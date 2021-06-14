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Парламент Израиля утвердил нового премьера, Нетаньяху ушёл в оппозицию

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Биньямин Нетаньяху из премьер-министра Израиля превратился в лидера оппозиции. Занимавший пост главы израильского кабмина несколько раз – с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы – Нетаньяху сложил с себя премьерские полномочия.


Произошло формирование нового правительства, которое возглавил бывший советник Нетаньяху Нафтали Беннет, ставший одним из его главных соперников.

49-летний Нафтали Беннет возглавляет политическое объединение «Ямина». Это израильский политический альянс правого толка.

Нафтали Беннет в своё время возглавлял совет поседений Иудеи, Самарии и Газы. В 2011 году выступил соучредителем движения «Мой Израиль» - объединения внепарламентского характера. Ещё через год под его началом было сформировано движение, название которого можно перевести как «Израильтяне».

Риторика Нафтали Беннета в отношении Российской Федерации обращает на себя внимание тем, что она обычно основывалась на вопросах сотрудничества и тесного взаимодействия. Беннет неоднократно заявлял о необходимости укреплять дружеские связи с Россией, отмечая, что в Израиле проживают многочисленные выходцы как из самой России, так и из ряда бывших советских республик. Беннет сообщал журналистам, что его собственные прадеды перебрались на Ближний Восток из Российской империи.

Нафтали Беннет (профессиональный юрист) был утверждён в результате голосования в парламенте с минимальным перевесом: 60 голосов – «за», 59 голосов – «против».

Беннета с избранием на пост премьера Израиля поздравляют лидеры различных стран. Одним из первых, как сообщается, это сделал президент США Джо Байден.
Использованы фотографии:
Твиттер/Нафтали Беннет
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26 комментариев
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  1. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 06:31
    +1
    Беннета с избранием на пост премьера Израиля поздравляют лидеры различных стран. Одним из первых, как сообщается, это сделал президент США Джо Байден.

    Состоялся первый телефонный разговор главы правительства Израиля Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом.

    Оба лидера в ходе беседы подчеркнули важность укрепления сотрудничества между странами.
    Джо Байден подтвердил свою приверженность обеспечению безопасности Израиля.

    Первые два года премьером будет Беннет, затем, по коалиционным соглашениям, его сменит Яир Лапид.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:38
      -4
      Нафтали Беннет
      Нафталин ?
      политическое объединение «Ямина».
      не просто Яма, Ямища, а Ямина ... winked
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 06:48
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        Нафтали Беннет
        Нафталин ?
        политическое объединение «Ямина».
        не просто Яма, Ямища, а Ямина ... winked

        Понимаю, что уху привычному к русскому языку гораздо приятнее слышится имя одного из лучших друзей России, соратника по сирийским делам, бессменного лидера и руководителя террористической организации Хезболла (разрешённой в РФ) -- Насралла.
      2. профессор
        профессор Сегодня, 06:55
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Нафталин ?

        У каждого свои ассоциации. Мне больше подходит "Горный хребет Нафтали ".
        https://eleven.co.il/bible/pentateuch/12924/

        Бенет (профессиональный юрист???) миллионер, успешный стартапер и хайтекист, выходец из разведки Генштаба, боевой офицер, бывший министр образования и министр обороны. Советником Биби никогда не был.

        ПС
        12 лет Биби рулил сионистами и вот сегодня утром солнце не смотря на его отставку взошло на Востоке. wassat
        1. Нормальный
          Нормальный Сегодня, 07:22
          +1
          Цитата: профессор
          12 лет Биби рулил сионистами и вот сегодня утром солнце не смотря на его отставку взошло на Востоке.

          Подрываем лодку, разгибаем устои и раскачиваем скрепы?
          А ещё пожило-о-ой челове-е-ек....
          Нет что бы горевать - "Израиль развалиться", "Будет Майдан! ", "Мы все без него умрем!"
          Аполитично рассуждаете.
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 06:39
      +2
      Цитата: А. Привалов
      Беннета с избранием на пост премьера Израиля поздравляют лидеры различных стран. Одним из первых, как сообщается, это сделал президент США Джо Байден.


      Тем временем в Израиле , по поводу смены политического руководства страны развернулось такое ликование , словно удалось сместить диктатора.

      Новое правительство , нужно отметить , было утверждено в Кнессете с перевесом лишь в один голос...
      При этом , в самом Израиле считают , что 13 июня была поставлена точка в майской попытке Нетаньяху удержаться у власти посредством войны с ХАМАС , то-есть фактически узурпитовать полномочия ещё на какой-то период .







      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 06:50
        0
        Цитата: ПиК
        Тем временем в Израиле , по поводу смены политического руководства страны началось такое ликование , словно удалось сместить диктатора.

        Как раз, тут всё проще, чем кажется. Простой народ изъявляет своё отношение к политическим событиям. И это хорошо.
        Перемен!
        Требуют наши сердца
        Перемен!
        Требуют наши глаза
        В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен
        Перемен!
        Мы ждём перемен!(с)
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 06:57
          +3
          Цитата: А. Привалов
          Перемен!
          Требуют наши сердца
          Перемен!
          Требуют наши глаза
          В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен
          Перемен!
          Мы ждём перемен!(с)


          Барабанщик ("ударник") и бэк-вокалист группы "Кино" Григорий Гурьянов , заявлял , что ни В.Цой , и никто из других участников группы , никогда не вкладывали в слова этой песни какой-либо политический подтекст.
          1. А. Привалов
            А. Привалов Сегодня, 07:01
            0
            Цитата: ПиК
            Барабанщик ("ударник") и бэк-вокалист группы "Кино" Григорий Гурьянов , заявлял , что ни В.Цой , и никто из других участников группы , никогда не вкладывали в слова этой песни какой-либо политический подтекст.

            "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"(с)"
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 06:52
      0
      Привалов-Кто кому первый позвонил? По ответу понятно будет, кто хозяин, а кто номер 2 в этой паре!
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 07:04
        0
        Цитата: Бережливый
        Привалов-Кто кому первый позвонил? По ответу понятно будет, кто хозяин, а кто номер 2 в этой паре!

        В приличном обществе, первым звонит поздравляющий. Разве не так?
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 07:12
          +1
          Цитата: А. Привалов
          В приличном обществе, первым звонит поздравляющий. Разве не так?

          Это США -то , с их стандартами взаимоотношений с окружающими , это "приличное общество" ? belay ? belay ? belay
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 07:07
        0
        Цитата: Бережливый
        Привалов-Кто кому первый позвонил? По ответу понятно будет, кто хозяин, а кто номер 2 в этой паре!

        Ну шо ви таки не понимаете? Управляющий заморской колонией янки, позвонил своему новому хозяину, заведующему центром мира. wassat
    4. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 07:09
      0
      Первые два года премьером будет Беннет, затем, по коалиционным соглашениям, его сменит Яир Лапид.
      Это если коалиция столько времени продержится.........
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 07:21
        0
        Цитата: 72jora72
        Это если коалиция столько времени продержится.........

        Так будет другая. Таковы правила игры. Ничего тут не поделать. request
  2. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 06:37
    +2
    "Нетаньяху ушёл в оппозицию..."
    Биби сухари нужно сушить а не в политику пытаться играть.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:03
      +2
      Цитата: Pandiurin
      Биби сухари нужно сушить а не в политику пытаться играть.

      Вот потому , что не хочется на нары , и будет пытаться играть в политику.
      "До упора" , на сколько это возможно.
    2. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 07:08
      -3
      Цитата: Pandiurin
      "Нетаньяху ушёл в оппозицию..."
      Биби сухари нужно сушить а не в политику пытаться играть.

      К счастью, при всех недостатках нашей судебной системы, правосудие у нас не басманное.
      hi
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:15
        0
        Цитата: А. Привалов
        К счастью, при всех недостатках нашей судебной системы, правосудие у нас не басманное.

        yes - "троещинское"...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +2
    превратился в лидера оппозиции
    Какое "чудное" превращение. Теперь если соберутся садить (сколько там уголовных дел в отношении его?), то можно громко кричать, что лидера оппозиции прессуют, где демократия. Честно говоря от того кто в Израиле стал премьер министром во внешней политике вероятно мало что изменится. Пожелаем Нетаньяху не присесть надолго, а новому премьеру установить и поддерживать хорошие отношения с Россией и не лезть в Сирию.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 07:21
      0
      Цитата: rotmistr60
      Пожелаем Нетаньяху не присесть надолго, а новому премьеру установить и поддерживать хорошие отношения с Россией и не лезть в Сирию.

      Нетаниягу должен присесть по справедливости, я думаю, многие расследования его деятельности еще впереди.
      Хорошие отношения с РФ сохранятся, последние десятилетия показали, что это выгодно обеим сторонам, несмотря на провокации тех, у кого от этих отношений бомбит.
      Вопрос Сирии будет решаться без изменений, в соответствии со стратегической необходимостью, последовательно и непреклонно. Вопросы безопасности не являются для Израиля темой дипломатического обсуждения, я думаю, это даже до самых тугих уже дошло.
    2. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      (сколько там уголовных дел в отношении его?)

      Три.
      Два из них на грани развала. Со временем, и третье отвалится.
      Но можно пришить и штук пятнадцать- двадцать.
      Когда действующего ПМ не удаётся сместить политическими средствами, его противники используют средства любые. Хорошо это или плохо, но так это работает.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:56
    +2
    Сколько деньгов получил ,автор того "одного голоса"61 :60 ,который обеспечил избрание Нафтали Беннета!Ох уж эти сказочники ,о демократических свободных выборах.И сразу звонок ,от победителя по почте.Парень это было круто,а разве так можно было! lol
    1. профессор
      профессор Сегодня, 07:04
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Сколько деньгов получил ,автор того "одного голоса"61 :60 ,который обеспечил избрание Нафтали Беннета!Ох уж эти сказочники ,о демократических свободных выборах.И сразу звонок ,от победителя по почте.Парень это было круто,а разве так можно было! lol

      60+61=121. Всего в Кнессете 120 мест. request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:10
        +1
        61 - 59,поправка принята.Двухочковый бросок в кнессете засчитан! laughing
  5. по привычке
    по привычке Сегодня, 07:01
    +1
    Нафтали Беннет в своё время возглавлял совет поседений

    С ними любой поседеет.