Военное обозрение
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Украинский чиновник ответил на вопрос об оценке военной тактики Азербайджана в войне за Карабах

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Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ и выступает за более плотное взаимодействие между странами. Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.


По словам Чернева, Азербайджан является стратегическим партнером Украины, об этом говорится с принятой стратегии нацбезопасности. Баку выступает против "незаконной аннексии" Крыма Россией и также имеет территориальные проблемы, как и Украина, часть территории которой захватила Россия.

Отвечая на вопрос о войне 2020 года между Азербайджаном и Арменией за Карабах, Чернев назвал ее "блестящей операцией" против армянской армии, проведенной с использованием передовых вооружений и техники. Особое внимание он уделил применению азербайджанской армией ударных дронов, что является, по его словам, самой передовой тактикой современной войны.



Украинскому чиновнику был задан вопрос о его оценке азербайджанской операции и по поводу того, готова ли Украина повторить нечто подобное на Донбассе.

По словам Чернева, ВСУ не могут применить такую же тактику на Донбассе против "сепаратистов", поскольку Украина не контролирует часть границы с Россией и Москва имеет возможность перебросить "огромное количество" личного состава и техники. Он подчеркнул, что украинская армия стала "более боеспособной" и готова защищать свой суверенитет, но существует опасность потери еще большей части территорий из-за "наступления российской армии".
Использованы фотографии:
сайт президента Азербайджана
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14 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:17
    +2
    Анекдот из серии: "Вот если бы, то мы им ух))))
    1. Например
      Например Сегодня, 12:24
      +2
      Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ


      Границы республик СССР были установлены руководством СССР.

      "Международные" тут не приделах от слова совсем.

      Россия является правопреемником СССР.

      Может и пересмотреть решение о границах на правах правопреемника.

      1. Patigorsk2020
        Patigorsk2020 Сегодня, 12:30
        -3
        Цитата: Например
        "Международные" тут не приделах от слова совсем.

        Вы не можете игнорировать весь мир. Азербайджанская сторона чертит границы по Советским картам. Единственная ошибка Азербайджанской стороны, это то что они дали время 10 дней для того чтобы беженцы вышли а надо было дать время 1 час, как армяне в 90-ых. потому что армяне если потратили 1 день для беженцев, 9 дней на заминирования территорий. Человечно? Нет! С таким соседом жить можно? Нет. Кстати если вы не в курсе, армянская сторона обратилась к США, чтобы помочь с возвратом пленных. У них получилось. Правда взамен карту минных полей в Агдаме. То есть идёт полное нарушение 3-х сторонних договоров. Армянская сторона пытается впутать запад в данный конфликт а точнее присутствие. Они никаким образом не признают Советские карты. Но у Азербайджанской стороны есть козырь (международно признанные границы) Так что вот так. Я почему говорю, мир не крутится вокруг СССР, есть и другие инстанции с которыми хотя бы надо слушать если даже не придерживаться. Нельзя игнорировать весь мир.

        и мне очень интересно, почему в топворе не постят новости о последних событий в Карабахе. А там много чего случилось.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 12:34
          +3
          Цитата: Patigorsk2020
          и мне очень интересно, почему в топворе не постят новости о последних событий в Карабахе. А там много чего случилось.

          Так возьмите и напишите новости.Вот только судя по вашим постам,подача будет крайне однобокая и националистическая
          1. Patigorsk2020
            Patigorsk2020 Сегодня, 12:52
            0
            Цитата: Mitroha
            Так возьмите и напишите новости.Вот только судя по вашим постам,подача будет крайне однобокая и националистическая

            хорошо если Вас это успокоит, я напишу так. Армяне проросийский народ, с плакатами Россия вон из Армении, Россия окупант , не делали. Это тоже не они были кто из посольство России вырвал флаг и сжигали. Также это не они были кто предвыборную кампанию построили на выше указанном. А так же пару дней не они обратились к США за помощью с пленными и это не они были кто просит их присутствие в Карабахе) Отличные союзники ничего не скажешь))))))))))))))) Можно им доверять. Всё в порядке.

            Алекс так пойдет?)))
    2. xorek
      xorek Сегодня, 12:26
      +1
      По словам Чернева, Азербайджан является стратегическим партнером Украины,

      Ну это и не удивительно ..Азербайджан активно снабжали БПЛА и прочими технологиями ,одна маленькая страна и они помнится тут хвастались постоянно ..
      Недавно хунта ,хотела это повторить на Донбассе ,но им падлам 100 тыс группировку отборных спецназовцев выдвинули на границу и предупредили ,что с ними будет ,если сунутся ..Даже США испугались . soldier
      Армению мы все же контролируем ..! Но с Донбассом это не прокатит свидомые и ваши хозяева .. negative
      1. Patigorsk2020
        Patigorsk2020 Сегодня, 12:33
        -2
        Цитата: xorek
        Армению мы все же контролируем ..!

        Уверены? По этому последние события в Армения чётко контролируется со стороны США? Вы знаете что США договорились с Грузией для пленных?
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:39
      +2
      Чернев назвал ее "блестящей операцией" против армянской армии, проведенной с использованием передовых вооружений и техники.

      А, куда подевались с ВО наши, понимаешь ли, армяне? Которые, после Карабаха, как и украинцы после Иловайска и Дебальцево, тут камня на камне не оставили angry
  2. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 12:19
    -1
    У ВСУ нет азербайджанской квалификации и ресурсов.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    +1
    Украинский чиновник ответил на вопрос об оценке военной тактики Азербайджана в войне за Карабах
    . Э как их раскорячило. Тут партнёры, там партнёры, а дела у них идут все лучше и лучшее!?
  4. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 12:26
    +1
    Если бы у Украины была армия, поддержка Турции, её беспилотники, персонал, сирийские боевики... если бы на Донбассе 30 лет ничего не делали и не укрепляли оборону....Если бы Россия не вмешивалась... Если бы никто не отвечал....Если бы не было котлов...И если бы не было так сцыкатно, то да...
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:30
    +4
    Чернев назвал ее "блестящей операцией" против армянской армии, проведенной с использованием передовых вооружений и техники.


    Победа Азербайджану далась большой кровью и потери Азербайджана около 3000 человек убитыми не сильно уступают армянским, поэтому назвать эту операцию блестящей нельзя.

    Причем главный фактор который помог победить Азербайджану это вовсе не БПЛА, а предательство Пашиняна.

    Армия Армении имела достаточно средств чтобы снять с воздуха все БПЛА Азербайджана - это и Су-30 и ЗРК ТОР, а если бы еще и Армения по настоящему подготавливалась к войне можно бло бы и позиции в НК укрепить значительно сильнее создав сеть опорных пунктов с ПВО, артиллерией и противотанковым вооружением окруженными минными полями.

    Но народ Армении решил продать Карабах за обещания Пашиняна сладкой жизни при движении в сторону ЕС и НАТО.

    Только вот не думаю, что эти обещания будут реализованы на практике, максиму что получат армяне - это возможность работать в Европе без визы.

    Хотя кто хочет работать и зарабатывать тому виза не препятствие.
    1. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Победа Азербайджану далась большой кровью и потери Азербайджана около 3000 человек убитыми не сильно уступают армянским, поэтому назвать эту операцию блестящей нельзя.

      Население Азербайджана 10 млн. Население Армении 2 млн. 3К потерь у Азербайджана а Азербайджан только после войны передал около 2К трупов их солдат. 5К во время войны и того 7К как минимум и вы говорите это не блестящая победа для Азербайджана?)))
      4 района вернули без единого выстрела и без потерь, это не блестяще?
      После войны Азербайджан на границе возвращает и старые земли которые были переданы армянам, это не блестяще? Танков только увеличилось у Баку за счёт трофеев более 100 единиц. Так что ваши выводы бесмысленны.

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Причем главный фактор который помог победить Азербайджану это вовсе не БПЛА, а предательство Пашиняна.

      Опять вводите в заблуждения пользователей топвор. На Пашиняна мне плевать, но он сделал то что народ хотел. До войны он сам лично сказал что будем делать с Карабахом, на что все от военных до простолюдин сказали что в Баку чай будут пить. А он после этого сказал в Карабахе что Карабах это Армения и точка. То есть плевать хотел я на ОБСЕ. Это желание их народа было. Вы хотите сказать Серж или Кочарян патриоты? Они вот последние хоть и проросийские но всю армию именно они поставили в плачевном состоянии.

      ДАЛЕЕ
    2. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 12:47
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Армия Армении имела достаточно средств чтобы снять с воздуха все БПЛА Азербайджана - это и Су-30 и ЗРК ТОР

      Опять врёте!!!! В начале войны забыли как армянские Сушки25-ые уничтожились, не знаете как это случилось? )))))))))))) Ну скажем поднял он Сушки и начал атаковать. У Азербайджана значит нет средств борьбы с Сушками? АВАКС летел постоянно со стороны Турции, Ф16 стояли, да и честно говоря им и это не надо у Азербайджана многоэшелонная ПВО. А Торы и другие средства ПВО Азербайджан уничтожал как 2 на 2.

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      можно бло бы и позиции в НК укрепить значительно сильнее создав сеть опорных пунктов с ПВО

      Вы видели какой опорный пункт они под землей построили в Гадруте?) Помогло?

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Но народ Армении решил продать Карабах за обещания Пашиняна сладкой жизни при движении в сторону ЕС и НАТО.

      Громкие слова и лживые. Армяне чтобы отказались от "Древнего арсаха?"))))))))))) Они проиграли вот что с ними случилось. Не Карабах а Армения и армяне проиграли.

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Только вот не думаю, что эти обещания будут реализованы на практике, максиму что получат армяне - это возможность работать в Европе без визы.

      Если одна из больших их диаспор в Аргентине, думаете в Европу для них проблема поехать? Всё у них упирается на бабло. Если есть бабло , они уедут куда надо.
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