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БМПТ «Терминатор» испытают во время учений 90-й танковой дивизии ЦВО

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Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" примут участие в тактических учениях 90-й танковой дивизии ЦВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Согласно сообщению, учение пройдет с 16 по 18 июня на полигоне "Чебаркульский" Челябинской области. Применение БМПТ "Терминатор" в учениях, по словам военных, будет иметь исследовательский характер. По сценарию учений, БМПТ будут отрабатывать различные задачи в боевых порядках в зависимости от тактической обстановки.

Военные намерены испытать весь комплекс вооружения "Терминаторов" при стрельбе не только по бронетехнике противника, но и по низколетящим целям на различных дальностях.

Напомним, что на испытания БМПТ Минобороны отвело год, после чего будет принято решение о поставке техники в войска. Первый этап испытаний, посвященный общему изучению машин, завершился в феврале этого года. Второй этап полностью посвящен применению БМПТ.

На сегодняшний день "Терминаторы" отработали взаимодействие с танковыми подразделениями, экипажи провели контрольные стрельбы с применением всего комплекса вооружения. Теперь пришла очередь учений.

Напомним, что первая партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области, для опытной эксплуатации в конце ноября 2020 года. До этого БМПТ проверили в ходе КШУ "Кавказ-2020".

БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака").
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24 комментария
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:28
    -5
    Забавно.
    Сначала зробили нечто, теперь исследуют, а накой она сдалась.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:33
      +4
      Цитата: Пиджак в запасе
      Забавно.
      Сначала зробили нечто, теперь исследуют, а накой она сдалась.

      "нечто" это в фантазиях ваших? терминатор делали чтобы пехоту из движения убрать
      1. xorek
        xorek Сегодня, 13:36
        +1
        Цитата: poquello
        Цитата: Пиджак в запасе
        Забавно.
        Сначала зробили нечто, теперь исследуют, а накой она сдалась.

        "нечто" это в фантазиях ваших? терминатор делали чтобы пехоту из движения убрать

        Согласен с вами ,берегут нашу пехоту ,маловато стало русских .. hi
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 14:19
          +2
          Цитата: xorek
          ,маловато стало русских ..

          Ну все знают, кому спасибо сказать! wink
          По статье - злит то, что что бы у нас не сделали, сначала анонсирования(или мультфильма) реальные образцы в армии появляются спустя десятилетие, а то и два.
          1. Hagen
            Hagen Сегодня, 14:39
            +3
            Цитата: Ингвар 72
            По статье - злит то, что что бы у нас не сделали, сначала анонсирования(или мультфильма) реальные образцы в армии появляются спустя десятилетие, а то и два.

            То ли дело в СССР?! Никто ничего не знал, а уж о том, чтобы форум с обсуждениями в СМИ... не думали, что такое возможно.
            Цитата: Ингвар 72
            Ну все знают, кому спасибо сказать!

            Мужикам, которые не хотят, и девкам, которые не дают laughing
      2. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 14:11
        0
        Цитата: poquello
        терминатор делали чтобы пехоту из движения убрать

        А я читал другую версию.
        Пехоты просто не было.
        Вот от бедности и слепили из того что было. Вместо взвода пехоты с парой БМП, которые по уставу положены, а в жизни отсутствуют. Ибо по другому ведомству проходят и у них свой командир и свой снабженец.
        А тут к танку придано и никуда не денется.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 14:39
          +1
          Цитата: Пиджак в запасе
          Вот от бедности и слепили из того что было.

          в 1985 году бедность пехотой?
        2. 113262а
          113262а Сегодня, 15:34
          0
          Во взводе пехоты-три БМП !
      3. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 14:52
        0
        А "Терминатор" - отличная машина.
        Она немного легче танка, с более низким профилем корпуса и необитаемым боевым модулем.

        Кто-то ругает экипаж в 5 человек, но гранатометы АГС - замечательная вещь, особенно с учетом работы против пехоты.
        Не везде нужна 125 мм пушка, иногда требуется нечто более скорострельное, но столь же защищенное, как танк. Бармалеев гонять - самое то, плюс и ПТУРы имеются.

        Вообще, как командирская машина для подразделения эта БМПТ очень подходит. В ней 5 человек, она побыстрее танка, есть панорамный прицел командира.
        Два оператора АГС могут ведь и другие задачи выполнять, уже для подразделения: запуск беспилотника, радиосвязь и распределение целей... Нужно только компьютеры настроить, да конфигурацию блоков менять. Возможности есть.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 14:57
          +1
          Цитата: RealPilot
          Кто-то ругает экипаж в 5 человек,

          идея в общем то 1957 года, тогда зушки окна вырывали, а пехота снимала всех кто из уцелевших проёмов высовывался, тч лишние глаза необходимы
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 15:26
          0
          но гранатометы АГС - замечательная вещь, особенно с учетом работы против пехоты


          Мы их не видим, но они есть. На модуле АГС? А как перезаряжать, ползком по крыше боевого отделения. Свихнулись уже на этих модулях, нужна полноценная башня без скворечников с телекамерами как в павильонах Первого Канала. На дистанции меньше 300 метров, позиционируют же для городских условий, через минуту этот модуль превратится в дырявое решето с осколками стеклышек.
    2. venik
      venik Сегодня, 13:36
      +9
      Цитата: Пиджак в запасе
      Забавно.
      Сначала зробили нечто, теперь исследуют, а накой она сдалась.

      =======
      А это путь очень многих систем! Даже знаменитый штурмовик Ил-2 - тоже через это прошел! Тоже долго не могли понять: КАКИМ он должен быть и ГДЕ его место в войсках! И "Катюши" и даже Т-34: тоже с трудом пробивали себе дорогу и считались никому не нужными "гадкими утятами".... А ЧЕМ стали? Кстати - например станковые реактивные гранатометы, во время Войны в серию так и не пошли.... А ЗРЯ! Их оценили уже только ПОСЛЕ Войны!
      Такая вот история.... Инженерная мысль довольно часто опережает мысль военную!
      hi soldier
      P.S. А теперь можно "швыряться тапочками".
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:30
    +1
    Военные намерены испытать весь комплекс вооружения "Терминаторов" при стрельбе не только по бронетехнике противника, но и по низколетящим целям

    А вот это было бы весьма полезно.
    Этому "терминатору" бы радар хороший да оптику мощную, да пару противотанковых ракет заменить на зенитные....
    И стал бы он "сосной" ))) wink
  3. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 13:38
    0
    Изучать методы использования, тактику применения любой техники ни когда не лишне. Экипажи машин получат опыт и что-то могут изменить по факту учений . Данный процесс необходим а в раз и на матрас ни к чему корошему не приводит как правило.
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:46
    0
    Ну не "лежит у меня душа" к этим БМПТ ! В "целом" считаю , что БМПТ нужны(!)... и танковым, и мотопехотным подразделениям ...но иного "рода" ! Я уже "заявлял",что ,вообще-то, нужны ,даже 2 типа БМПТ ... один -подобие штурмовых танков для поддержки танков и "мотопехоты" в городских боях и атаки заблаговременно укреплённых позиций с фортификационными сооружениями.... другой же .. своего рода "коллективный или групповой" КАЗ для защиты танков,БМП на марше или в боевых порядках на "оперативном просторе" от ПТ-оружия !
  5. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 13:52
    +1
    При атаке без поддержки пехоты танки несут большие потери. Пример - атака советских танков на Халхин-голе. Но тогда у Жукова просто не было пехоты, не подошла. Предполагается, что БМПТ в атаке будет защищать танки от РПГ, ПТУРСов и прочего. Тут, конечно, есть вопрос: если пальнут по танку из "джавелина" какого-нибудь с дистанции 2-3 км, спасет ли БМПТ этот танк?
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 14:12
      +1
      А бмпт кто защитит? Без пехоты разве что в чисто поле, в городе спалят что танки что эту бмпт.
      1. pyagomail.ru
        pyagomail.ru Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: Alex_You
        в городе спалят что танки что эту бмпт

        Проблема в том, что как будет выглядеть следующая война - неясно. Против "бармалеев" с их "джихад-мобилями", наверно, БМПТ не плохи. Более-менее современная война была между Арменией и Азербайджаном. Было ли там место БМПТ? Надо изучать, моделировать ситуации - для этого, видимо, и проводят опытную эксплуатацию. Будут ли в будущей войне городские бои, неизвестно. Кстати, в Берлине немцы из фауст-патронов немало наших танков пожгли.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: pyagomail.ru
      в атаке будет защищать танки от РПГ, ПТУРСов

      А вот это врядли.
      Разве что выявлять и подавлять позиции гранатометчиков и ракетчиков . Ему бы ещё пару дронов сверху в комплект, вот тогда точно сможет .
  6. V1er
    V1er Сегодня, 14:05
    0
    Интересная и нужная машина. Хотелось бы посмотреть на неё в деле.
  7. Скоробей
    Скоробей Сегодня, 14:28
    +1
    Пехоту не заменит ( нет "вертикального манёвра - этажи, крыши, подвалы, завалы) но как средство усиления надо смотреть, пробовать..
  8. Старый танкист
    Старый танкист Сегодня, 14:41
    +2
    БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака").

    Очень жаль, что в статье на ВО публикуют нетрчную информацию.
    В 90-ю дивизию поставлена партия БМПТ:
    «У нее на вооружение стоит новая система противотанковых управляемых ракет, это «Атака», которая позволяет поражать бронированные цели противника на дальности до 6 км», — отмечает заместитель командира 90-й гвардейской танковой дивизии по вооружению Андрей Сигарев.

    А еще есть две 30 мм пушки, способные вести огонь по пехоте и вертолетам. Два автоматических гранатомета и танковый пулемет Калашникова — все это позволяет вести бой, в том числе и в городских условиях, с чем «Терминатор» уже успешно справился во время Сирийской кампании.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: Старый танкист
      «Атака», которая позволяет поражать бронированные цели противника на дальности до 6 км»

      так там ещё варианты от ракеты, д - бьёт на десятку, ф - термобарик
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:36
    0
    Все просто, как все великое. Как раньше до него не додумались?