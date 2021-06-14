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Турецкий аналитик: США отменят санкции против Анкары, если Эрдоган вернёт ЗРК С-400 России

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В Турции перед началом натовского саммита (стартует в Брюсселе) обсуждается возможное смягчение американских санкций. Эти санкции американская сторона, как известно, ввела против Анкары за приобретение у России зенитных ракетных комплексов С-400 с последующим их развёртыванием. По санкции попал директорат оборонной промышленности, также Турция была выведена из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.


В Турции теперь задаются вопросом, удастся ли Анкаре убедить Джо Байдена в том, что стоило бы отменить ранее введённые санкционные ограничения.

Своё мнение по этому поводу высказал турецкий аналитик Бюлент Алириза. По его словам, в нынешних условиях, смягчение санкций, введённых США за покупку С-400 у России, невозможно. Фактически Алириза транслирует американскую позицию, так как является директором программы Вашингтонского центра стратегических международных исследований в Турции.

По его словам, встреча Эрдогана и Байдена в этом плане ничего не решит, так как позиция Вашингтона жёсткая. Санкции США отменят только в том случае, если Турция «деактивирует приобретённые у Москвы ЗРК С-400 «Триумф».

Бюлент Алириза считает, что Турцию не вернут в программу F-35, так как соответствующие законы принимались не президентом США, а Конгрессом. Потому даже если Джо Байден лично будет готов пойти на уступки Эрдогану, то «ничего не выйдет, так как у Байдена за спиной – Конгресс, а на столе перед ним – решение конгрессменов».

Алириза:

Байден вряд ли захочет бросить Конгрессу вызов. Именно поэтому санкции против Турции за С-400 отменены не будут.

Администрация Байдена настаивает на том, что отмена ограничительных мер возможна только в том случае, если Турция не будет использовать российские ЗРК в своей системе противовоздушной обороны или вернёт их России.

То есть свои санкции США отменят, если Эрдоган вернёт С-400 России
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21 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:35
    0
    Эрдогад должен понять, что иногда независимость в мышлении и в действиях дороже заокеанской "конфеты "!Туркам нужно делать полностью свой истребитель, чтобы отказаться потом даже от ф16 в любой модернизации, и продать их кому -небудь. Раз пошел на конфронтацию, так и не верти задом, держи хвост пистолетом, и развивай свою военную авиацию, главное, желание делать самим и для себя!
    1. Torins
      Torins Сегодня, 07:37
      +4
      У турок нет технологического и промышленного задела, что бы самим обеспечить себя современной боевой авиацией.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:47
        +3
        Турецкий аналитик: США отменят санкции против Анкары, если Эрдоган вернёт ЗРК С-400 России

        Передайте аналитику , и всем туркам , что если - Они возвращают нам С-400 , то к ним вернутся их помидоры , в изрядно переработанном виде feel
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 08:10
          +2
          Цитата: ПиК
          Турецкий аналитик: США отменят санкции против Анкары, если Эрдоган вернёт ЗРК С-400 России

          Это сказал аналитик. А что скажут США? А если скажут, то где гарантия, что слово сдержат? Не думаю, чтоб Эрдоган уступил в этом вопросе
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:12
            +1
            Цитата: Егоза
            А что скажут США? А если скажут, то где гарантия, что слово сдержат?

            Что ? belay Гарантии от США ? Такое скажете laughing
          2. venik
            venik Сегодня, 09:11
            +1
            Цитата: Егоза
            Это сказал аналитик. А что скажут США? А если скажут, то где гарантия, что слово сдержат? Не думаю, чтоб Эрдоган уступил в этом вопросе

            ========
            Однозначно не пойдет! Кроме С-400 там есть еще и проблема Гюлена! Заполучить его голову для Султанчика - вопрос принципа! Для американцев же выдача беглого оппозиционера - тоже принципиально невозможна: они со своей территории никогда и никого не выдавали. По принципу: "с Дона выдачи нет!". Все. Тупик!
            Отказаться от С-400 - тоже никак нельзя! И дело тут не столько в безопасности страны (хотя и это тоже имеет место быть), но главное: отказаться от комплексов под давлением - означает "поджать хвост" под давлением извне. А для крайне заносчивого и самолюбивого султанчика - это хуже смерти!
            Так, что Вы правы: скорее всего будут искать некие "общие точки соприкосновения", оставив остальные проблемы "за скобками"!
            drinks
          3. Анахорет
            Анахорет Сегодня, 09:55
            +1
            Это же США)) они никому не дают обещаний, а если и дают - никогда не сдерживают ) США хозяева своих слов, сами дали, сами забирают слова)
        2. антивирус
          антивирус Сегодня, 08:27
          +1
          тогда с400 надо отдать в Египет в обмен на тур пакеты. это будет ход верблюдом на шахматной доске.
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:06
        +1
        Как минимум, турки могут купить аналоги Ф16 у разных стран. Оружие он делают сами...вполне современное. Фт17, J10, Су30, Су35....все размерности на рынке есть. Перебиться до создания (совместно с кем то) 5 го или около 5го поколения (лет на 15-20) вполне можно.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:07
      +1
      Give Yankee, a finger and he will bite off his whole hand
    3. Роман1970_1
      Роман1970_1 Сегодня, 09:44
      0
      Не смогут они сделать свой истребитель. Есть много стран развитей и богаче Турции, а истребители в состоянии делать только несколько. На пальцах можно пересчитать
  2. Torins
    Torins Сегодня, 07:36
    +2
    То есть свои санкции США отменят, если Эрдоган вернёт С-400 России
    То есть США признают, что не считают Турцию суверенным государством?
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:57
      -2
      Цитата: Torins
      То есть США признают, что не считают Турцию суверенным государством?

      А кого на планете они считают суверенными ? Нас ? Китай ?

      Отнюдь...
      Часто и упорно повторяющиеся заявления США относительно нашей внутренней и внешней политики , граничащее с вмешательство в них , говорят о том , что они не считают и не признают нас суверенными...
  3. Волков
    Волков Сегодня, 07:47
    +1
    Ну да, ну да, НАТО на восток тоже расширяться не должно было после вывода советских войск из ГДР. Видели уже эти схемы, знаем.
  4. Синоид
    Синоид Сегодня, 07:52
    -2
    В жизни не отдадут. Единственные системы эффективные против современных самолётов.
  5. prior
    prior Сегодня, 08:03
    +3
    "Фарш невозможно провернуть назад
    И мясо из него не восстановишь...."
    Если турки вернут комплексы - то будут турками.
    Даже если турки вернут комплексы, кто же им вернёт деньги ?! laughing
  6. cniza
    cniza Сегодня, 08:31
    +1
    Администрация Байдена настаивает на том, что отмена ограничительных мер возможна только в том случае, если Турция не будет использовать российские ЗРК в своей системе противовоздушной обороны или вернёт их России.


    Пусть в сарай положат и горя знать не будут...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:29
      0
      Привет soldier
      Восток дело .... тонкое!
      Вот и посмотрим, кого и куда кривая выведет?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:27
    0
    Турецкий аналитик: США отменят санкции против Анкары, если Эрдоган вернёт ЗРК С-400 России
    . Ну да и тогда .... наступит им щасье! Прям сразу и навсегда.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:04
    0
    Санкции США отменят только в том случае, если Турция «деактивирует приобретённые у Москвы ЗРК С-400 «Триумф»
    А вот тут, что-то подсказывает, найдет коса на камень. Не для того Эрдоган тратил деньги и планирует потратить еще, чтобы вот сейчас пойти на уступки Сша по С-400. В данном случае подходит слоган рекламы - "Жажда ничто, имидж все!"
  9. Azimut
    Azimut Сегодня, 10:12
    0
    Даа, теряет союзничков США, тут одними санкциями не обойдешься. Пряник подавай, а тут кукиш ибо конгресс зарубит, либо меньше чем Гюлена Эрдогану не надо. Снюхается с Китаем, подкупит у России чуток, гляди с Ираном обниматься начнут и номинально в НАТО останется, как белая ворона.