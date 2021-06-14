Военное обозрение
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National Interest назвал российское оружие, «которого Байдену стоит опасаться»

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Российская Федерация располагает сильной армией, оснащенной совершенным вооружением и военной техникой. В Соединенных Штатах высоко оценивают эту оборонную мощь.


О военном потенциале России рассуждает американский автор Тревор Филсет, статью которого опубликовал журнал The National Interest.

Пресса США назвала грозное российское оружие, которого следует опасаться президенту Джо Байдену. По мнению автора, это тяжелые бомбардировщики Ту-160, или «Блэкджек», как их именуют в Североатлантическом альянсе.

Несмотря на почтенный возраст, эти самолеты до сих пор считаются самыми большими и тяжелыми представителями бомбардировочной авиации. Ближайший конкурент Ту-160, американский В-1В Lancer, появившийся на свет немного раньше россиянина, обладает более скромными размерами и массой.

Еще находясь на вооружении ВВС СССР, самолет установил множество мировых рекордов, в том числе рекорды скорости, максимальной взлетной массы и высоты полета с большими грузами на борту.

Возможно, благодаря этому невероятному послужному списку бомбардировщик до сих пор стоит на вооружении современных ВВС России.

- предполагает автор.

Собственно, стратегические бомбардировщики Ту-160 – явно не единственное оружие России, с которым Америке стоит считаться. Ей не следует забывать также, к примеру, о российских атомных подводных лодках и гиперзвуковом оружии.

Предполагается, что именно о сокращении вооружений может в первую очередь пойти разговор Байдена с Путиным в Женеве 14 июня.
Использованы фотографии:
Туполев.ру
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16 комментариев
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  1. Pechkin
    Pechkin Сегодня, 11:00
    +4
    Эта статья пример статьи не о чем.
    Ту-160 – явно не единственное оружие России, с которым Америке стоит считаться. Ей не следует забывать также, к примеру, о российских атомных подводных лодках и гиперзвуковом оружии.
    Автор капитан очевидность, еще надо было указать РС-24 «Ярс» и автомат Калашникова. Чтоб побольше букв было.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:03
      +2
      которого Байдену стоит опасаться
      А Байдена тут как представили? Как самого пугливого из американцев или как самого смелого? Он один бояться будет или как? :))
      1. Например
        Например Сегодня, 12:11
        0
        грозное российское оружие, которого следует опасаться президенту Джо Байдену.

        Байдену следует опасаться Альцгеймера.

        Автор видимо уже дружит с этим парнем.

        А России есть чем защищаться от агрессора.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 12:22
      +1
      Байдену нужно опасаться инсульта и тромбов. Меньше работать в саду и не перегреваться на солнышке
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 11:00
    0
    Не бойтесь,спортсмен дедулю не обидит.
  3. ccsr
    ccsr Сегодня, 11:01
    0
    Собственно, стратегические бомбардировщики Ту-160 – явно не единственное оружие России, с которым Америке стоит считаться. Ей не следует забывать также, к примеру, о российских атомных подводных лодках и гиперзвуковом оружии.

    Перечислена наша ядерная триада - в чем здесь новизна и чего им нового опасаться, если они это еще с 1972 года знают?
  4. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 11:01
    +1
    Байдену следует бояться старости, маразма и потеряться где нибудь в Швейцарии
  5. V1er
    V1er Сегодня, 11:02
    0

    Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, обладающий крылом изменяемой стреловидности, создан ОКБ Туполева в 1980-х годах. Состоит на вооружении, начиная с 1987 года. В составе ВВС России в настоящее время находится 16 стратегических ракетоносцев Ту-160. Среди российских пилотов самолет имеет прозвище «Белый лебедь».
    Тактико-технические характеристики Ту-160:
    Размеры: размах крыла максимальный – 55,7 м., минимальный – 35,6 м., длина – 54,1 м., высота – 13,2 м.
    Площадь крыла – 360,0 кв. м.
    Масса самолета, кг.
    - пустого – 110 000
    - нормальная взлетная – 267 600
    - максимальная взлетная – 275 000
    Тип двигателя – 4 ТРДДФ НК-32, бесфорсажна тяга –4х137,2 кН, на форсаже – 4х247,5 кН.
    Максимальная скорость на высоте – 2230 км/ч, крейсерская – 917 км/ч.
    Практическая дальность полета без дозаправки: 12 300 км.
    Боевой радиус: 6 000 км.
    Практический потолок – 15 000 м.
    Экипаж – 4 человека
    Вооружение: в двух подфюзеляжных отсеках размещается различная целевая нагрузка общей массой 22 500 кг, максимальная – до 40 000 кг. В состав вооружения входят тактические и стратегические крылатые ракеты X-55 и X-55M, а также аэробаллистические гиперзвуковые УР малой дальности X-15 (M=5) с ядерными и неядерными БЧ, а также корректируемые авиационные бомбы КАБ различных типов до КАБ-1500, обычные виды бомб, а также мины.
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 11:27
      0
      Таких ракет сейчас уже наверное нету.
      1. Например
        Например Сегодня, 12:14
        -1
        Цитата: V1er
        Ту-160 -бла - бла - бла- Состоит на вооружении, начиная с 1987 года...


        Ту-160 принят на вооружение в 2005 году.

        Состоит на вооружении
        - это когда хочется, но ни как не выходит. laughing

        В серийном производстве самолёт с 1984 года.

        А принят на вооружение в 2005 году, после того, как Путин прокатился на оном.

        Прежние руководители играли в игрушки с американцами. И доигрались до уничтожения большей части самолётов.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:29
      0
      Предполагается, что именно о сокращении вооружений может в первую очередь пойти разговор Байдена с Путиным в Женеве 14 июня.

      У нас сокращать нечего, особенно в стратегической авиации. Ту-160 хоть десяток наберется в боеготовом состоянии? Наоборот, надо строить и больше.
  6. spech
    spech Сегодня, 11:22
    0
    Пресса США назвала грозное российское оружие, которого следует опасаться президенту Джо Байдену.

    Дедушка старый, ему всё равно.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    о сокращении вооружений может в первую очередь пойти разговор Байдена с Путиным
    Представил, как Байден "с позиции силы" требует сократить российские вооружения в связи с отставанием Сша по некоторым видам. Тогда о какой силе, с позиции которой он намерен разговаривать может идти речь? О надутом от своей важности и захлестнувшего чванства американце, у которого в своей стране и с демократией, и со свободой слова большие проблемы или виртуальной силе, в которую просто обязаны все верить?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:29
    0
    Ту 160 это понятно обывателю,самолет он и есть самолет .А вот замена СС 20 Сатана,на Сармат это действительно убийственный вариант.И вы думаете что ,при залповом старте Сарматов ,Китай не запустит в догонку свои ,и Ким Чен Ын подпишется.
  9. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 12:12
    0
    Этот пушковский журнал уже порядком надоел.
  10. Ивановичев
    Ивановичев Сегодня, 13:00
    0
    Тревор Филсет нечто вроде местных челябинского, митрофонова и прочих любителей перетаскивать с других сайтов чушь. Потом все смешивать и развешивать на уши приготовленные макароны по флотски.