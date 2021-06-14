Украинское предприятие «Мотор Сич» заявило о производстве композитных лопастей для Ми-24

Нам приятно докладывать руководству страны и области, что композитное лопастное производство в Запорожье создано. Мы идём дальше, развиваем его.

Мы будем их производить всю жизнь.

На Украине заявляют об освоении новейших технологий. Так, украинское предприятие «Мотор Сич» создает композитные лопасти и «стеклянные кабины» для вертолетов.Об этом на церемонии открытия чемпионата Украины по вертолетному спорту заявил президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.Он пообещал, что уже в этом году предприятие изготовит первые композитные лопасти для ударных вертолетов Ми-24, обладающие противообледенительными свойствами.- заявил руководитель предприятия.При этом он отметил, что металлические лопасти дешевле, поэтому их производство сворачивать не будут.- утверждает Богуслаев.Также он рассказал о создании на «Мотор Сич» современных «стеклянных кабин» для вертолётов разных типов. Глава предприятия сообщил, что уже существует три варианта этой разработки, обладающие высокой степенью локализации. Это означает, что создатели используют преимущественно комплектующие украинского производства.В мае было объявлено о том, что было сертифицировано производство на предприятии металлических лопастей для вертолетов Ми-24, а также переданы ВСУ три первые комплекта этой продукции. До этого ее выпуском могли заниматься только в России.