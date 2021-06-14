Турецкий аналитик: США отменят санкции против Анкары, если Эрдоган вернёт ЗРК С-400 России

Байден вряд ли захочет бросить Конгрессу вызов. Именно поэтому санкции против Турции за С-400 отменены не будут.

То есть свои санкции США отменят, если Эрдоган вернёт С-400 России

В Турции перед началом натовского саммита (стартует в Брюсселе) обсуждается возможное смягчение американских санкций. Эти санкции американская сторона, как известно, ввела против Анкары за приобретение у России зенитных ракетных комплексов С-400 с последующим их развёртыванием. По санкции попал директорат оборонной промышленности, также Турция была выведена из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.В Турции теперь задаются вопросом, удастся ли Анкаре убедить Джо Байдена в том, что стоило бы отменить ранее введённые санкционные ограничения.Своё мнение по этому поводу высказал турецкий аналитик Бюлент Алириза. По его словам, в нынешних условиях, смягчение санкций, введённых США за покупку С-400 у России, невозможно. Фактически Алириза транслирует американскую позицию, так как является директором программы Вашингтонского центра стратегических международных исследований в Турции.По его словам, встреча Эрдогана и Байдена в этом плане ничего не решит, так как позиция Вашингтона жёсткая. Санкции США отменят только в том случае, если Турция «деактивирует приобретённые у Москвы ЗРК С-400 «Триумф».Бюлент Алириза считает, что Турцию не вернут в программу F-35, так как соответствующие законы принимались не президентом США, а Конгрессом. Потому даже если Джо Байден лично будет готов пойти на уступки Эрдогану, то «ничего не выйдет, так как у Байдена за спиной – Конгресс, а на столе перед ним – решение конгрессменов».Алириза:Администрация Байдена настаивает на том, что отмена ограничительных мер возможна только в том случае, если Турция не будет использовать российские ЗРК в своей системе противовоздушной обороны или вернёт их России.