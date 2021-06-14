На Украине нашли способ заработка на российском газопроводе «Северный поток – 2»

Тема "Северного потока-2" не сходит со страниц украинских газет и интернет-изданий, власти Украины рассматривают различные варианты как не остаться у разбитого корыта после запуска российского газопровода. Очередную идею выдвинул украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Как заявил Бортник, Украина может заработать на запуске газопровода, и для этого необходимо сделать всего ничего - передать часть акций "Северного потока-2" Киеву. По его мнению, если Украина станет собственником российского газопровода, то это позволит ей компенсировать потери от прекращения транзита газа по газотранспортной системе. При этом Киев много и не просит, всего-то "процентов пять-семь-десять".Украинский политолог предлагает "передать или продать" часть акций компании-оператора "Северного потока-2" украинскому "Нафтогазу", чтобы Киев мог "зарабатывать". В то же время Бортник признает, что данный вариант "нереален". Среди других вариантов сохранения транзита газа через Украину он назвал создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС или заключение нового контракта с "Газпромом".В иных случаях Киев рискует после 2024 года остаться или совсем без транзита, или прокачивать минимальные объемы по низким ценам.Между тем в украинском правительстве уже рассматривают вариант получения компенсации за запуск газопровода. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев готов рассмотреть такой вариант, обсуждение этой темы уже идет. При этом он отказался говорить, кто должен компенсировать потери Украины от российского газопровода и какую сумму "желает" получить Киев.