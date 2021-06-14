На параде в Пекине будут задействованы истребители J-20 с российскими двигателями АЛ-31Ф, двигателям собственного производства пока не доверяют

Китайские вооружённые силы готовятся к параду, который пройдёт на пекинской площади Тяньаньмэнь и будет посвящён юбилею Компартии Китая. Информационная служба «Синьхуа» сообщила о прошедшей репетиции парада, на которой было задействовано более 14 тысяч военнослужащих.
Одной из составных частей военного парада в Пекине станет авиационная. В её ходе над китайской столицей должны пролететь различные самолёты и вертолёты. Среди них – новейший китайский вертолёт Z-8L.
Обращает на себя внимание информация о том, какие именно истребители пятого поколения будут использовать ВВС НОАК в ходе проведения парада. Как стало известно, речь идёт об истребителях J-20, причём оснащённых двигателями российского производства. Это двигатели АЛ-31Ф.
Такого рода информация обращает на себя внимание в связи с тем, что некоторое время назад в китайской прессе поспешили заявить о «решённой проблеме двигателей собственного производства». Тогда было заявлено о создании особого фуллеренового нанопокрытия, которое не позволяет авиадвигателю терять тягу при выходе на рабочие температуры. Такое покрытие решили использовать на двигателях WS-10 и WS-15. Потом оказалось, что использование этого покрытия приводит к чрезмерному перерасходу топлива.
Использование в ходе авиационной части парада истребителей J-20 с российскими авиационными двигателями фактически говорит о недоверии к двигателям китайского производства и одновременно о надёжности российских силовых установок. Однако нельзя не отметить того, что в Китае ведут систематическую работу по устранению недостатков в собственных авиадвигателях, стараясь добиться появления оптимального их варианта.
Ранее сообщалось, что на параде в честь юбилея КПК могут быть показаны новейшие истребители J-31 (позиционируются как палубный вариант), однако теперь стало известно, что от их полётов над Пекином решили отказаться.