Украинский чиновник ответил на вопрос об оценке военной тактики Азербайджана в войне за Карабах

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ и выступает за более плотное взаимодействие между странами. Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.По словам Чернева, Азербайджан является стратегическим партнером Украины, об этом говорится с принятой стратегии нацбезопасности. Баку выступает против "незаконной аннексии" Крыма Россией и также имеет территориальные проблемы, как и Украина, часть территории которой захватила Россия.Отвечая на вопрос о войне 2020 года между Азербайджаном и Арменией за Карабах, Чернев назвал ее "блестящей операцией" против армянской армии, проведенной с использованием передовых вооружений и техники. Особое внимание он уделил применению азербайджанской армией ударных дронов, что является, по его словам, самой передовой тактикой современной войны.Украинскому чиновнику был задан вопрос о его оценке азербайджанской операции и по поводу того, готова ли Украина повторить нечто подобное на Донбассе.По словам Чернева, ВСУ не могут применить такую же тактику на Донбассе против "сепаратистов", поскольку Украина не контролирует часть границы с Россией и Москва имеет возможность перебросить "огромное количество" личного состава и техники. Он подчеркнул, что украинская армия стала "более боеспособной" и готова защищать свой суверенитет, но существует опасность потери еще большей части территорий из-за "наступления российской армии".