«Неминуемая радиационная угроза»: французская компания-оператор заявляет о «сложной ситуации» на новейшей АЭС Тайшань в Китае

Китайские органы безопасности повышают дополнительные пределы нежелательного уровня радиационного фона на самой станции Тайшань, а также за её периметром. Делают они это с той целью, чтобы избежать остановки работы АЭС. Это вызывает серьёзное беспокойство. Ситуация на АЭС является в этой связи сложной.

Американские СМИ публикуют материалы, в которых сообщается о «сложной ситуации» на одной из атомных электростанций Китая. В сводках, со ссылкой на французскую компанию-оператора, говорится о «неминуемой радиационной угрозе». Эта французская компания и участвовала в строительстве АЭС Тайшань в провинции Гуандун.Телеканал CNN сообщает, что американские эксперты «всю последнюю неделю потратили на оценку того отчёта компании Framatome, который появился недавно».В документах китайская сторона обвиняется в нарушениях норм эксплуатации АЭС Тайшань.Из материала:Обращает на себя внимание следующий факт: французская компания Framatome в одностороннем порядке обратилась к администрации США с тем, чтобы та повлияла на китайские решения в плане оценки рисков на АЭС.На данный момент, как отмечают в компании, имеет место утечка и повышение радиационного фона. Но китайская сторона вместо того, чтобы решить проблему, повысила уровень предельно допустимого радиационного фона, продолжая эксплуатировать АЭС в привычном режиме.Этим вопросом, как сообщается, озаботились представители американского Совета нацбезопасности. Было проведено собрание, в ходе которого состоялось выступление директора программы по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.Известно о том, что администрация Байден обсудила заявление французской компании-оператора китайской АЭС с представителями правительства Франции.Для справки: АЭС Тайшань - одна из новейших станций Китая. На АЭС Тайшань два энергоблока с реакторами PWR. Мощность каждого составляет 1750 МВт. Энергоблоки вводились в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах соответственно.