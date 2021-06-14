SIPRI: Ядерные державы наращивают арсенал боеголовок

Продление нового договора СНВ Россией и США в феврале этого года пусть и стало облегчением, но перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются низкими.

Ядерные державы наращивают арсенал ядерных боеголовок, которыми располагают оперативные силы. На начало этого года их насчитывалось больше, чем в начале прошлого.Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Хотя общее число боеголовок на планете немного снизилось. Сейчас их насчитывается 13 080 единиц, а на начало 2020 года их было на 320 боеголовок больше – 13 400.С другой стороны, государства, обладающие ядерным оружием , развернули в составе своих оперативных сил на начало текущего года 3825 ядерных боеголовок хотя годом ранее их было только 3720. Из них примерно 2 тысячи единиц находятся в повышенной боеготовности и по большей части принадлежат Соединенным Штатам и Российской Федерации.- считает сотрудник SIPRI Ханс М. Кристенсен.Сейчас ядерными державами официально считаются девять государств мира. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация, КНР, Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан. Не исключено, что ядерным оружием обладают и некоторые другие страны.