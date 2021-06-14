Спецпредставитель США заявил о намерениях повысить потенциал в Казахстане в связи с выводом войск из Афганистана

Пока ещё рано объявлять что-то однозначно, но я хочу сказать, что переговоры идут, они продолжаются. Мы полны решимости помочь странам Центральной Азии повысить уровень их безопасности и получить возможность защитить наши собственные интересы.

В США заявили, что собираются рассмотреть «укрепление своего потенциала в странах Центральной Азии» в связи с выводом своих войск из Афганистана. Ранее из Пентагона доносились заявления о том, что часть американского контингента из Афганистана могла бы быть выведена в среднеазиатские республики, например, в Узбекистан. В Ташкенте однозначно дали понять, что американских военных в стране не ждут.Теперь США стали говорить о готовности «повысить потенциал в Казахстане». Такое заявление было сделано американским дипломатом Залмаем Халилзадом, спецпредставителем по Афганистану (официальное название должности - спецпредставитель США по афганскому примирению).Халилзад недвусмысленно дал понять, что США рассматривают Казахстан как страну, в которой после вывода из Афганистана могла бы разместиться та или иная часть американского военного контингента. Именно это, по мнению американского дипломата, и позволило бы «повысить потенциал с точки зрения безопасности».Своё заявление г-н Халилзад сделал после вопроса о том, ведутся ли переговоры с властями центральноазиатских республик о возможности размещения американского контингента на их территории.Американский дипломат заявил, что переговоры «с отдельными представителями» идут.Залмай Халилзад, находясь в Казахстане:По словам Халилзада, он «хотел бы» провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Официально в Казахстане заявлений американского дипломата не прокомментировали.Ранее Халилзад встречался с представителями властей Узбекистана.