Что ждать от встречи «упрямого» Путина и «хитрого» Байдена

На мировом политическом поле все в ожидании встречи президентов России и США, которая может стать отправной точкой формирования будущего миропорядка. В последний год отношения между двумя великими державами все более обострялись и к весне стали самыми напряженными с момента окончания холодной войны. Пика напряженность достигла в марте, в связи с демонстративной подготовкой Украиной, науськиваемой США, провокации на Донбассе с целью втянуть Россию в военный конфликт.
Давление США
Все шло к задуманной США развязке, Байден даже 17 марта назвал Путина «убийцей», провоцируя его на ответные шаги. Путин это хладнокровно пропустил и предложил провести с Байденом онлайн-конференцию, но американцы отказались.
Дальше со стороны России последовали совершенно непредсказуемые шаги, она приняла вызов и продемонстрировала готовность вступить в военный конфликт не только с Украиной, а и с НАТО, перебросив к западным границам две общевойсковые армии и три дивизии ВДВ. Демонстрация силы и решительные действия России заставили США пойти на попятную: они и не помышляли напрямую столкнуться с русскими войсками и при этом еще и потерять Украину.
Дав команду Украине свернуть подготовку провокации, Байден по своей инициативе неожиданно 13 апреля позвонил Путину и предложил продолжить диалог о стратегической стабильности, дав понять, что Соединенные Штаты будут решительно защищать свои национальные интересы в ответ на действия России по кибервторжению и вмешательству в выборы. Он подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, выразив обеспокоенность внезапным наращиванием российских военных сил на границах Украины и призвав Россию к деэскалации. При этом подтвердил стремление к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются страны.
Путин не сразу, а выждав, дал согласие на проведение встречи, и началось формирование повестки дня с «косвенными посылами» друг другу, что бы стороны хотели обсудить и в каком ключе. Со стороны президента и ведомств США посыпались «жёсткие сигналы» запугивания России неизбежным противостоянием с Западом, а если Россия согласится на условия США, то противостояния можно избежать. Байден всячески давал понять, что едет для жесткого и нелицеприятного разговора с Путиным и намерен «сказать ему то, что я хочу, чтобы он знал».
Если Байден и его команда рассчитывали на жесткое американское доминирование, то глубоко ошиблись. Путин вызов принял и начал давать свои «косвенные посылы», суть которых сводилась к отстаиванию национальных интересов России, включая интересы и на постсоветском пространстве.
Позиция российской стороны
Первый ответ Путин дал в своем Послании Федеральному Собранию 21 апреля, в котором он напомнил о «Шерхане и мелких Табаки, подвывающих, для того чтобы задобрить своего суверена», в связи с заведенным на Западе обычаем по любому поводу, а чаще всего – вообще без всякого повода, цеплять Россию.
Дело в том, что заявление Путина происходило на фоне введения США 15 апреля санкций против российского госдолга и высылки Чехией российских дипломатов по абсурдному обвинению причастности России к взрыву чешских складов боеприпасов. Путин подчеркнул, что
«… если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».
«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами».
Тем самым впервые было заявлено о «кранных линиях», которые Россия никому не позволит переходить.
В своем послании Путин еще раз настоятельно предложил США обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением и обеспечением глобальной стабильности с целью создания среды бесконфликтного сосуществования, согласившись с призывом Байдена вступить в диалог о стратегической стабильности.
В выступлении на параде в День Победы Путин впервые подчеркнул, что
«в самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один»,
напоминая этим, что Россия и одна способна противостоять серьезному противнику.
На заседании Российского организационного комитета «Победа» 20 мая президент прямо заявил, что Запад всегда сдерживал Россию и сейчас поддерживает прославление неонацистов на постсоветском пространстве, и Россия не допустит пересмотра памяти о Великой Отечественной войне и даст отпор клеветникам.
Там же впервые прозвучала жесткая отповедь:
«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого – развитие вооруженных сил».
Продолжение последовало на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня, где он ошеломил всех заявлением о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2». Он заявил, что, несмотря на все санкции, поставки газа в Европу Россия гарантирует, и они будут расти, в том числе через Украину. При этом подчеркнул, у России золотовалютные резервы свыше $600 млрд, а размер Фонда национального благосостояния – $159 млрд, и эти резервы продолжают увеличиваться. То есть Россия экономически чувствует себя уверенно и не боится давления Запада.
Еще более неожиданным и жестким было интервью Путина 9 июня телеканалу «Россия 1», сразу же анонсированное в вечерних новостях. На примере Украины он показал, что Россия не допустит ущемления прав русского населения где бы то ни было, никакие законы о «коренных народах» не остановят Россию, и она найдет способ дать по рукам зарвавшимся неонацистам.
Еще более жестко прозвучало заявление о недопустимости продвижения инфраструктуры НАТО к российским границам, поскольку это угрожает безопасности России и ее граждан. Путин подчеркнул нежелательность и недопустимость вступления Украины в НАТО, так как при этом подлетное время американских ракет становится критическим и Россия считает это недопустимым. Президент недвусмысленно напомнил о том, как чувствовали себя США при размещении российских ракет на Кубе, тем самым давая понять о возможности повторения Россией «Карибского кризиса» (1962), если американцы перейдут красные линии, установленные Россией.
Парируя возможные выпады американцев в сторону России по защите прав человека, Путин напомнил, с какими грубыми нарушениями проходили выборы в США и как против тысяч сторонников Трампа сейчас развязаны беспрецедентные репрессии с заведением на многих уголовных дел.
Серьезные предостережения сделали и российские военные, представитель Генштаба российской армии 11 июня заявил, что Россия любой ценой не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии, что вооруженные силы готовы пойти на любые меры, в том числе и исключительные, для нейтрализации потенциальных угроз. Россия никогда не допустит размещения американских баз в своем подбрюшье – на Украине, в Белоруссии и Грузии, и пойдет на любые меры, вплоть да аналогичных Карибскому кризису.
Вдруг проснулся и уже подзабытый всеми бывший помощник Путина по украинскому направлению Сурков и в унисон с военными заявил, что Украину придется возвращать силой – военной, спецслужб, политической, дипломатической или «мягкой силой», не уточняя, какой именно.
Маневры Запада
Одной из целей команды Байдена является восстановление отношений со своими европейскими союзниками. В этой связи, идя навстречу Германии, он объявил о нецелесообразности введения санкций против «Северного потока-2», наплевав на мнение восточноевропейских лимитрофов и Украины. На предпринятые Россией шаги быстро откликнулась и Германия, заявив, что не видит перспективы членства Украины в НАТО, и прочертила красные линии для Украины. В администрации США сразу же отказали во встрече Байдена и Зеленского до саммита в Женеве, имея в виду довести до него результаты встречи постфактум. Генсек НАТО Столтенберг забыл о своих недавних угрозах России и заговорил о необходимости проведения диалога Россия – НАТО для выработки согласованных решений.
Байден тем не менее ищет способы давления на Россию и во время своего визита в Великобританию подписал 10 июня с премьер-министром Джонсоном новую Атлантическую хартию, по аналогии с хартией, подписанной Рузвельтом и Черчиллем в августе 1941 года против гитлеровской Германии и объединившей вокруг этого антигитлеровскую коалицию. К новой хартии предполагается присоединение стран Запада и тем самым Москве посылаются сигналы, что ей придется противостоять единому фронту «цивилизованного мира».
О чем говорят политические телодвижения сторон
Расстановка сил в мире серьезно изменилась, у США назревают серьезные экономические проблемы, и они уже не могут выступать единоличным мировым гегемоном, приходится отступать, считаясь с возросшим влиянием Китая и России. Китай практически догнал американцев по экономическому потенциалу, России – уже шестая экономика мира и наращивает свой потенциал, к тому же она сделала качественный рывок в создании нового поколения вооружений и реально угрожает безопасности США.
Бороться на два фронта – против Китая и России у США не получится, сил не хватит. Американцам нужна передышка для перегруппировки сил, они готовы идти на компромисс и ищут возможные пути сохранения своего доминирования в мире, что уже очень проблематично. С одной стороны, США необходимо не допустить военно-политического союза России и Китая, который начинает приобретать конкретные черты (Россия уже занимается системой ПВО Китая), с другой – не упустить захваченные плацдармы на постсоветском пространстве, особенно на Украине. Все это вряд ли возможно реализовать.
В связи с этим возможен торг теперь уже трех гегемонов и проведение согласованных красных линий по разделу сфер влияния, что говорит о назревании «Новой Ялты».
Чем может закончиться встреча
Российские финансово-экономические эксперты считают, что команда Байдена соглашается с идей создания трех валютных зон под формальным главенством глобалистов во главе с МВФ и формирования «зеленой энергетики» с целью понижения влияния собственников энергоресурсов и возложение на них затрат по борьбе с загрязнением среды.
Путин на это своими заявлениями отреагировал очень четко: против валютных зон не возражает, с главенством МВФ еще надо разбираться, своими национальными интересами Россия не поступится и будет отстаивать постсоветское пространство, а по «зеленой повестке» – надо садиться и обсуждать, все это пока далеко от претворения в жизнь. При таком раскладе «решительные» заявления Украины и ее значимости в европейской политике могут вызывать только усмешку, при принятии решений мнения этой «шестерки» на международном поле никто и спрашивать не будет, ей просто предъявят к исполнению принятое решение.
Все будут решать великие державы. И от того, насколько Путин и Байден готовы пойти на компромисс, будет зависеть многое. На предстоящей встрече вряд ли будут приняты конкретные решения.
При достижении компромисса, по всей видимости, будет достигнута принципиальная договоренность о будущих подходах к разделу сфер влияния и даны поручения рабочим группам отрабатывать этот вопрос на ближайшую и отдаленную перспективу.
Если же стороны не пойдут ни на какие уступки, конфронтация будет только усиливаться.