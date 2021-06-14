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Украинское предприятие «Мотор Сич» заявило о производстве композитных лопастей для Ми-24

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На Украине заявляют об освоении новейших технологий. Так, украинское предприятие «Мотор Сич» создает композитные лопасти и «стеклянные кабины» для вертолетов.


Об этом на церемонии открытия чемпионата Украины по вертолетному спорту заявил президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Он пообещал, что уже в этом году предприятие изготовит первые композитные лопасти для ударных вертолетов Ми-24, обладающие противообледенительными свойствами.

Нам приятно докладывать руководству страны и области, что композитное лопастное производство в Запорожье создано. Мы идём дальше, развиваем его.

- заявил руководитель предприятия.

При этом он отметил, что металлические лопасти дешевле, поэтому их производство сворачивать не будут.

Мы будем их производить всю жизнь.

- утверждает Богуслаев.

Также он рассказал о создании на «Мотор Сич» современных «стеклянных кабин» для вертолётов разных типов. Глава предприятия сообщил, что уже существует три варианта этой разработки, обладающие высокой степенью локализации. Это означает, что создатели используют преимущественно комплектующие украинского производства.


В мае было объявлено о том, что было сертифицировано производство на предприятии металлических лопастей для вертолетов Ми-24, а также переданы ВСУ три первые комплекта этой продукции. До этого ее выпуском могли заниматься только в России.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/motorsich1
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:24
    +1

    На Украине заявляют об освоении новейших технологий
    . Заявили и заявили. Вопрос, кто на них летать пикнет?
  2. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 12:24
    +3
    Ну да, ну да. Помнится, в 2017 году шумеры тоже радостно скакали от новости, что на Украине Маск начнет строить гиперлуп. Про это твердо обещал небратьям тогдашний министр транспорта Омелян wassat
    Кстати, ролик зрадный. Вертолет на мове будет "гелікоптер", абы лишь не как у м...скалей!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:32
      +2
      Я видел негра в вышиванке. Зрелище, скажу Вам, страшное. Подумал, что крыша поехала....))))
    2. Prapor-527
      Prapor-527 Сегодня, 12:37
      +3
      Ага, а все надписи на панеле приборов на русском.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:47
      +3
      Эти лопасти не сертифицированы у МВЗ им. Миля, у разработчика данных вертолетов. А новые композитные лопасти для вертолетов и у нас есть, лично видел их на КВЗ (Казанский вертолетный завод) лет 10 назад, их с гордостью показывали. Для всех моделей имеются.

      Соответственно, любая машина слетает с гарантии, если на нее поставят эти лопасти. А рынок авиатехники консервативен. Значит, все покупатели новых вертолетов отпадают, у них возникнут проблемы с российским обслуживанием, на что в большинстве своем инозаказчики не согласны.

      Есть ряд стран, правда, которые имеют на вооружении вертолеты производства России/СССР, но которые принципиально не ведут с нами военно-техническое сотрудничество. Восточноевропейские страны НАТО, США (имеют не особо афишируемый парк вертолетов Ми разных моделей, как "нестандартные системы"), Грузия, Украина...
      Для них данные лопасти могли бы быть интересны. Но для немолодых машин лучше покупать оригинальные металлические лопасти, так надежнее, ведь эти машины дорабатывают ресурс. Невыгодно к тому же ставить непроверенные (не сертифицированные) и дорогие лопасти на вертолеты под скорое списание.

      Но с сертификацией есть и альтернативные ходы у Мотор-Сич. Сертификация в США, например. Провели бы испытания, получили бумаги... В России их не признают, но покупателям именно этой продукции сие не особо надо.
      У них есть одно обстоятельство: позиционировать можно лопасти как совместимые с двигателями, которые они производят. То есть комплект лопастей + 2 х Тв3-117, при капремонте и замене.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:31
    +1
    ,, заявлять,, они - умеют.
  4. poquello
    poquello Сегодня, 12:35
    0
    "До этого ее выпуском могли заниматься только в России. "
    как-то не закончено, по какой причине "только в России"?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:56
      0
      -poquello:как то не закончено, по какой причине "только в России"?
      Потому что Ми-8 и Ми-24 РУССКИЕ вертолеты.
      "Импортозамещение",однако.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: knn54
        -poquello:как то не закончено, по какой причине "только в России"?
        Потому что Ми-8 и Ми-24 РУССКИЕ вертолеты.
        "Импортозамещение",однако.

        то есть не могли потому что делать не умели? фингя какая-то, - я могу копать картошку, а до этого могли только соседи
  5. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 12:50
    +1
    Глава мотор сичи Богуслаев был одним из спонсоров партии регионов и активно выступал за сотрудничество с Россией. И работал бы этот завод и КБ на Россию, если бы некто не похерил проект Новороссия.кстати Запорожье до революции Александровск- русский город.
  6. sergej987
    sergej987 Сегодня, 12:54
    +1
    А название у новых лопастей случайно не , "Молот 2" ?
    1. isker
      isker Сегодня, 12:59
      0
      таки да! и через каждые 30 см. - нанонадрезы, чтобы кусочков лопастей - на всех хватило! ))
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:57
    0
    Таки не вмерла украина .
    И заводы не все закрылись.
    И люди не все разбежались.
    И специалисты работают на благо бандеростана.....
    Эх, видать не скоро вся это войнушка закончится.
  8. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:58
    0
    Нашел срок службы лопастей для вертолета Ми-8 около 9-10 лет, с возможным продлением ресурса.

    А тут глянул и увидел, что почти все Ми-24 Украины не летают, стоят на хранении и видать как раз в том числе из-за отсутствия запчастей, в том числе и лопастей.

    Думаю именно эту проблему и старались решить на Мотор Сич создавая свои лопасти, хоть какие-то, чтобы поднять в воздух парк около 30 ударных вертолетов Ми-24, которые в будущем смогут оснастить противотанковым вооружением и использовать как охотников за бронетехникой и атаковать укрепленные позиции ЛДНР.

    Раньше проблем с лопастями на Украине не было, а теперь видать встала остро, с 2014 года Россия надеюсь не поставляла такие лопасти на Украину, хотя купить могли и через третьи страны.

    Теперь Украина может делать эти лопасти сама и если эти лопасти окажутся не хуже российских и дешевле они смогут их еще и экспортировать в другие страны использующие советские/российские вертолеты.

    России эту ситуацию надо держать на контроле и в случае необходимости задавить демпингом на этом рынке украинских партнеров.