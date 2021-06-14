«Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс»: немецкий военный о конфликте в Карабахе

Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс

Россия провела мощную модернизацию своих вооружённых сил. В войне за Нагорный Карабах Россия осознала, что у неё имеются вопиющие пробелы в области разработки БПЛА […] Промышленность получила указание разработать соответствующие системы.