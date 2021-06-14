«Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс»: немецкий военный о конфликте в Карабахе

Командование немецкой армии изучает опыт применения беспилотников в современных вооружённых конфликтах, в частности в Нагорном Карабахе, делая для себя неутешительные выводы.
Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс
- считает подполковник Михаэль Карл из Аналитического центра бундесвера, рассуждая о прошлогодних боях на Кавказе.
С его слов, это вызвано тем, что в настоящее время немецкая армия не обладает достаточным количеством систем, которые могут противодействовать БПЛА и дронам-«камикадзе». При этом оборонная промышленность страны в состоянии их предоставить, вопрос состоит в закупках.
Как пояснил военный, РФ, как и Азербайджан, тоже не стоит на месте:
Россия провела мощную модернизацию своих вооружённых сил. В войне за Нагорный Карабах Россия осознала, что у неё имеются вопиющие пробелы в области разработки БПЛА […] Промышленность получила указание разработать соответствующие системы.
Как он считает, новые типы беспилотников будут протестированы уже входе учений «Запад-2021».
С его слов, лидерами в области производства БПЛА являются США, Израиль, Турция и в особенности Китай: КНР занимает 79,9% доли мирового рынка, выпуская около 400 типов беспилотников.