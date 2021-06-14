В Индии: Китай проводит испытания стелс-бомбардировщика Xian H-20 у индийских границ в Ладакхе

Народно-освободительная армия Китая провела испытания стратегических стелс-бомбардировщиков Xian H-20 на авиационной базе Хотан. Такое заявление сделала индийская сторона.
Авиабаза Хотан находится на юге Синьцзян-Уйгурского автономного района. Среди китайских военных аэродромов она занимает особое место: во-первых, у нее хорошая ВПП, позволяющая принимать современные бомбардировщики и истребители. Во-вторых, что еще важнее, расстояние от авиабазы Хотан до спорных районов на границе с Индией составляет всего 250-400 километров.
Испытания бомбардировщиков начались 8 июня и продлятся до 22 июня. Завершить их планируется к знаменательной для Пекина дате – 100-летию со дня образования Коммунистической партии Китая (КПК).
Новый самолет противопоставят индийским Rafale
Стратегический бомбардировщик Xian H-20 обладает целым рядом впечатляющих характеристик. Он относится к классу «стелс», может нести тяжелую полезную нагрузку, но самое главное – он может ускользнуть от истребителей Rafale, которые ВВС Индии недавно начали получать по контракту из Франции.
Китай еще не объявлял, где планирует разместить новые бомбардировщики, но скорее всего они также будут базироваться на аэродромах неподалёку от индийской границы. В Индии в этом уверены.
Xian H-20 как защита Китайского экономического коридора
Противостояние с Индией не единственная причина испытаний нового бомбардировщика на юго-западе Китая. Власти страны планируют использовать самолет для защиты своих интересов в регионе, в том числе для обеспечения функционирования Китайско-пакистанского экономического коридора. Это также вызывает беспокойство у Индии.
Помимо Восточного Ладакха, бомбардировщики смогут поражать цели в Афганистане и Пакистане. Для этого им даже не придется уходить за пределы китайского воздушного пространства. Согласно отчету Пентагона о военной мощи Китая за 2020 год, самолеты будут иметь дальность действия 5 281 миль и грузоподъемность 10 тонн боеприпасов.
Ранее Китай планировал ввести бомбардировщики в эксплуатацию в 2025 году, однако сейчас сроки сдвинуты на более ранние. Индийские эксперты связывают такое ускорение с ростом геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Центральной Азии.
Xian H-20 позволяет Китаю запускать и ядерные ракеты, причем в зоне поражения в этом случае могут оказаться Япония и даже Австралия, не говоря уже об Индии.
При этом Индия вряд ли сможет конкурировать с Китаем на равных: все же экономический и технологический потенциал двух государств существенно отличается. Пока Индия ищет зарубежных поставщиков самолетов, Китай успешно справляется с задачей по созданию и производству собственных истребителей и бомбардировщиков, а темпы наращивания китайской военной мощи пугают не только индийских, но и американских экспертов.