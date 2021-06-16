Что ждать от встречи «упрямого» Путина и «хитрого» Байдена

Давление США

Позиция российской стороны

«… если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами».

«в самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один»,

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого – развитие вооруженных сил».

Маневры Запада

О чем говорят политические телодвижения сторон

Чем может закончиться встреча