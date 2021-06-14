Военное обозрение
Войти Регистрация

«Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс»: немецкий военный о конфликте в Карабахе

12

Командование немецкой армии изучает опыт применения беспилотников в современных вооружённых конфликтах, в частности в Нагорном Карабахе, делая для себя неутешительные выводы.


Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс

- считает подполковник Михаэль Карл из Аналитического центра бундесвера, рассуждая о прошлогодних боях на Кавказе.

С его слов, это вызвано тем, что в настоящее время немецкая армия не обладает достаточным количеством систем, которые могут противодействовать БПЛА и дронам-«камикадзе». При этом оборонная промышленность страны в состоянии их предоставить, вопрос состоит в закупках.

Как пояснил военный, РФ, как и Азербайджан, тоже не стоит на месте:

Россия провела мощную модернизацию своих вооружённых сил. В войне за Нагорный Карабах Россия осознала, что у неё имеются вопиющие пробелы в области разработки БПЛА […] Промышленность получила указание разработать соответствующие системы.

Как он считает, новые типы беспилотников будут протестированы уже входе учений «Запад-2021».
С его слов, лидерами в области производства БПЛА являются США, Израиль, Турция и в особенности Китай: КНР занимает 79,9% доли мирового рынка, выпуская около 400 типов беспилотников.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 14:37
    +4
    Ну тык... Генералы всегда готовятся к войне прошедшей... Наклепать беспилотников в наше время уже не так сложно, главное грамотно их использовать в условии противодействия.
    1. Petro_tut
      Petro_tut Сегодня, 14:42
      +1
      А этих систем противодействия достаточно? И эффективность их апробировали?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:51
      0
      Если анализировать дальше,то туркам бундесвер тем более проиграет.
      И что интересно-у немцев с БПЛА не получилось
      1. Простой
        Простой Сегодня, 15:32
        0
        И что интересно-у немцев с БПЛА не получилось


        Политика партии такая. Если бы было надо то все бы получилось.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:07
      +4
      В войне за Нагорный Карабах Россия осознала, что у неё имеются вопиющие пробелы в области разработки БПЛА

      А Россия там воевала? Там даже сама Армения официально не воевала, только "защитники Карабаха", с некоторой помощью.

      БПЛА у нас разрабатывают, они есть на вооружении. И разведывательные, и ударные. Плюс, если надо, можем и поприземлять чужие, сказки про неуязвимость "Байрактаров" и других дронов - это не совсем правда. В некоторых условиях они эффективны, да. Но все зависит от ситуации и от противника.

      Для нас встреча с теми же "Байрактарами" станет актуальной, если укрорейх запустит их атаковать Донбасс. Вот тут вопрос встанет ребром, нужно будет подтягивать соответствующие системы. Но первые дни там тоже будут крики о "блестящем блицкриге" беспилотников...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    +5
    В войне за Нагорный Карабах Россия осознала, что у неё имеются вопиющие пробелы в области разработки БПЛА […]
    Опять проблемы ПЕРЕВОДА??? или ихний генерал и правда думает, что Россия принимала участие в тамошних разборках?
    Так то дроны пощелкать у нас есть чем и ответку конкретную заслать, если будет на то решение/команда с верху ... вопрос соизмеримости затрат, не более того.
    Нужно дёшево, эффективно и МНОГО! вот и всё ... и да, варианты А и Б. Против серьёзного противника и попроще, против "бармалеев".
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: rocket757
      Опять проблемы ПЕРЕВОДА???

      Цель статьи показать добрым и доверчивым форумчанам азербайджанское видео...
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:02
    +1
    У Германии есть главное оружие: истеричка во главе МО. Главное это побольше нетрадиционников в армии, туфли на каблуке для мужчин и поболше помады, оружие не нужно.
  4. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 15:02
    +1
    Что правда то правда за 20 с лишним лет в России наконец то осознали, что вопиющие пробелы в области БПЛА. И посей день в России нет полноценного серийного производства БПЛА , НО под конец года обещают целый завод по выпуску БПЛА надеюсь дело сдвинется с мертвой точки
  5. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 15:02
    +1
    Ну сейчас придёт Расул Алиев и всем нам расскажет как Азербайджан раскатает Бундесвер вместе с ВС РФ))))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:05
    +2
    Даже против Азербайджана бундесвер вряд ли имел бы шанс
    Да, мнение о своей армии у подполковника оставляет желать лучшего. Сразу возникает вопрос - если даже против Азербайджана у вас шанса нет, то тогда какого против России вечно камень за пазухой держите? Зато немцы активно принимают мигрантов, борются за экологию (зеленые против "СП-2"), стараются не обидеть гомосеков и транссексуалов, вводят санкции против России... Живут "демократично", а главное с толерантностью на флаге. Так может уже и Бундесвер не нужен, Америка прикроет (или зароет)?
  7. dzvero
    dzvero Сегодня, 15:30
    0
    Мне увлечение по БПЛА после Карабаха чем-то напоминает повальное увлечение по таранам после битвы при Лиссе. Двадцать лет считали, что не броня и не снаряды решают исход боя, а таран.
    Да, БПЛА полезны, но там, где нормальная ПВО... Ведь годом раньше тех же байрактаров попытались применить достаточно массировано в Идлибе; резвились аж полтора дня, пока сирийцы не подтянули ЗРК.