БМПТ «Терминатор» испытают во время учений 90-й танковой дивизии ЦВО

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" примут участие в тактических учениях 90-й танковой дивизии ЦВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, учение пройдет с 16 по 18 июня на полигоне "Чебаркульский" Челябинской области. Применение БМПТ "Терминатор" в учениях, по словам военных, будет иметь исследовательский характер. По сценарию учений, БМПТ будут отрабатывать различные задачи в боевых порядках в зависимости от тактической обстановки.
Военные намерены испытать весь комплекс вооружения "Терминаторов" при стрельбе не только по бронетехнике противника, но и по низколетящим целям на различных дальностях.
Напомним, что на испытания БМПТ Минобороны отвело год, после чего будет принято решение о поставке техники в войска. Первый этап испытаний, посвященный общему изучению машин, завершился в феврале этого года. Второй этап полностью посвящен применению БМПТ.
На сегодняшний день "Терминаторы" отработали взаимодействие с танковыми подразделениями, экипажи провели контрольные стрельбы с применением всего комплекса вооружения. Теперь пришла очередь учений.
Напомним, что первая партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области, для опытной эксплуатации в конце ноября 2020 года. До этого БМПТ проверили в ходе КШУ "Кавказ-2020".
БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака").