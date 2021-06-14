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На Украине нашли способ заработка на российском газопроводе «Северный поток – 2»

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Тема "Северного потока-2" не сходит со страниц украинских газет и интернет-изданий, власти Украины рассматривают различные варианты как не остаться у разбитого корыта после запуска российского газопровода. Очередную идею выдвинул украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.


Как заявил Бортник, Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву. По его мнению, если Украина станет собственником российского газопровода, то это позволит ей компенсировать потери от прекращения транзита газа по газотранспортной системе. При этом Киев много и не просит, всего-то "процентов пять-семь-десять".

Украинский политолог предлагает "передать или продать" часть акций компании-оператора "Северного потока-2" украинскому "Нафтогазу", чтобы Киев мог "зарабатывать". В то же время Бортник признает, что данный вариант "нереален". Среди других вариантов сохранения транзита газа через Украину он назвал создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС или заключение нового контракта с "Газпромом".

В иных случаях Киев рискует после 2024 года остаться или совсем без транзита, или прокачивать минимальные объемы по низким ценам.

Между тем в украинском правительстве уже рассматривают вариант получения компенсации за запуск газопровода. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев готов рассмотреть такой вариант, обсуждение этой темы уже идет. При этом он отказался говорить, кто должен компенсировать потери Украины от российского газопровода и какую сумму "желает" получить Киев.
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103 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:52
    +21
    великую украинскую мечту еще Гоголь описал
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:07
      +10
      Мда... , обкакались с газом ( не надо было наглеть и воровать), а теперь им еще и попу должны все подтирать... мда...
      1. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 11:28
        +4
        Бортник, Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву.
        Понимаю что грубо, но так и хочется сказать, а вам поеб..... не завернуть. Может попробовать самим поработать, у них самый низкий рост ВВП по ППС из всех стран бывшего СССР за 30 лет независимости и все равно виноват кто угодно, но не они сами. Причем у них далеко не худшее положение было по сравнению с другими бывшими республиками в начале.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 11:38
          +3
          Очень смешные хотелки великоукров! laughing А что, кто-то что-то обязан или задолжал Украине? Или обязан её содержать пожизненно? laughing laughing laughing
          1. Например
            Например Сегодня, 12:07
            -2
            Цитата: Pechkin
            Понимаю что грубо, но так и хочется сказать, а вам поеб.....

            По данным на картинке представленной Вами Армения развивается лучше России.
            Это бред.

            Трибалты вообще супер развитые страны судя по Вашей картинке.

            Это уже к доктору.

            Это еще раз показывает всю убогость как подсчетов так и счетоводов типа кудрина.

            А украина - это часть бывшей России.
            Жадные людишки поделили страну на части.
            Украинцы на халяве смогли продержаться 30 лет.

            Халява закончилась, а жадные людишки (именуют себя украинцами) еще не закончились.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:22
              0
              Как заявил Бортник, Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву. По его мнению, если Украина станет собственником российского газопровода, то это позволит ей компенсировать потери от прекращения транзита газа по газотранспортной системе. При этом Киев много и не просит, всего-то - "процентов пять-семь-десять".

              "5, 7, 10 процентов" акций "СП-2" соответствуют в реальной экономике очень - и даже ОЧЕНЬ - ВЫСОКУЮ прибыль на предприятии рентабельного расширенного производства, к которому Украина не имеет АБСОЛЮТНО НИКОГО отношения.

              За такой процент акций "СП-2" Украина должна была его проект инвестировать и инвестировать, работать и работать над его строительством, а не ставить палки в колёса и потом не собирать с него просто "сливки"!

              Только КОНЧЕННЫЕ украинские НАЦИСТЫ могут на такое рассчитывать!
              1. Егоза
                Егоза Сегодня, 12:36
                +2
                Цитата: Татьяна
                За такой процент акций "СП-2" Украина должна была его проект инвестировать и инвестировать, работать и работать над его строительством, а не ставить палки в колёса и потом не собирать с него просто "сливки"!

                Работать? Инвестировать? Да Вы шо!!! Но "желаем" сумму "чем больше, тем лучше". А то будем кричать: "Россия агрессор, ограбила бедных украинцев!" Правда Европа может на эти вопли косо посмотреть. И "куды крестьянину податься?"
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Сегодня, 13:04
                  0
                  Цитата: Егоза
                  И "куды крестьянину податься?"
                  Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь на пропитание.
            2. Pechkin
              Pechkin Сегодня, 12:53
              0
              Трибалты вообще супер развитые страны судя по Вашей картинке.
              Это уже к доктору.
              У Прибалтов намного меньше население и дотации от ЕС, ВВП на душу населения делиться на всех. Начиная от оленевода в тундре, работника автоваза, шахтера и топ менеджера газпрома до староверов в Сибири. Так что вроде ВВП у России большой, но на душу населения не очень, по номиналу примерно 60 место, а по ППС 50 в мире.
          2. Комментарий был удален.
          3. фигвам
            фигвам Сегодня, 12:42
            0
            При этом Киев много и не просит, всего-то "процентов пять-семь-десять".

            Напомнило...
        2. Avior
          Avior Сегодня, 11:42
          +2
          Советская Армения на каком дне, получается была. А как рванула к процветанию. И чем армяне недовольны?:)
          Только вот картинка-то фальшивая
          Украина, 2018 год по ВВП ППС по данным ВБ- 12629 долларов, 2019 год- 13341.
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения
          hi
          1. Pechkin
            Pechkin Сегодня, 12:22
            +1
            Вы правы, посмотрел на данные ВБ, картинка давно лежала не хотел никого ввести в заблуждение hi от меня плюс за то что поправили.
          2. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 12:28
            +1
            Цитата: Avior
            Украина, 2018 год по ВВП ППС по данным ВБ- 12629 долларов, 2019 год- 13341.

            А по МВФ 13442в 18-м и 13110 в 19-м и кому верить? Таблицы те же.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 12:30
              0
              ВБ и МВФ- разная оценка, это естественно- там разные методики подсчета.
              ППС вообще очень туманная вещь.
              1. Горный стрелок
                Горный стрелок Сегодня, 12:34
                0
                Цитата: Avior
                ВБ и МВФ- разная оценка, это естественно- там разные методики подсчета.
                ППС вообще очень туманная вещь

                Верно. Посему трудно доверять таким статистическим данным.
                Но Украина потеряла населения - жуть сколько. По разным оценкам сейчас население 404 от 30 до 35 миллионов. А начинали с 52!!!
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 12:38
                  +2
                  Верно. Посему трудно доверять таким статистическим данным.

                  дело в том, что в таблице была ложная цифра.
                  там написано, что по данным всемирного банка оценка за 2018 год 9233, а на самом деле Всемирный банк дал оценку в 12629 за 2018 год.
                  По другим цифрам там тоже неправда приведена.
                  Кто-то состряпал эту табличку и вбросил в сеть в расчете на то что люди проверять не будут
            2. фигвам
              фигвам Сегодня, 12:52
              0
              А какой ВВП будет без трубы?
        3. Ясная
          Ясная Сегодня, 12:14
          +2
          Цитата: Pechkin
          у них самый низкий рост ВВП по ППС из всех стран бывшего СССР за 30 лет независимости и все равно виноват кто угодно, но не они сами.

          А, когда это бандеровская психология что-то созидала?
          Только ненависть, убийства и разрушения...
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:58
            0
            Цитата: Ясная
            А, когда это бандеровская психология что-то созидала?

            Забыли Вы, создали научный труд как древнеукры Чёрное море выкопали.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:39
      +6
      "Еще старый Гумбольт сказал:"Во всем мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция"" laughing
  2. xorek
    xorek Сегодня, 10:52
    +4
    ХАЛЯВЫ не будет ..А будет СУД !
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 11:09
      +12
      Что то анекдот вспомнил:
      Заседают трое.
      Первый :
      - А вот бы накупить китайских часов по дешёвке, на машине времени махнуть в прошлое ,в эпоху застоя, там их загнать по высоким ценам и накупить на полученные деньги доллары по 60 копеек !
      Второй :
      - Или лучше изобрести такую машину типа 3DКсерокс, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить !
      Третий (премьер-министр) :
      - Так, господа министры... ещё будут предложения по оздоровлению экономики ?
    2. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 12:35
      +1
      xorek
      Только вот я опасаюсь, что европейский суд станет на сторону Украины. К сожалению, претендент уже был. Газпром выплатил 3 млрд.
      1. xorek
        xorek Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Шмель_3
        xorek
        Только вот я опасаюсь, что европейский суд станет на сторону Украины. К сожалению, претендент уже был. Газпром выплатил 3 млрд.

        Вы правы Шмель ! Вот только суд будет в Пекине надеюсь ..Там уж не побалуешь
        Китайцы нам помогут в поимке предателей и прочих нациков уверен ,опыт у них огромный .. hi

        А мы все нянчимся ..
  3. А009
    А009 Сегодня, 10:57
    +11
    Их в дверь, они в окно.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 11:10
      +3
      Их в дверь, а они в окно. И так жалостливо: "Эни бади хоум?"
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:44
      +7
      Цитата: А009
      Их в дверь, они в окно.

      А в окне ...
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 12:14
        0
        Да,это не партнеры,а халявщики.А таких надо обходить стороной.Вот ветку в обход украины построили.У укров в голове :"где же теперь харчеваться"?Работать не пробовали?:)))
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:31
          -1
          Цитата: VORON538
          У укров в голове :"где же теперь харчеваться"?Работать не пробовали?

          Да ведь проще -"Подайте милостыню, бедному сыну Лейтенанта Шмидта !"
          Авось кто и подаст.
  4. ccsr
    ccsr Сегодня, 10:58
    +17
    Вот она "хрустальная мечта" украинского народа - жить на халяву за счет России, и они даже этого не скрывают.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 11:14
      +7
      Цитата: ccsr
      Вот она "хрустальная мечта" украинского народа - жить на халяву за счет …

      Сдаётся мне Россия только первая в списке стран, за чей счёт страна 404 хочет жить на халяву: по фиг кто, главное чтоб их спонсировали
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:20
        0
        Цитата: Pete Mitchell
        Цитата: ccsr
        Вот она "хрустальная мечта" украинского народа - жить на халяву за счет …

        Сдаётся мне Россия только первая в списке стран, за чей счёт страна 404 хочет жить на халяву: по фиг кто, главное чтоб их спонсировали

        Они в этой халяве воспитаны, в немалый степени благодаря своему удобному географического положению и нянькания с ними во времена СССР.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:52
          0
          Цитата: Ясная
          Они в этой халяве воспитаны, в немалый степени благодаря своему удобному географического положению и нянькания с ними во времена СССР.

          За 350 лет можно и не этому научиться. Но наверное это не всем дано.
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 11:24
      +2
      Цитата: ccsr
      Вот она "хрустальная мечта" украинского народа - жить на халяву за счет России, и они даже этого не скрывают.

      Бесполезная мечта. Они как Шура Балаганов, всю халяву потеряют в трамвае. wink
      Папаш, за полтинник довезёшь? - Бросьте, в этой карете прошлого далеко не уедешь. Такси не достать. Придётся воспользоваться трамваем.
      Шура, берегите карманы!
      Караул! Украли! Вот он, держите его!
      Жулик! Карманник! Вор! Украли! Ридикюль украли!
      Там пудреница! Рубль 75 копеек! Держите его!
      А ведь там профсоюзный билет. Я ведь член профсоюза...
      Не выпускайте его. Ведите его в милицию.
      Я ненарочно. Я машинально. Вот тебе крест! Я не хотел...
      Я не хотел, я механически, граждане.
      Командор, до свидания! Я случайно, я ненарочно.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: sabakina
        Бесполезная мечта. Они как Шура Балаганов, всю халяву потеряют в трамвае.
        Или как гусекрад Паниковский. Он просил пятьдесят рублей. ... - Это Паниковский, - сказал Шура, - сын лейтенанта Шмидта. По аллее, в тени августейших ... Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо .....
    3. Владимир Машков
      Владимир Машков Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: ccsr
      Вот она "хрустальная мечта" украинского народа - жить на халяву за счет России, и они даже этого не скрывают.

      А чего вы за весь-то украинский народ расписываетесь? Это мечта укровласти и свидомитов, а они - меньшинство народа Украины!
      1. ccsr
        ccsr Сегодня, 11:46
        +4
        Цитата: Владимир Машков
        А чего вы за весь-то украинский народ расписываетесь?

        Только не надо мне про простых украинцев рассказывать - я их хорошо изучил за годы жизни и особенно после развала СССР, когда через Гоптивку ездил по несколько раз в год. В большинстве своем украинцы завистливые рвачи и жлобы, и это в них не изменить.
        1. Комментарий был удален.
        2. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 11:51
          -4
          Цитата: ccsr
          Цитата: Владимир Машков
          А чего вы за весь-то украинский народ расписываетесь?

          Только не надо мне про простых украинцев рассказывать - я их хорошо изучил за годы жизни и особенно после развала СССР, когда через Гоптивку ездил по несколько раз в год. В большинстве своем украинцы завистливые рвачи и жлобы, и это в них не изменить.

          Здаётся, что это вы именно такой. Причём ОЧЕНЬ неумный и высокомерный. Но жаловаться на вас за нарушение многих пунктов Правил ВО не буду..
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 12:27
            0
            Машков, а вы не жалуйтесь, вы предайте анафеме! Я ещё школу не закончил, мой старший товарищ по двору, который после окончания военного училища, побывал на краине, говорил: "Не любят нас там, голодными москалями называют". Было это в самом начале 80-х...Так кто неумный?
      2. VORON538
        VORON538 Сегодня, 12:20
        +1
        Увы,те самые украинцы,которые сбежали на ДВ от войны,показали себя не с лучшей стороны.Как оказалось,мы стали виновны по их словам в их переезде.Мало того,им платили слишком мало денег,они ожидали большего.В общем,и на...сесть,и рыбку сьесть.Главе их семейства мужики организовали курс политпросвещения,сбежал обратно,а жинка рот прикрыла сразу.Да только в голове ее все те же мысли.
      3. Hagen
        Hagen Сегодня, 12:40
        -1
        Цитата: Владимир Машков
        Это мечта укровласти и свидомитов, а они - меньшинство народа Украины!

        Зато выбрало их большинство, да еще какое?!
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:48
      +2
      Цитата: ccsr
      Вот она "хрустальная мечта" украинского народа - жить на халяву за счет России

      Забывая слова ...
      ОМАР ХАЙЯМ.
      «Не делай зла — вернется бумерангом,
      Не плюй в колодец — будешь воду пить,
      Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
      А вдруг придется, что-нибудь просить.
      Не предавай друзей, их не заменишь,
      И не теряй любимых — не вернешь,
      Не лги себе — со временем проверишь,
      Что этой ложью сам себя ты предаёшь».
  5. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 10:58
    +4
    Потери должны компенсировать США
    1. Avior
      Avior Сегодня, 11:16
      0
      Очередную идею выдвинул украинский политолог

      этот политолог никто и звать его никак. Кому интересно что он там придумал, не понимаю, зачем его на ВО вытащили, бесплатная реклама , что ли.
      На самом деле свежая новость совсем другая
      Украинская компания «Нафтогаз» хочет добиться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины.... компания уже готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа по трубам «Газпрома». «Если они ["Газпром"] откажут, то следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд», — добавил Витренко.

      Вот это уже гораздо более серьезная новость.
      Витренко, похоже, пытается сделать альтернативную поставку газа как на Украину, так и в Европу, используя то, что Газпром неоднократно подчеркивал, что СП2 - это чисто коммерческий проект.
      1. ANB
        ANB Сегодня, 11:33
        +3
        . Украинская компания «Нафтогаз» хочет добиться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины.... компания уже готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа по трубам «Газпрома». «Если они ["Газпром"] откажут, то следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд», — добавил Витренко.

        Так какие проблемы? Получают разрешение на строительство газопровода, строят его и качают. Не забывая оплачивать транзит по территории России. Деньги то на это всё есть?
        1. Avior
          Avior Сегодня, 11:46
          0
          они хотят использовать существующий. Если запретить- это монополия и нечестная конкуренция.
          1. VORON538
            VORON538 Сегодня, 12:26
            0
            О честной конкуренции расскажите "друзьям украины" из америки.А сама украина постоянно обвиняет Россию в том,что российская армия воюет на территории 404.Вот как гадить на коврик под дверь перестанут,так можно было бы и поговорить,но,зная их менталитет-пусть сами своими силами строят свою ветку для транзита и в обход нашей территории!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:37
        +1
        Цитата: Avior
        Витренко, похоже, пытается сделать альтернативную поставку газа как на Украину, так и в Европу

        Ну так за транзит по трубам "Газпрома" кому то придётся платить, бесплатного сыра даже в мышеловке не бывает.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 11:48
          0
          придется, конечно, несомненно вы правы.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:52
            0
            Цитата: Avior
            придется, конечно, несомненно вы правы.

            Вот тут у меня возникают смутные сомнения.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 11:55
              +1
              не будут платить- Газпром с радостью засудит.
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 12:00
                +1
                Цитата: Avior
                не будут платить- Газпром с радостью засудит.

                С Украины долги получить "что я ялового козла молока".
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 12:03
                  -1
                  для того суды и существуют.
                  1. tihonmarine
                    tihonmarine Сегодня, 12:20
                    0
                    Цитата: Avior
                    для того суды и существуют.

                    Да вот с 2013 года до сих пор Лондонский суд не может вытребовать 3 миллиарда долга с Украины. Поэтому нужно остерегаться иметь денежные дела с ненадёжным партнёром. "Прокинули раз, прокинут и второй".
                    1. Avior
                      Avior Сегодня, 12:33
                      +1
                      Лондонский суд пока с Украины ничего не требует, дело в процессе рассмотрения.
                      1. tihonmarine
                        tihonmarine Сегодня, 12:42
                        0
                        Цитата: Avior
                        Лондонский суд пока с Украины ничего не требует, дело в процессе рассмотрения.

                        И так 7 лет. А можно ли верить, и давать повторно в долг таким партнёрам ?
                      2. Avior
                        Avior Сегодня, 12:50
                        0
                        партнер, которому в долг дали, в Ростове сидит:))
                        Если кто-то не верит лондонским судам, нужно не давать деньги через Англию, я так понимаю.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 12:19
      +1
      У вас машина есть? Не хотите мне ее на выходные давать что бы я на ней девочек катал? Вот так примерно звучит ваше более серьезное предложение. Я понимаю что у судов давно правила судить с точки зрения -что хочу то ворочу. Но требовать у Газпрома допуска для того что бы он еще и из Ц.Азии вам газ тащил)))) других путей как бы нет)))
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:24
        +1
        Вот так примерно звучит ваше более серьезное предложение.

        это не мое предложение. Но к заявлениям человека, который смог сбить с Газпрома 3 млрд долларов, имеет смысл относится серьезно, на мой взгляд. Вместо этого мы почему-то читаем на ВО самопиар какого-то политолога.
        Я понимаю что у судов давно правила судить с точки зрения -что хочу то ворочу.

        просто в судах одни аргументы выдвигают, а для внутреннего публичного обсуждения- совсем другие. Вот и складывается такое мнение о судах и арбитражах у части публики.
    3. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:36
      -1
      Авиор, речь в статье о СП-2. Причём тут украинская ГС?
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:54
        0
        речь там от какой-то пустышки- политолога ради пиара. Никаких акций он требовать не может, его и слушать никто не будет.Это не новость, я не знаю зачем ее на ВО притащили. Реальная новость- это то, что сказал Витренко о транзите азиатского газа.
    4. Hagen
      Hagen Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: Avior
      Вот это уже гораздо более серьезная новость.

      Мы не участники энергетической хартии. Мы не обязаны предоставлять свои мощности под транзит чужого газа, особенно когда они на 100 % заняты нашим продуктом. Так что новость так себе. Тем более, что это вовсе не новость. Об этой теме говорили давно и безрезультатно. Кстати по поводу идеи этого политолога. Сама идея состоит в том, чтобы войти Украине в СП-2 своими ПХГ, и получить акции СП-2 именно за предлагаемые мощности. Я бы не сказал, что идея совсем плохая. Партнер плохой, ненадежный и вороватый, это - да. Сам Руслан Бортник, вообще-то, озвучивает вполне здравые идеи, но при действующей на Украине системе власти они не применимы. Киев про экономику не думает совсем. Там в голове бандера+вашингтонские предписания.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 11:22
    0
    Цитата: TerraSandera
    Потери должны компенсировать США

    ФША компенсируют... Пока всё, вплоть до чернозёма, не вывезут так и будут компенсировать... bully
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: isv000
      Пока всё, вплоть до чернозёма, не вывезут так и будут компенсировать...

      А потом скажут - "а Бидон этого не помнит".
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 12:40
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: isv000
        Пока всё, вплоть до чернозёма, не вывезут так и будут компенсировать...

        А потом скажут - "а Бидон этого не помнит".

        Не помнит чего? Что на Украине был чернозём? laughing
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:46
          +1
          Цитата: sabakina
          Не помнит чего? Что на Украине был чернозём?

          Не помнит конечно "Может и был у них чернозём, а может и нет. Но сейчас уж точно что его нет, но мы тут не причём."
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:38
    0
    Цитата: TerraSandera
    Потери должны компенсировать США

    США свои долги всем прощает.
  • Комментарий был удален.
  • Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 11:06
    +9
    Как же устали все от Украины.От наглости ,жадности,злобы.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    +1
    Проще,мифическому Вагнеру заплатить,чтоб решить эту проблему на всегда.Берем пример с самой демократической,почтовой страны в мире.А можно Черную воду привлечь.,что более рационально.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:50
      +1
      Надо было в 2014 г. не тормозить, тогда и Вагнеру платить не надо. Хотя, тогда нас на этом и хотели подловить, а к большой войне мы были не готовы как, впрочем, и сейчас. В 1941-м волна патриотизма была, а сейчас настроения в армии среди срочников не высоки, как и среди вольной молодёжи... winked
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +6
    "передать или продать" часть акций компании-оператора "Северного потока-2" украинскому "Нафтогазу", чтобы Киев мог "зарабатывать"
    Честно говоря даже слов нет, одни буквы. То, что это циничная наглость понятно, но даже она не вписывается в украинскую логику (?) об "агрессоре". Вот это политика: с немцев репарации за войну, с Сша компенсация за "СП-2", Европа должна по жизни, "агрессор" обязан поделиться акциями. Приехали.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:31
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вот это политика: с немцев репарации за войну, с Сша компенсация за "СП-2", Европа должна по жизни, "агрессор" обязан поделиться акциями. Приехали.

      Поистине " иудей заплакал, когда шумер родился".
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 11:43
        0
        ушей ослов столько не хватит для ухров.
        но ведь и их возьмут на холодец.
  • Wedmak
    Wedmak Сегодня, 11:09
    +8
    На Украине нашли способ заработка

    Это не способ заработка, это способ отъема грошей на пустом месте. С чего вдруг Киеву будут продавать долю? На каких основаниях будут включать Нафтогаз к консорциум? Они же даже свою, уже рабочую, ГТС не могут содержать?!!! Али все уже забыли ежегодные новогодние переговоры по продлению транзита? А незаконная закачка газа в свои хранилища?
    Фееричные дядьки, сами воровали газ, сами ухайдокали свою ГТС, сами уронили до плинтуса отношения с РФ, сами ставили палки в колеса СП-2, а теперь хотят сесть на все готовое и делить бабки!!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Wedmak
      С чего вдруг Киеву будут продавать долю?

      Для того чтобы у России появилась очередная головная боль.
    2. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 11:51
      -1
      В чем проблема? Они могут вложиться в проект, купить акции.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 12:00
        +3
        Цитата: Alex Justice
        В чем проблема? Они могут вложиться в проект, купить акции.

        Нет, покупать - это другое. Нынешняя укровласть и свидомиты хотят получить что-то на халяву в виде компенсации непонятно за что. Скорее всего за то, что они есть, существуют и "любят" Запад (халяву).
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:25
        -1
        Цитата: Alex Justice
        Они могут вложиться в проект, купить акции.

        Купить можно, но "Где деньги Зин ?"
    3. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:02
      +3
      Денис, причём тут ГТС? Лёню Голубкова уже забыл? А он тоже себя считал не халявщиком, а партнёром! wink
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 12:55
        0
        Да тут как бы.. Леня хотя бы вложился. В пирамиду конечно, но не суть. Вложился, получил дивиденты. А что вложили украинцы а СП-2? Призывы к санкциям, вой, сопли и претензии?
  • Xlor
    Xlor Сегодня, 11:13
    -1
    Пусть какелы сначала попрыгают на потеху москалю... wink
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:15
      0
      Лучше пусть еще одно море выкопают!
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:06
      +1
      Цитата: Xlor
      Пусть какелы сначала попрыгают на потеху москалю... wink

      Зачем? Нам кузнец, тьфу ты, потеха не нужна. В 90-е насмеялись вусмерть.
  • isv000
    isv000 Сегодня, 11:20
    +2
    и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву.

    При этом Киев много и не просит, всего-то "процентов пять-семь-десять".

    Простота хуже воровства! И ведь они так искренне думают!.. fool
    1. ccsr
      ccsr Сегодня, 11:31
      +3
      Цитата: isv000
      Простота хуже воровства! И ведь они так искренне думают!..

      К слову эта идея не новая - они еще в двухтысячных серьезно требовали от России поделится с Украиной доходами от добычи нефти и газа на основании того, что граждане Украины во времена СССР трудились на стройках Сибири и Заполярья, а значит мы им обязаны выплачивать ренту от наших доходов.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 11:43
        +1
        Цитата: ccsr
        а значит мы им обязаны выплачивать ренту

        Сразу вспомнились Юзовка, Днепрогэс, Одесса, Херсонские верфи... bully
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:27
      -1
      Цитата: isv000
      Простота хуже воровства! И ведь они так искренне думают!

      Эх, если было то, чем думают !
  • Mitroha
    Mitroha Сегодня, 11:21
    0
    Цитата: Luminman
    Лучше пусть еще одно море выкопают!

    а лучше еще кратеров на луне
  • ASAD
    ASAD Сегодня, 11:23
    +2
    Господа украинцы,купите акции Газпрома ! Думаю в дальнейшем толку будет больше,чем от вашей мышинной возни.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:29
      0
      Цитата: ASAD
      Господа украинцы,купите акции Газпрома !

      А бесплатно можно ? Ну хоть одну акцийку, для ветерана АТО.
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:28
    +2
    Как заявил Бортник, Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву.

    А Россия так и разбежалась, чтобы что то отвалить Киеве, да ещё бесплатно.
    И как самим украинцам не противно, получать подачки от "страны агрессора". Нет уж раз "умерла, так умерла, Запад вам в помощь" ( хотя там тоже, глупые ещё не родились .)
  • Троль
    Троль Сегодня, 11:38
    0
    Англичане им уже подсказывали, как не потерять транзит: "сделайте цены конкурентными СП2"
    Но они походу не слышат.
  • bar
    bar Сегодня, 11:42
    +2
    передать часть акций "Северного потока-2" Киеву

    И побольше, побольше!!! И главное нахаляву laughing
  • cniza
    cniza Сегодня, 11:52
    0
    При этом Киев много и не просит, всего-то "процентов пять-семь-десять".


    Да что уже там , просите контрольный пакет и получите точно контрольный , только не пакет... lol
  • Lycan
    Lycan Сегодня, 11:56
    +1
    Хм... интересная затея. Даже проследить (официальными путями), думаю, было бы не так просто, если бы эти хлопцi не проболтались раньше времени (в случае, если перечислять средства неофициальными частными каналами). Хотя.. разведка, знаете ли....
  • 30 вис
    30 вис Сегодня, 11:58
    0
    "Как заявил Бортник, Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву."----- " Дэньги ! Дэньги давай ! ...Альпийское нищенство святое дело !"
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:00
    0
    Америка и ЕС обязаны наливать еду в украинское корыто. Иначе, Украина будет, визжать. Пусть лучше, чавкают..
  • Комментарий был удален.
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:07
    +1
    [quote]Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву.[quote]

    А Газпром Украине не подарить? )))
  • глеб ковалёв
    глеб ковалёв Сегодня, 12:08
    0
    халявщики, а заработать работая не пробовали?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:14
      +1
      Они же десоветизировались. "Кто не работает, тот не есть" это не для них.
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 12:12
    0
    laughing Вот халявщики, ЕПРСТ! На губу не наступите, когда за акциями рванете.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:20
    0
    Очередную идею выдвинул украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    . Чем дальше в лес, тем забористее "бамбук"!
  • КонстантиНН
    КонстантиНН Сегодня, 12:22
    +2
    Удивительно, что так много внимания уделяется Украине в газовых вопросах.
    Но молчок о том, что США спешно снимают секторальные санкции с Ирана. Напомню, что Иран - вторая страна по запасам газа. В мире!
    И по нефти Иран без труда может заменить РФ на мировых рынках энергоносителей. Если иранский газ хлынет в Европу, то не то что Сев.поток -2 может оказаться ненужным. А и СП-1 может остаться пустым.