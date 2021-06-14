Военное обозрение
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На параде в Пекине будут задействованы истребители J-20 с российскими двигателями АЛ-31Ф, двигателям собственного производства пока не доверяют

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Китайские вооружённые силы готовятся к параду, который пройдёт на пекинской площади Тяньаньмэнь и будет посвящён юбилею Компартии Китая. Информационная служба «Синьхуа» сообщила о прошедшей репетиции парада, на которой было задействовано более 14 тысяч военнослужащих.


Одной из составных частей военного парада в Пекине станет авиационная. В её ходе над китайской столицей должны пролететь различные самолёты и вертолёты. Среди них – новейший китайский вертолёт Z-8L.

Обращает на себя внимание информация о том, какие именно истребители пятого поколения будут использовать ВВС НОАК в ходе проведения парада. Как стало известно, речь идёт об истребителях J-20, причём оснащённых двигателями российского производства. Это двигатели АЛ-31Ф.

Такого рода информация обращает на себя внимание в связи с тем, что некоторое время назад в китайской прессе поспешили заявить о «решённой проблеме двигателей собственного производства». Тогда было заявлено о создании особого фуллеренового нанопокрытия, которое не позволяет авиадвигателю терять тягу при выходе на рабочие температуры. Такое покрытие решили использовать на двигателях WS-10 и WS-15. Потом оказалось, что использование этого покрытия приводит к чрезмерному перерасходу топлива.

Использование в ходе авиационной части парада истребителей J-20 с российскими авиационными двигателями фактически говорит о недоверии к двигателям китайского производства и одновременно о надёжности российских силовых установок. Однако нельзя не отметить того, что в Китае ведут систематическую работу по устранению недостатков в собственных авиадвигателях, стараясь добиться появления оптимального их варианта.

Ранее сообщалось, что на параде в честь юбилея КПК могут быть показаны новейшие истребители J-31 (позиционируются как палубный вариант), однако теперь стало известно, что от их полётов над Пекином решили отказаться.
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13 комментариев
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  1. mvg
    mvg Сегодня, 09:14
    -4
    Кто еще не написал за китайские двигатели, не стесняйтесь... Будете 100500+ автором "новости". Ну и, справедливости ради, нарисуйте заодно, как РФ осваивает Луну и Марс, как строит национальную орбитальную станцию. Как с российских верфей, как пирожки, сходят десятки корветов, фрегатов, эсминцев. Как мы строим авианосцы.. Ну и по-мелочи: Как развивается микроэлектроника в Зеленограде, и каким чудовищным потенциалом обладает CPU Эльбрус
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 09:30
      +2
      Не будет и "бомбардировщика Шрёдингера"- Xian H-20...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:21
    +2
    У меня только один вопрос,кто будет представлять российскую делегацию на этом параде,всетаки юбилей КПК Китая!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:27
      +2
      Цитата: tralflot1832
      У меня только один вопрос,кто будет представлять российскую делегацию на этом параде,всетаки юбилей КПК Китая!

      А какого числа парад будет? Если ВВП не успеет, то Зюганов должен, как глава компартии России (или его уже поменяли?)
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:24
    +3
    На месте Китая , перешёл бы на Ал41.....
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:30
      +3
      Только покупать его в России,ни каких производств в Китае.Всетаки они не знают ,когда надо плюнуть на лопатку турбины при его производстве и как должны стоять звезды на небосклоне. lol
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:35
        +2
        было заявлено о создании особого фуллеренового нанопокрытия
        Чубайса позовите - он такую нану сварганит - нана не горюй ! wink
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:39
          0
          А может без него не обошлось! lol
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 09:42
            +1
            Цитата: tralflot1832
            без него не обошлось!

            Не верю ! Хотя, он можа им чего и толканул, типа - Во вещь ! Берите, не пожалеете, для себя берег !
            На что не пойдешь ради бабок... lol
  4. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 09:42
    +1
    Ну что за чушь такая ? Прям вот всем сообщили что именно с российскими двигателями ? Да даже если бы и так было ,все равно всем бы сказали что со своими .
  5. donavi49
    donavi49 Сегодня, 09:45
    +2
    Ну там стандартно все по репетиции. Вертолетчики красное знамя и 100.



    Группа на J-10 - 71


    J-20 просто пройдут клином.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:48
      +1
      Как вы думаете ,Тайваню с Американцами понравится?Может перенос учений Тайваня и США,это подарок на 100 летие КПК.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:21
    0
    фактически говорит о недоверии к двигателям китайского производства и одновременно о надёжности российских силовых установок
    Об этом можно только догадываться, т.к. в Китае не принято открыто критиковать свою армию и китайские вооружения, в отличии от некоторых в нашей стране, которые с непонятным удовольствием чем только не кроют свою армию и вооружения.