Пресса Индии: Нью-Дели рассматривает возможность покупки у России «лёгких танков» «Спрут-СДМ1»

Индийское издание The Print публикует материал Алекса Филипа Снехеша, в котором говорится, что Нью-Дели собирается выбрать российские «лёгкие танки» для своей армии. Ранее в индийской прессе было заявлено, что Индия собирается заказать крупную партию лёгких танков, которые можно было бы использовать в высокогорных районах – например, в Ладакхе на границе с Китаем.
Если верить публикации в упомянутом индийском издании, то Индия рассматривает возможность закупки у России самоходных противотанковых пушек «Спрут-СДМ1». Это авиадесантная (с возможностью десантировать с борта военно-транспортного самолёта) бронетехника, которая в Индии воспринимается как эффективное средство для вероятного противодействия в Ладакхе лёгким горным китайским танкам Type 15.
Из материала индийского обозревателя:
Индия поставила перед собой цель закупить лёгкие танки «Спрут-СДМ1» российского производства. Также Индия примет участие в испытаниях системы, которые начнутся в конце лета. Это будет впервые, потому что ни в одной другой стране не проводились испытания техники, который находится в стадии разработки, с участием наблюдателей другого государства.
При этом Снехеш объясняет, почему именно «Спрут-СДМ1» стал предметом индийского интереса. По его словам, параметры по массе (18 тонн) позволяют причислять эту технику к «лёгким танкам», при этом «Спрут» имеет пушку калибром 125 мм. Аналогичный калибр у многочисленных танков ВС Индии, которые либо были куплены у России, либо произведены по российской лицензии. Отмечено, что будет иметь место унификация боеприпасов – например, с танками Т-90 индийской армии.
The Print:
Хотя в целом считается, что российские войска уже задействовали «Спрут», источники сообщают, что танки всё ещё проходят испытания и находятся на последних стадиях разработки. Разрешение России на участие Индии в испытаниях лёгких танков, которые можно транспортировать по воздуху, десантировать с помощью парашютных систем с экипажем внутри, было получено после того, как министр обороны Раджнат Сингх рассказал о потребности Индии в легких танках во время своего визита в Россию в августе 2020 года.
В России официально публикацию в индийской прессе на данный момент не прокомментировали.