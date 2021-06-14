Пресса Индии: Нью-Дели рассматривает возможность покупки у России «лёгких танков» «Спрут-СДМ1»

Индия поставила перед собой цель закупить лёгкие танки «Спрут-СДМ1» российского производства. Также Индия примет участие в испытаниях системы, которые начнутся в конце лета. Это будет впервые, потому что ни в одной другой стране не проводились испытания техники, который находится в стадии разработки, с участием наблюдателей другого государства.

Хотя в целом считается, что российские войска уже задействовали «Спрут», источники сообщают, что танки всё ещё проходят испытания и находятся на последних стадиях разработки. Разрешение России на участие Индии в испытаниях лёгких танков, которые можно транспортировать по воздуху, десантировать с помощью парашютных систем с экипажем внутри, было получено после того, как министр обороны Раджнат Сингх рассказал о потребности Индии в легких танках во время своего визита в Россию в августе 2020 года.