SIPRI: Ядерные державы наращивают арсенал боеголовок

Ядерные державы наращивают арсенал ядерных боеголовок, которыми располагают оперативные силы. На начало этого года их насчитывалось больше, чем в начале прошлого.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Хотя общее число боеголовок на планете немного снизилось. Сейчас их насчитывается 13 080 единиц, а на начало 2020 года их было на 320 боеголовок больше – 13 400.
С другой стороны, государства, обладающие ядерным оружием, развернули в составе своих оперативных сил на начало текущего года 3825 ядерных боеголовок хотя годом ранее их было только 3720. Из них примерно 2 тысячи единиц находятся в повышенной боеготовности и по большей части принадлежат Соединенным Штатам и Российской Федерации.
Продление нового договора СНВ Россией и США в феврале этого года пусть и стало облегчением, но перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются низкими.
- считает сотрудник SIPRI Ханс М. Кристенсен.
Сейчас ядерными державами официально считаются девять государств мира. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация, КНР, Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан. Не исключено, что ядерным оружием обладают и некоторые другие страны.