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«Первый этап завершён»: ВМС Латвии запустили программу модернизации кораблей противоминной обороны

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Военно-морские силы Латвии в скором времени получат модернизированные корабли противоминной обороны. Как сообщает пресс-служба латвийского Минобороны, первый этап работ на кораблях завершен.


Французская компания ECA Group завершила первый этап модернизации трех латвийских тральщиков типа Alkmaar, закупленных у Нидерландов в 2005 году. Как выяснилось в 2009 году, корабли не соответствовали заявленным требованиям, поэтому было предложено провести модернизацию. Конкурс выиграла компания ECA Group.

После подписания контракта в сентябре прошлого года, специалисты компании демонтировали с тральщиков устаревшее оборудование и теперь готовятся к установке новейшего оборудования. Вместо обычной системы обнаружения, основанной на размещенном в корпусе гидролокаторе, тральщики получат менее габаритную систему, состоящую из подводных беспилотных аппаратов AUV A18-M, отвечающих за поиск мин, и Seascan MK2 и K-STER C для их идентификации и обезвреживания.

В ВМС Латвии надеются, что проведенная модернизация позволит кораблям противоминной обороны выполнять полный спектр противоминных работ. К тому же тральщикам должны увеличить срок службы.

При этом в командовании латвийских ВМС модернизацию кораблей называют промежуточным вариантом, заявляя, что после 2030 года планируется закупка новых кораблей. Не исключается, что закупка будет проведена совместно с Литвой и Эстонией.
Использованы фотографии:
ВМС Латвии
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13 комментариев
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  1. spech
    spech Сегодня, 11:36
    +2
    закупленных у Нидерландов в 2005 году. Как выяснилось в 2009 году, корабли не соответствовали заявленным требованиям

    Всего 4 года понадобилось, чотб сравнить ТЗ и реальность.....
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:47
      -1
      Как будто кто из Латвийских функционеров принимал решение о закупке голландских корыт! Позвонили из Вашингтонского обкома и указали закупить не смотря ни на что,а деньги Латвии дал Брюссель, потому что собственных денег у Латвии отродясь не было - разницу от финансовой аферы НАТОВские чиновники положили себе в карман - сейчас пришло время второй финансовой аферы - модернизация корыт на французских верфях под воодушевляющим лозунгам повышения обороноспособности ВМФ Латвии (от этого словосочетания ржет в полный голос даже Столтенберг, когда слышит)! laughing
    2. xorek
      xorek Сегодня, 11:51
      0
      За чей счет ,такой "праздник " в Латвии ? .. laughing
      Пушечное мясо в грядущем противостоянии России и США .
      .Они свой выбор сделали ! soldier
    3. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 12:05
      0
      Техническое задание и реальность разбирали нерасторопно, лениво, тягуче, медленно, чисто по-эстонски.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 12:26
      +1
      В Латвии был отправлен в отставку командующий ВМС Александр Павлович. Когда корабли поступили в Латвию, выяснилось, что их качество оставляет желать лучшего, а техническая документация на английском языке отсутствует.
      Как сообщала пресса, тральщики часто ломались,за два года у трех кораблей пришлось менять турбины.
      Латвийской армии пришлось покупать документацию отдельно, заплатив за нее дополнительные 580 тысяч евро.
      Вообщем искатели мин "подорвали" военный бюджет Латвии.
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 11:37
    0
    Калошам придадут новый блеск.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:23
      +2
      В 90-е это были весьма не плохие тральщики ИСКАТЕЛИ МИН. Так называется этот класс. Тральщики это попроще. У нас кстати с этим большие проблемы, а лучшие советские уступали этому кораблю уже тогда. Нам о себе нужно думать, проблемы эстонцев Россию не ... волнуют.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 12:30
        0
        Эстонцы, латыши и литовцы так друг на друга похожи. Даже думают одинаково.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 11:52
    +1
    ВМС Латвии

    Дальше читать трудно. На 18 лоханок у них есть целый адмирал флота... wassat
  4. Luty
    Luty Сегодня, 12:02
    +2
    Парни вы тут ухахатываетесь с модернизации. А ведь использование средств поиска мин -это дешевый и эффективный способ модернизации.А если корпус в хорошем состоянии и двигатели имеют ресурс то корабли вполне отвечают своим задачам.А много ли у нас модернизируют ?И потом посчитайте количество тральщиков у БФ и "уважаемых" партнеров:
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:14
      -4
      Цитата: Luty
      Парни вы тут ухахатываетесь с модернизации. А ведь использование средств поиска мин -это дешевый и эффективный способ модернизации.
      Простите, модернизацию чяво? Косяков шпрот? Раньше ходили косяком, а будут веером? belay
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:19
      +2
      Так и есть, тут многие забывают, что противостоять России Латвия будет не одна, а в составе всего альянса НАТО и теперь у них будет на 3 тральщика больше, причем вполне современных, а подводные аппараты для поиска и обезвреживания мин думаю будут даже получше чем сейчас есть у России на новых "Александритах"
  5. tapol
    tapol Сегодня, 12:48
    0
    Задумайтесь, какой смысл этого помоечного сайта? Сидите обcepaeте соседей и дpoчите на свои же тупые комменты. Вы же ДEГEHEPATЫ!