«Первый этап завершён»: ВМС Латвии запустили программу модернизации кораблей противоминной обороны

Военно-морские силы Латвии в скором времени получат модернизированные корабли противоминной обороны. Как сообщает пресс-служба латвийского Минобороны, первый этап работ на кораблях завершен.Французская компания ECA Group завершила первый этап модернизации трех латвийских тральщиков типа Alkmaar, закупленных у Нидерландов в 2005 году. Как выяснилось в 2009 году, корабли не соответствовали заявленным требованиям, поэтому было предложено провести модернизацию. Конкурс выиграла компания ECA Group.После подписания контракта в сентябре прошлого года, специалисты компании демонтировали с тральщиков устаревшее оборудование и теперь готовятся к установке новейшего оборудования. Вместо обычной системы обнаружения, основанной на размещенном в корпусе гидролокаторе, тральщики получат менее габаритную систему, состоящую из подводных беспилотных аппаратов AUV A18-M, отвечающих за поиск мин, и Seascan MK2 и K-STER C для их идентификации и обезвреживания.В ВМС Латвии надеются, что проведенная модернизация позволит кораблям противоминной обороны выполнять полный спектр противоминных работ. К тому же тральщикам должны увеличить срок службы.При этом в командовании латвийских ВМС модернизацию кораблей называют промежуточным вариантом, заявляя, что после 2030 года планируется закупка новых кораблей. Не исключается, что закупка будет проведена совместно с Литвой и Эстонией.