю... скажет
  12. Borz
    Borz Сегодня, 06:35
    -1
    Цитата: tralflot1832
    Об этом событии выйдут сразу 20 фильмов в Голливуде,и все получат Оскара. laughing


    Не все фильмы получат Оскара. Только тот,где американский президент будет чернокожим инвалидом-трансгендером,активистом ЛГБТ. Времена нынче такие настали в "колыбели демократии" laughing
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    0
    Как выяснилось, Джо Байден перепутал Сирию с Ливией.
    Это у мерикатосов врождённое. laughing А этого мамонтовского маразматика уж и подавно. bully
  14. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:07
    0
    а почему не с дет сада!!))
  15. demo
    demo Сегодня, 07:08
    +1
    Обращающее на себя внимание заявление сделала и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По её словам, Джо Байден «готовился к встрече с Владимиром Путиным 50 лет, находясь на мировой арене».
    Да. Заявление еще то!
    Однако Псаки имела ввиду иное.
    Байден уже 50 лет в активной политике (не путать с активным политиком!) и его готовность к таким встречам естественно высокая. Так сказала сама ПСАКИ!
    А вот ёрничество отдельных комментаторов вызывает серьезное сомнение в том, что они вообще понимают серьезность той ситуации, в которой находится наша страна. И последствия для нас. в их наиболее негативной форме еще пока не наступили.
    И не важно то, что дряхлый старик сидя в кресле президента, страдающий ранней формой деменции, вызывает у нас ироническое отношение.
    Просто надо помнить то, насколько мы с США находимся в разных весовых категориях.
    И надо очень серьезно относится к последствиям таких встреч.
    Ни Байден (в отличии от Путина) решает судьбу США, а те, кто его привел к власти.
    Время Рузвельтов и Кеннеди в Америке ушло навсегда.