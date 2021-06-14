National Interest назвал российское оружие, «которого Байдену стоит опасаться»

Российская Федерация располагает сильной армией, оснащенной совершенным вооружением и военной техникой. В Соединенных Штатах высоко оценивают эту оборонную мощь.
О военном потенциале России рассуждает американский автор Тревор Филсет, статью которого опубликовал журнал The National Interest.
Пресса США назвала грозное российское оружие, которого следует опасаться президенту Джо Байдену. По мнению автора, это тяжелые бомбардировщики Ту-160, или «Блэкджек», как их именуют в Североатлантическом альянсе.
Несмотря на почтенный возраст, эти самолеты до сих пор считаются самыми большими и тяжелыми представителями бомбардировочной авиации. Ближайший конкурент Ту-160, американский В-1В Lancer, появившийся на свет немного раньше россиянина, обладает более скромными размерами и массой.
Еще находясь на вооружении ВВС СССР, самолет установил множество мировых рекордов, в том числе рекорды скорости, максимальной взлетной массы и высоты полета с большими грузами на борту.
Возможно, благодаря этому невероятному послужному списку бомбардировщик до сих пор стоит на вооружении современных ВВС России.
- предполагает автор.
Собственно, стратегические бомбардировщики Ту-160 – явно не единственное оружие России, с которым Америке стоит считаться. Ей не следует забывать также, к примеру, о российских атомных подводных лодках и гиперзвуковом оружии.
Предполагается, что именно о сокращении вооружений может в первую очередь пойти разговор Байдена с Путиным в Женеве 14 июня.