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«Неминуемая радиационная угроза»: французская компания-оператор заявляет о «сложной ситуации» на новейшей АЭС Тайшань в Китае

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Американские СМИ публикуют материалы, в которых сообщается о «сложной ситуации» на одной из атомных электростанций Китая. В сводках, со ссылкой на французскую компанию-оператора, говорится о «неминуемой радиационной угрозе». Эта французская компания и участвовала в строительстве АЭС Тайшань в провинции Гуандун.


Телеканал CNN сообщает, что американские эксперты «всю последнюю неделю потратили на оценку того отчёта компании Framatome, который появился недавно».

В документах китайская сторона обвиняется в нарушениях норм эксплуатации АЭС Тайшань.

Из материала:

Китайские органы безопасности повышают дополнительные пределы нежелательного уровня радиационного фона на самой станции Тайшань, а также за её периметром. Делают они это с той целью, чтобы избежать остановки работы АЭС. Это вызывает серьёзное беспокойство. Ситуация на АЭС является в этой связи сложной.

Обращает на себя внимание следующий факт: французская компания Framatome в одностороннем порядке обратилась к администрации США с тем, чтобы та повлияла на китайские решения в плане оценки рисков на АЭС.

На данный момент, как отмечают в компании, имеет место утечка и повышение радиационного фона. Но китайская сторона вместо того, чтобы решить проблему, повысила уровень предельно допустимого радиационного фона, продолжая эксплуатировать АЭС в привычном режиме.

Этим вопросом, как сообщается, озаботились представители американского Совета нацбезопасности. Было проведено собрание, в ходе которого состоялось выступление директора программы по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.
Известно о том, что администрация Байден обсудила заявление французской компании-оператора китайской АЭС с представителями правительства Франции.

Для справки: АЭС Тайшань - одна из новейших станций Китая. На АЭС Тайшань два энергоблока с реакторами PWR. Мощность каждого составляет 1750 МВт. Энергоблоки вводились в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах соответственно.
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21 комментарий
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 09:36
    -4
    Ну хоть не вирус, не разнесут по всему шарику.
    1. oleg-gr
      oleg-gr Сегодня, 09:58
      +2
      Хранцузы построили атомную станцию, сдали китайцам в эксплуатацию и теперь вопят на весь мир о некачественной эксплуатации? А где авторский надзор? Или как научили, так и эксплуатируют? Боятся новых Чернобыля или Фукусимы?
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 10:14
      +1
      Разнесут, как "очередную угрозу из Китая", скрывая криворукость или намеренную провокацию о стороны Франции) в любом случае, многовекторность Китая в этом вопросе будет сокращена в выборе подрядчиков))
      1. xorek
        xorek Сегодня, 10:21
        0
        Цитата: Анахорет
        Разнесут, как "очередную угрозу из Китая", скрывая криворукость или намеренную провокацию о стороны Франции) в любом случае, многовекторность Китая в этом вопросе будет сокращена в выборе подрядчиков))

        Вой подымут это точно вы пометили ..Зря китайцы с французами связались .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:37
    +4
    То что блоки не тянут на радиационную безопасность,китайцы виноваты, а не хфранцузы?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:41
      +2
      Это французские реакторы EPR-1750 от Аревы с выдачей в сеть 1650-1670 - самые мощные в мире на сегодня, из доступных к строительству.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:45
        +1
        Эта французская компания и участвовала в строительстве АЭС Тайшань
        Ну вот ! И кто бы мог подумать !
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:47
        +3
        Цитата: donavi49
        Это французские реакторы EPR-1750 от Аревы с выдачей в сеть 1650-1670 - самые мощные в мире на сегодня, из доступных к строительству.

        Не спорю. Но вопрос а как французская компания строила? Что по поводу качества строительства? Или предполагали, что схалтурили, а сейчас пытаются заранее с себя ответственность снять?
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 10:01
          +3
          Цитата: Егоза
          а сейчас пытаются заранее с себя ответственность снять?
          Ну или не одни они, типа все силы приложили...
          французская компания Framatome в одностороннем порядке обратилась к администрации США с тем, чтобы та повлияла на китайские решения в плане оценки рисков на АЭС.
          Решили, что уж на Америку не многие будут наезжать, те в этой ситуации в своей тарелке, как там и родились. :))
          А почему Китай предъяву не кидает францам? Вроде там не дураки...., как то не очень понятно, где то как сенсацию преподнесли и все, по подробней бы , а то много не понятно. Почему США? Есть же МАГАТЭ... Может это заказ США, найти повод, на Китай наехать.
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 10:07
            +2
            Цитата: НИКНН
            Может это заказ США, найти повод, на Китай наехать

            Или просто какую-то гадость сделать в связи с юбилеем КПК. Уж больно вовремя новость появилась
      3. sabakina
        sabakina Сегодня, 09:57
        +1
        Самые мощные в мире не означает самые надёжные в мире. Эпоха Франции, как передового государства Европы, закончилась с "приключениями Гулливера Наполеона Бонапарта".
      4. Комментарий был удален.
      5. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 10:14
        0
        Цитата: donavi49
        Это французские реакторы EPR-1750 от Аревы с выдачей в сеть 1650-1670 - самые мощные в мире на сегодня, из доступных к строительству.

        И самые фонящие,судя по всему.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:27
      0
      Что то у российских реакторов ВВЭР-1200 в КНР проблем нет.
      А указанные в статье реакторы(возможно и ошибаюсь)французско-китайского "дизайна".
      Китай сотрудничает с французами потому что те передали документации, технологии и лицензии.
      Росатом никаких ядерных технологий . Россия все строит сама или не делает вовсе — чертежей не дождетесь.
      А причиной может быть и "закладка" в ПО.
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:39
    +2
    Очень смешно, особенно если учесть что там французские реакторы))
    И кто обосрался? laughing
  4. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 09:40
    +2
    А рядом Макао и Гонконг, да и океан. Ещё одной Фукусимой повеяло?
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: Flashpoint
      А рядом Макао и Гонконг, да и океан. Ещё одной Фукусимой повеяло

      В Фукусима американские реакторы стоят. Тут, французские. То то Китай сразу четыре российских блока заказал. А французы чего хотят то? Чтобы срочно остановили ИХ реактор и устранили утечку? За репутацию испугались? Или уже все...
      1. Pandiurin
        Pandiurin Сегодня, 10:08
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        Цитата: Flashpoint
        А рядом Макао и Гонконг, да и океан. Ещё одной Фукусимой повеяло

        В Фукусима американские реакторы стоят. Тут, французские. То то Китай сразу четыре российских блока заказал. А французы чего хотят то? Чтобы срочно остановили ИХ реактор и устранили утечку? За репутацию испугались? Или уже все...


        Вполне возможно что реакторы качественные для своего технологического не самого высокого уровня и никакой утечки нет.

        Насколько понимаю мониторинг фонового уровня радиации позволяет обнаружить утечку если уровень поднимается выше "нормального". Т.е. опасен не сам этот немного повышенный уровень а именно опасна утечка которую можно по нему вычислить.
        И вот здесь похоже французы накосячил выдали расчётные данные где пороговое значение занижено, может перестраховались а может специально Китайцам шпильку сделали.

        Китайцы же после запуска и тестовой работы выяснили что фоновое значение радиации выше чем то которое насчитали криворукие французы. Соответственно скорректировали пороговое значение на основе фактических данных.

        Французы потеряли стыд,твообще не заботятся о своей репутации облажались с мистралями, с истребителями для индусов очевидно мегавзятка, теперь ещё подставляются по проекту с АЭС.
        Кто с ними риснёт дело иметь...
  5. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 09:59
    +4
    Либо я чего-то не понял, либо статья кривая...
    Как так-то?
    французскую компанию-оператора, говорится о «неминуемой радиационной угрозе». Эта французская компания и участвовала в строительстве АЭС Тайшань в провинции Гуандун.

    То есть французская компания является участником строительства и эксплуатантом АЭС.
    Зачем тогда
    французская компания Framatome в одностороннем порядке обратилась к администрации США с тем, чтобы та повлияла на китайские решения в плане оценки рисков на АЭС.

    Будучи оператором данная компания не в силах признать опасно или не опасно эксплуатация АЭС? Или французы не хотят терять в доходах потому что остановка будет явно признана аварийной и виновным в аварии будет либо строитель либо оператор данной станции со всеми вытекающими финансовыми последствиями?
    Интересно если в США решат что плюс минус пара-тройка миллионов китайцев это норм то французская компания продолжит эксплуатацию?
    А почему французы обращаются в США, а не в МАгАтЭ?
    Что-то вопросов слишком много к статье?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:08
    +1
    Для справки: АЭС Тайшань - одна из новейших станций Китая. На АЭС Тайшань два энергоблока с реакторами PWR. Мощность каждого составляет 1750 МВт. Энергоблоки вводились в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах соответственно
    . Интэрэсно, кто и чего там накуролесил, что возникла такая ситуация???
    Если кто то виноват, то КТО?
    1. Сонмастер
      Сонмастер Сегодня, 10:16
      +2
      Вы будете смеяться, но скорее всего:
      Петров и Боширов.
      wassat
      Жду как раз этих новостей. laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:24
        0
        Эта "веселая парочка" в Китае??? Сложно, разрез глаз не тот, таких местная СБ вычислит на раз два и .... варианты воздействия ну очень разные могут быть.
  7. Комментарий был удален.