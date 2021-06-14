Военное обозрение
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Спецпредставитель США заявил о намерениях повысить потенциал в Казахстане в связи с выводом войск из Афганистана

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В США заявили, что собираются рассмотреть «укрепление своего потенциала в странах Центральной Азии» в связи с выводом своих войск из Афганистана. Ранее из Пентагона доносились заявления о том, что часть американского контингента из Афганистана могла бы быть выведена в среднеазиатские республики, например, в Узбекистан. В Ташкенте однозначно дали понять, что американских военных в стране не ждут.


Теперь США стали говорить о готовности «повысить потенциал в Казахстане». Такое заявление было сделано американским дипломатом Залмаем Халилзадом, спецпредставителем по Афганистану (официальное название должности - спецпредставитель США по афганскому примирению).

Халилзад недвусмысленно дал понять, что США рассматривают Казахстан как страну, в которой после вывода из Афганистана могла бы разместиться та или иная часть американского военного контингента. Именно это, по мнению американского дипломата, и позволило бы «повысить потенциал с точки зрения безопасности».

Своё заявление г-н Халилзад сделал после вопроса о том, ведутся ли переговоры с властями центральноазиатских республик о возможности размещения американского контингента на их территории.

Американский дипломат заявил, что переговоры «с отдельными представителями» идут.

Залмай Халилзад, находясь в Казахстане:

Пока ещё рано объявлять что-то однозначно, но я хочу сказать, что переговоры идут, они продолжаются. Мы полны решимости помочь странам Центральной Азии повысить уровень их безопасности и получить возможность защитить наши собственные интересы.

По словам Халилзада, он «хотел бы» провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Официально в Казахстане заявлений американского дипломата не прокомментировали.

Ранее Халилзад встречался с представителями властей Узбекистана.

Использованы фотографии:
Твиттер/Залмай Халилзад
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11 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:01
    +3
    Ага, прикарманили казахские баксы, теперь за эти деньги в Казахстане военных баз понаставить хотят, нам со спины гадить! Гнать их нужно из региона! С появлением военной базы в Казахстане там срочно должны появиться партизаны отлично вооруженные, и подготовленные, для постоянного отстрела вояк из оккупационной армии сшы!
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: Бережливый
      Ага, прикарманили казахские баксы, теперь за эти деньги в Казахстане военных баз понаставить хотят, нам со спины гадить!


      Что-то не ладно в нашей внешней политике...

      Путин "дозрел" только через семь лет , чтоб сообщить о "красных линиях" по Украине , а сколько времени ему нужно чтоб сообразить что США нагло и бесцеремонно напирают и в других , крайне чувствительных для нас регионах бывшего советского пространства ?
  2. potap6509
    potap6509 Сегодня, 07:04
    +2
    Вот самки собаки, ты их в дверь они в окно, пдбираются поближе, чтобы гадить сподручнее было am
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:06
    +4
    еще год назад умные люди говорили что американцы полезут в казахстан...вот и началось...следовало ожидать
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:12
      +1
      Цитата: палестинец
      еще год назад умные люди говорили что американцы полезут в казахстан...вот и началось...следовало ожидать

      А что? Казахстан просил о защите? А уж встречи "с отдельными представителями" - по одиночке скупают баев?
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: палестинец
      еще год назад умные люди говорили что американцы полезут в казахстан...вот и началось...следовало ожидать

      Умных людей , к руководству государством у нас не подпускают близко , чтоб не мешали делать гешефт.
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 07:07
    +1
    Все ближе и ближе подбитаются.
    Как питон- и вот вот душить начнут.
    А вот интересно, отчего Россия не припоминает НАТО обещание не ползти на Восток?
    Оно конечно, это было не соглашение, а дружеское обещание, но тем не менее...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:15
      +1
      Цитата: U-58
      Оно конечно, это было не соглашение, а дружеское обещание, но тем не менее...

      Вот "друга Горби" и нужно отправлять к ним на встречи, как только начинают говорить о следующем своем шаге. И носом его тыкать, носом! Может уже перестанет тогда небо коптить.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    +2
    Что свои золотовалютные резервы Казахстан не вывел из США?Одного раза мало оказалось!!! am
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:22
    0
    "Теперь США стали говорить о готовности «повысить потенциал в Казахстане». Такое заявление было сделано американским дипломатом Залмаем Халил задом"(с) Дожили американцы. Задом заявления делают. laughing
  7. Эррр
    Эррр Сегодня, 07:27
    0
    Очередная проверка ОДКБ на вшивость. what