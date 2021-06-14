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Пресса Индии: Нью-Дели рассматривает возможность покупки у России «лёгких танков» «Спрут-СДМ1»

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Пресса Индии: Нью-Дели рассматривает возможность покупки у России «лёгких танков» «Спрут-СДМ1»

Индийское издание The Print публикует материал Алекса Филипа Снехеша, в котором говорится, что Нью-Дели собирается выбрать российские «лёгкие танки» для своей армии. Ранее в индийской прессе было заявлено, что Индия собирается заказать крупную партию лёгких танков, которые можно было бы использовать в высокогорных районах – например, в Ладакхе на границе с Китаем.


Если верить публикации в упомянутом индийском издании, то Индия рассматривает возможность закупки у России самоходных противотанковых пушек «Спрут-СДМ1». Это авиадесантная (с возможностью десантировать с борта военно-транспортного самолёта) бронетехника, которая в Индии воспринимается как эффективное средство для вероятного противодействия в Ладакхе лёгким горным китайским танкам Type 15.

Из материала индийского обозревателя:

Индия поставила перед собой цель закупить лёгкие танки «Спрут-СДМ1» российского производства. Также Индия примет участие в испытаниях системы, которые начнутся в конце лета. Это будет впервые, потому что ни в одной другой стране не проводились испытания техники, который находится в стадии разработки, с участием наблюдателей другого государства.

При этом Снехеш объясняет, почему именно «Спрут-СДМ1» стал предметом индийского интереса. По его словам, параметры по массе (18 тонн) позволяют причислять эту технику к «лёгким танкам», при этом «Спрут» имеет пушку калибром 125 мм. Аналогичный калибр у многочисленных танков ВС Индии, которые либо были куплены у России, либо произведены по российской лицензии. Отмечено, что будет иметь место унификация боеприпасов – например, с танками Т-90 индийской армии.

The Print:

Хотя в целом считается, что российские войска уже задействовали «Спрут», источники сообщают, что танки всё ещё проходят испытания и находятся на последних стадиях разработки. Разрешение России на участие Индии в испытаниях лёгких танков, которые можно транспортировать по воздуху, десантировать с помощью парашютных систем с экипажем внутри, было получено после того, как министр обороны Раджнат Сингх рассказал о потребности Индии в легких танках во время своего визита в Россию в августе 2020 года.



В России официально публикацию в индийской прессе на данный момент не прокомментировали.
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5 комментариев
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  1. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 12:56
    +2
    2С25 отличная самоходная противотанковая пушка
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:02
    +2
    Толи будет, толи нет.
    Индийская пресса в пересказе российских журнализдов... а потом окажется, что индусы перепечатали эту новость с какого-нить российского "дзена" , где разные фантазёры упражняются в выдумывании сказок.
  3. Torins
    Torins Сегодня, 13:02
    0
    Опять устроят танцы на 3 года и в итоге ни фига не купят))
  4. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 13:03
    0
    Дла войни в горах должен бит обязателно движок с турбонадувом и хорошая елевациа пушки. Минометная.
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:05
    +1
    А так то как танк "Спрут" конечно ниразу не танк, но как усиление противотанковых возможностей вполне себе полезная штука.
    А если ещё прикрутить ему опцию типа дополнительного бронирования, когда ни плавать не летать не предвидится, то может и ещё полезнее станет ( если движок потянет).