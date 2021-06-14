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SIPRI: Ядерные державы наращивают арсенал боеголовок

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Ядерные державы наращивают арсенал ядерных боеголовок, которыми располагают оперативные силы. На начало этого года их насчитывалось больше, чем в начале прошлого.


Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Хотя общее число боеголовок на планете немного снизилось. Сейчас их насчитывается 13 080 единиц, а на начало 2020 года их было на 320 боеголовок больше – 13 400.

С другой стороны, государства, обладающие ядерным оружием, развернули в составе своих оперативных сил на начало текущего года 3825 ядерных боеголовок хотя годом ранее их было только 3720. Из них примерно 2 тысячи единиц находятся в повышенной боеготовности и по большей части принадлежат Соединенным Штатам и Российской Федерации.

Продление нового договора СНВ Россией и США в феврале этого года пусть и стало облегчением, но перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются низкими.

- считает сотрудник SIPRI Ханс М. Кристенсен.

Сейчас ядерными державами официально считаются девять государств мира. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация, КНР, Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан. Не исключено, что ядерным оружием обладают и некоторые другие страны.
Использованы фотографии:
SIPRI
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8 комментариев
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  1. Эррр
    Эррр Сегодня, 10:11
    +3
    Из статьи:
    Сейчас ядерными державами официально считаются девять государств мира. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация, КНР, Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан. Не исключено, что ядерным оружием обладают и некоторые другие страны.
    Например, Франция. smile
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:16
      +1
      Да какая то странная забывчивость у автора.
    2. xorek
      xorek Сегодня, 10:17
      +3
      Израиль неофициально в этом списки ..Стырили они технологии у Франции. negative
      1. Эррр
        Эррр Сегодня, 10:21
        0
        Там скорее всего южно-африканский задел.
  2. dimy44
    dimy44 Сегодня, 10:17
    +2
    Государства обладают - ладно, не дай бог в руки террористов попадет, вот тогда ой.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: dimy44
      Государства обладают - ладно, не дай бог в руки террористов попадет, вот тогда ой.

      Тады ой может быть и у "уважаемых официальных владельцев". Например, забудет по старости и случайно кнопочку нажмет. Тут уж и террористы завопят, как обратка прилетит.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:22
      0
      Так некоторые государства не лучше "бармалеев"!
      Что может таких удержать от ... радикального?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    0

    Сейчас ядерными державами официально считаются девять государств мира
    . Так ядрёное оружие это ради мира или .... кому то неймётся и хочется кому то чего то доказать, показать, напугать???