Прибалтика инициировала рассмотрение на саммите НАТО вопроса размещения американских систем ПВО на своей территории

Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО – первый за весьма длительный период в очном формате. Предыдущие встречи проводились в онлайн-формате из-за пандемии.
Уже сейчас обозначен круг вопросов, которые планируются обсудить в бельгийской столице. Одна из основных тем связана с дальнейшим «развитием» альянса. В повестке саммита эта тема обозначается следующим образом: модернизация и развитие альянса с повышением уровня безопасности и ростом возможностей ответа на современные вызовы.
Основным «вызовом» для НАТО обозначается Россия. Во-первых, на саммите альянса собираются принять решение по исключению России из списка «конструктивных партнёров». Во-вторых, собираются обсудить будущие российские военные учения «Запад-2021». Они пройдут при взаимодействии Вооружённых сил России и Белоруссии.
Функционеры НАТО отмечают, что «нужно уделить особое внимание подготовке России к масштабным военным манёврам «Запад-2021». Заявлено, это крупномасштабные военные учения «угрожают странам постсоветского пространства, которые либо уже состоят в НАТО, либо намерены стать членами альянса». Дополнительно отмечается, что «в ряде постсоветских государств подготовка ВС России к военным учениям на западных границах вызывает серьёзное напряжение».
В частности, о «серьёзной напряжённости» заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. По его словам, на саммите необходимо достичь договорённостей по обеспечению стратегической основы для сдерживания любых возникающих угроз.
Прибалтийскими странами выдвинуто предложение по расширению возможностей так называемой воздушной полиции НАТО. Речь идёт о боевой авиации различных стран НАТО, которые на ротационной основе занимаются патрулированием воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.
Также выдвигается инициатива по размещению в Прибалтике наземных систем ПВО, включая американские зенитные ракетные комплексы. В прибалтийских столицах считают, что развитие системы ПВО в регионе позволит снизить «уровень угрозы, исходящей из России». Этот вопрос, как считают власти стран Балтии, должен стать одним из основных в ходе саммита НАТО.