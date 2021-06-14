Военное обозрение
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Прибалтика инициировала рассмотрение на саммите НАТО вопроса размещения американских систем ПВО на своей территории

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Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО – первый за весьма длительный период в очном формате. Предыдущие встречи проводились в онлайн-формате из-за пандемии.


Уже сейчас обозначен круг вопросов, которые планируются обсудить в бельгийской столице. Одна из основных тем связана с дальнейшим «развитием» альянса. В повестке саммита эта тема обозначается следующим образом: модернизация и развитие альянса с повышением уровня безопасности и ростом возможностей ответа на современные вызовы.

Основным «вызовом» для НАТО обозначается Россия. Во-первых, на саммите альянса собираются принять решение по исключению России из списка «конструктивных партнёров». Во-вторых, собираются обсудить будущие российские военные учения «Запад-2021». Они пройдут при взаимодействии Вооружённых сил России и Белоруссии.

Функционеры НАТО отмечают, что «нужно уделить особое внимание подготовке России к масштабным военным манёврам «Запад-2021». Заявлено, это крупномасштабные военные учения «угрожают странам постсоветского пространства, которые либо уже состоят в НАТО, либо намерены стать членами альянса». Дополнительно отмечается, что «в ряде постсоветских государств подготовка ВС России к военным учениям на западных границах вызывает серьёзное напряжение».

В частности, о «серьёзной напряжённости» заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. По его словам, на саммите необходимо достичь договорённостей по обеспечению стратегической основы для сдерживания любых возникающих угроз.

Прибалтийскими странами выдвинуто предложение по расширению возможностей так называемой воздушной полиции НАТО. Речь идёт о боевой авиации различных стран НАТО, которые на ротационной основе занимаются патрулированием воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

Также выдвигается инициатива по размещению в Прибалтике наземных систем ПВО, включая американские зенитные ракетные комплексы. В прибалтийских столицах считают, что развитие системы ПВО в регионе позволит снизить «уровень угрозы, исходящей из России». Этот вопрос, как считают власти стран Балтии, должен стать одним из основных в ходе саммита НАТО.
Использованы фотографии:
Фейсбук/НАТО
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +4
    Да пусть что хотят принимают.Командно штабные учения Запад 21 ,Россия ,Белоруссия и Сербия проведем в срок.Можем поделить их на маленькие учения,чтобы Натовцев не приглашать(Воспользуемся Натовским ноухау).А можно и пригласить,и поставить их наблюдателями впереди наступающих войсковых соединений .
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 08:46
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Да пусть что хотят принимают.

      Российская администрация вряд ли будет тут согласна. Думаю, нас ожидает много заявлений МИДа, что в контейнеры для зенитных ракет можно зарядить баллистические, и с вычисленем подлётного времени.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 08:58
        +3
        [quote][/quote] Я что-то недопонял: змеи воздушного базирования уже закончились? Так можно на рогатки перейти - дёшево и сердито!
        1. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 10:10
          0
          На смену рогаткам эстонцам поставят клейкую ленту, сетки и метательных собак, как средства ПВО))
          1. Mitroha
            Mitroha Сегодня, 10:17
            0
            Вот же какие поганые территории. Так хотят выслужится перед хозяином,что готовы стать "любимой" мишенью
            1. Анахорет
              Анахорет Сегодня, 10:19
              0
              Выслуживаются местные политики, дети и семьи которых наверняка уже пузо греют где-нить на безопасной территории вроде Флориды)
        2. Балу
          Балу Сегодня, 10:18
          0
          Цитата: aleks neym_2
          Я что-то недопонял: змеи воздушного базирования уже закончились? Так можно на рогатки перейти - дёшево и сердито!

          Хотят стать мишенями и первыми с.д.о.х.н.у.ть fool
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:17
        +3
        А пусковые Петриота разве совместимы с Томогавками.Если что совместимо,получайте ракеты средней дальности на европейской части России и Чукотку не забуем.Горбачевщину военные помнят,второго раза такого уже не будет!
      3. Avior
        Avior Сегодня, 09:44
        0
        нас ожидает много заявлений МИДа


        Похоже, скоро тема сменится, намечается новая газовая война с Украиной.
        Украинская компания «Нафтогаз» хочет добиться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины.... компания уже готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа по трубам «Газпрома». «Если они ["Газпром"] откажут, то следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд», — добавил Витренко.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:56
          +1
          С таким же успезом пусть гелий 3 ,с Луны добывают.Украинская труба нанесет не поправимый ущерб русской выхухоли ,свободны! laughing
          1. Avior
            Avior Сегодня, 10:22
            0
            Речь идет о доступе к российской трубе, а не к украинской.
        2. sabakina
          sabakina Сегодня, 10:03
          +2
          Авиор, так они уже к СП-2 хотят присосаться! laughing
          1. Avior
            Avior Сегодня, 10:10
            0
            К СП2 не знаю кто там собрался, это глупость какая-то в голову кому-то пришла, а вот по поводу
            добавил Витренко.

            на мой взгляд намного серьезнее. Во всяком случае опыт в этом вопросе у него есть.
            Так что, думаю, будет чем заполнить контент ВО, а то в последнее время много надуманных статей стало:)))
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:41
      +1
      Никакой благодарности Россия от республик Балтии,благодаря которой они хоть кому-то и хоть в каком-то "качестве" ПОКА нужны,не получила..
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:39
    +1
    У них вся страна, размером с одну базу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:56
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      У них вся страна, размером с одну базу.

      И та уже как на шашлычнице сидит, а после этого, будет как в мартеновской печи.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:35
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      У них вся страна, размером с одну базу.

      Так и три вместе за одну маленькую сойдут. "Одной ракетой все три можно накрыть" )))
  3. sot
    sot Сегодня, 08:45
    +6
    Все время удивляет желание прибалтов быть моськой, такой психованной псиной, облаивающей проезжающие мимо машины ( нефть, газ, учения ))))

    Как им самим-то не стремно?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:54
      +4
      Цитата: sot
      Все время удивляет желание прибалтов быть моськой, такой психованной псиной, облаивающей проезжающие мимо машины ( нефть, газ, учения ))))

      Как им самим-то не стремно?

      Им, прибалтам заготовлена такая роль.
      Чем больше напряжения между Россией и постсоветскими странами, тоем лучше для англосаксов.
      Не знаю как, но на США и Англию, как рулевых НАТО, будет воздействовать только наша военная угроза на их страны.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 09:07
        +3
        Цитата: Ясная
        прибалтам заготовлена такая роль..

        hi но халявщики хотят играть роль любимой жены: в ввс не вкладываются - и ната патрулирует воздушное пространство: потому что это нужно нате, чего они не поймут. То что нужно самим - заставят оплатить под благовидными предлогами: унификация, стандартизация… ПВО, читай минимум patriot, притащить - Прибалтика и с/без ПВО - овцы на заклание при локальном кипише.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:02
          +2
          Цитата: Pete Mitchell
          Прибалтика и с/без ПВО - овцы на заклание при локальном кипише.

          hi
          Все понимают, что для НАТО, при кипише, прибалты играют только роль громкой, но короткой сигнализации.
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 10:17
            0
            Цитата: Ясная
            Все понимают, что для НАТО, при кипише, прибалты играют только роль громкой, но короткой сигнализации.

            Ээ красавица love те кто в прибалтике активно подмахивает нате/амерам - они этого не понимают: им хочется тусоваться с большими мальчиками
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:58
      +4
      Просто это вековой комплекс собственной неполноценности. У маленьких стран это в крови.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:07
        -2
        Цитата: Андрей Николаевич
        Просто это вековой комплекс собственной неполноценности. У маленьких стран это в крови.

        Как посмотришь на уровень жизни в Бельгии, Нидерландах или в Дании, так сразу и понимаешь как они страдают.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 09:15
          +3
          Я вижу что Вы тоже, из крохотной страны. ))) Мышление- аналогичное.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 09:20
            -2
            Цитата: Андрей Николаевич
            Я вижу что Вы тоже, из крохотной страны. ))) Мышление- аналогичное.

            Совершенно верно.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:35
          +1
          А уж я как страдаю на северном побережье Черного моря,слов нет участок у меня не купите,цена правда как хорошая квартира в Йерусалиме?Деньги сразу,ни каких ипотек.Потяните!
          1. LinxS
            LinxS Сегодня, 09:42
            -1
            Советую посмотреть цены в Тель авиве и Иерусалиме.
            Будете неприятно удивлены ценой.
            И да. Смысл брать без ипотеки, если процент копеечный.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 09:52
              +1
              Не очень 200 000$ в Йерусалиме,в арабском квартале дешевле? laughing
              1. LinxS
                LinxS Сегодня, 10:00
                -1
                Посмотрите цены. Зачем гадать.
                200к хватит на 10кв метров .без паркоместа.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:57
    +2
    а может на кубе или ише где РФ поставит свои системы про ? а то это уже беспредел полный РФ полностью окружают и отрезают от действий !
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: opuonmed
      а то это уже беспредел полный РФ полностью окружают и отрезают от действий !

      Нашим "Посейдонам" не отрежешь межконтинентальную дальность no
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    0
    Еще саммит не начался, а прибалты уже с протянутой рукой - дайте нам (ПВО, пару батальонов дополнительно, танки и самолеты с вашими экипажами). Тактика проверенная. Плачущий, бедный родственник с подбитым глазом всегда вызывает жалость.
  6. Burtas
    Burtas Сегодня, 10:20
    0
    Ещё одни потенциальные покойники объявились. Господа прибалты занимайте очередь...ещё успеете...