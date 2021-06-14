Новая партия БМП-3Ф поступила на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота

Морская пехота Тихоокеанского флота перевооружается на "морскую" модификацию боевой машины пехоты БМП-3. Как сообщает пресс-служба ТОФ, новая партия БМП-3Ф поступила на вооружение морпехов.
Согласно сообщению, на вооружение одной из бригад морской пехоты ТОФ поступили десять боевых машин пехоты в специальном варианте БМП-3Ф. Когда поступила техника не уточняется, но практические занятия с личным составом по освоению новой техники пройдут уже 16 июня на полигоне "Бамбурово" в Приморском крае.
В прошлом году Минобороны сообщило, что морская пехота получит на вооружение БМП-3Ф - "морскую" модификацию боевой машины пехоты БМП-3, отличающуюся большей плавучестью. Новые "морские" БМП должны заменить в подразделениях морской пехоты БМП-2.
БМП-3Ф оснащена облегченным водоотражающим щитком, телескопической воздухозаборной трубой, водоотражающими щитками на башне. Способна двигаться по воде при волнении в три балла, а при 2-х баллах вести прицельный огонь. Скорость на плаву - 10 км/час, при работающем двигателе может находиться в воде до 7 часов.
В апреле этого года морехи ТОФ уже получили партию новых боевых машин пехоты. Как писало "Военное обозрение", 155 бригада морской пехоты ТОФ, дислоцированная в Приморском крае, получила на вооружение новые боевые машины пехоты БМП-3Ф в количестве 40 единиц. Техника поставлена в рамках гособоронзаказа в соответствии с планом перевооружения на современные образцы военной техники.