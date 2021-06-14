Парламент Израиля утвердил нового премьера, Нетаньяху ушёл в оппозицию

Биньямин Нетаньяху из премьер-министра Израиля превратился в лидера оппозиции. Занимавший пост главы израильского кабмина несколько раз – с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы – Нетаньяху сложил с себя премьерские полномочия.Произошло формирование нового правительства, которое возглавил бывший советник Нетаньяху Нафтали Беннет, ставший одним из его главных соперников.49-летний Нафтали Беннет возглавляет политическое объединение «Ямина». Это израильский политический альянс правого толка.Нафтали Беннет в своё время возглавлял совет поседений Иудеи, Самарии и Газы. В 2011 году выступил соучредителем движения «Мой Израиль» - объединения внепарламентского характера. Ещё через год под его началом было сформировано движение, название которого можно перевести как «Израильтяне».Риторика Нафтали Беннета в отношении Российской Федерации обращает на себя внимание тем, что она обычно основывалась на вопросах сотрудничества и тесного взаимодействия. Беннет неоднократно заявлял о необходимости укреплять дружеские связи с Россией, отмечая, что в Израиле проживают многочисленные выходцы как из самой России, так и из ряда бывших советских республик. Беннет сообщал журналистам, что его собственные прадеды перебрались на Ближний Восток из Российской империи.Нафтали Беннет (профессиональный юрист) был утверждён в результате голосования в парламенте с минимальным перевесом: 60 голосов – «за», 59 голосов – «против».Беннета с избранием на пост премьера Израиля поздравляют лидеры различных стран. Одним из первых, как сообщается, это сделал президент США Джо Байден.