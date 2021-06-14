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В Индии: Китай проводит испытания стелс-бомбардировщика Xian H-20 у индийских границ в Ладакхе

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Народно-освободительная армия Китая провела испытания стратегических стелс-бомбардировщиков Xian H-20 на авиационной базе Хотан. Такое заявление сделала индийская сторона.


Авиабаза Хотан находится на юге Синьцзян-Уйгурского автономного района. Среди китайских военных аэродромов она занимает особое место: во-первых, у нее хорошая ВПП, позволяющая принимать современные бомбардировщики и истребители. Во-вторых, что еще важнее, расстояние от авиабазы Хотан до спорных районов на границе с Индией составляет всего 250-400 километров.

Испытания бомбардировщиков начались 8 июня и продлятся до 22 июня. Завершить их планируется к знаменательной для Пекина дате – 100-летию со дня образования Коммунистической партии Китая (КПК).

Новый самолет противопоставят индийским Rafale


Стратегический бомбардировщик Xian H-20 обладает целым рядом впечатляющих характеристик. Он относится к классу «стелс», может нести тяжелую полезную нагрузку, но самое главное – он может ускользнуть от истребителей Rafale, которые ВВС Индии недавно начали получать по контракту из Франции.


Китай еще не объявлял, где планирует разместить новые бомбардировщики, но скорее всего они также будут базироваться на аэродромах неподалёку от индийской границы. В Индии в этом уверены.

Xian H-20 как защита Китайского экономического коридора


Противостояние с Индией не единственная причина испытаний нового бомбардировщика на юго-западе Китая. Власти страны планируют использовать самолет для защиты своих интересов в регионе, в том числе для обеспечения функционирования Китайско-пакистанского экономического коридора. Это также вызывает беспокойство у Индии.

Помимо Восточного Ладакха, бомбардировщики смогут поражать цели в Афганистане и Пакистане. Для этого им даже не придется уходить за пределы китайского воздушного пространства. Согласно отчету Пентагона о военной мощи Китая за 2020 год, самолеты будут иметь дальность действия 5 281 миль и грузоподъемность 10 тонн боеприпасов.

Ранее Китай планировал ввести бомбардировщики в эксплуатацию в 2025 году, однако сейчас сроки сдвинуты на более ранние. Индийские эксперты связывают такое ускорение с ростом геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Центральной Азии.

Xian H-20 позволяет Китаю запускать и ядерные ракеты, причем в зоне поражения в этом случае могут оказаться Япония и даже Австралия, не говоря уже об Индии.

При этом Индия вряд ли сможет конкурировать с Китаем на равных: все же экономический и технологический потенциал двух государств существенно отличается. Пока Индия ищет зарубежных поставщиков самолетов, Китай успешно справляется с задачей по созданию и производству собственных истребителей и бомбардировщиков, а темпы наращивания китайской военной мощи пугают не только индийских, но и американских экспертов.
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13 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:40
    0
    ...а темпы наращивания китайской военной мощи пугают не только индийских, но и американских экспертов.

    Ну, реально пугают они только индусов, и это понятно. Разрыв увеличивается...
    США не пугают, пока, но заставляют очнутся от "гегемонитского всевеличия" и начать работать....
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:52
      0
      Пока Индия ищет зарубежных поставщиков самолетов, "

      Очень надеюсь. Думаю достаточно будет шепнуть на ушкО по секрету, что мы готовы продать им экспортную модификацию ПАК ДА, и контракты на ПЛ, истребитель и т д. у нас в кармане. Ну а почему не продать,- индусы зарекомендовали себя как адекватное государство, которое не имеет к нам ни каких претензий, даже в войне санкций не участвуют.
    2. dauria
      dauria Сегодня, 12:26
      0
      но заставляют очнутся от "гегемонитского всевеличия" и начать работать....

      Население может не понять.... wink Неплохо жили на "пособие" , а тут вдруг "работать" , да ещё как в Китае. Негры Трампу этого не простили .
  2. xorek
    xorek Сегодня, 10:46
    +1
    Молодцы китайцы все же ..А индусы с их практикой закупки вооружений разных и блестящих ,когда нибудь пожалеют об этом .
  3. лысова
    лысова Сегодня, 10:47
    -2
    Да на здоровье, спасибо чисто за информацию ( без приколки ). Эту инфу, контроль и без нас, а уж что там получится, или получилось не нам решать.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:59
    +3
    Хоть бы сфоткали индийцы этот бомбер, раз он около их границ болтается.
    Всем интересно взглянуть.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:10
      +2
      Я делаю ставку, что летал какой нить острый меч или его секретная увеличенная версия, а индусы уже остальное придумали.


      Ну или вообще все придумали, а летал какой нить Н-6 с КР.
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:03
      0
      Хоть бы сфоткали индийцы этот бомбер, раз он около их границ болтается.
      Всем интересно взглянуть.


      Сфоткали бы, если бы было бы чем ))
    3. dauria
      dauria Сегодня, 12:33
      0
      Хоть бы сфоткали индийцы этот бомбер, раз он около их границ болтается.


      Так он не настолько близко болтается, да наверняка ночью или в СМУ . Если вообще болтается. wink
      Хотя в справочнике "Джейн" за 1978 гол уже была спутниковая фотка МиГ-29 . Сверху, нечёткая и чертёж вида сбоку , вполне сносный. А ведь машину в СССР тогда не многие причастные к авиации ещё видели.
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:58
    0
    При этом Индия вряд ли сможет конкурировать с Китаем на равных: все же экономический и технологический потенциал двух государств существенно отличается.


    Индия могла бы конкурировать с Китаем на равных объединив свои усилия с Россией, но недальновидная политика Индии уже привела к выходу из совместного проекта FGFA на базе ПАК ФА.

    Желание угодить Западу обернется для Индии потерями.

    А не вышла бы Индия из проекта FGFA на базе ПАК ФА, можно было бы продолжить сотрудничество и в создании совместного бомбардировщика-стелс на базе ПАК-ДА и во всех других проектах.

    От такого сотрудничества и Россия и Индия только бы выиграли. А сейчас мы потеряли дополнительные средства для своих проектов, а Индия покупает Рафали по 200 млн. долларов за штуку, чего хватит для контроля воздушного пространства страны в мирное время, но для войны с Китаем/недопущения войны с Китаем этого явно недостаточно.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:04
    0
    может нести тяжелую полезную нагрузку - автор сам выдал такой "перл" или это такой корявый перевод?)))) А вообще, индейцы должны радоваться - есть возможность тренироваться по реальным целям.
  7. Gado
    Gado Сегодня, 12:04
    0
    но самое главное – он может ускользнуть от истребителей Rafale

    Каким образом он может ускользнуть от истребителя? Он что, гиперзвуковой?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    0
    Народно-освободительная армия Китая провела испытания стратегических стелс-бомбардировщиков Xian H-20 на авиационной базе Хотан. Такое заявление сделала индийская сторона
    . Может, не може ... да кто их разберёт, у кого фантазия больше разыгралась?