Два боевых корабля из состава авианосной группы HMS Queen Elizabeth вошли в Чёрное море

Вслед за американским эсминцем УРО USS Laboon DDG 58 в Черное море вошли британский эсминец и нидерландский фрегат. Оба корабля прошли турецкие проливы и уже находятся в акватории моря. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.
Черноморский флот взял под непрерывное наблюдение эсминец D36 Defender Королевского флота Великобритании и фрегат ПВО F805 Evertsen Королевских ВМС Нидерландов. Оба корабля входят в состав авианосной группы HMS Queen Elizabeth - британского авианосца, вышедшего в "великий поход" к берегам Китая и в настоящее время находящегося в Средиземном море.
По первоначальным данным, озвученным в британском Минобороны, в Черное море должны были отправиться три корабля из состава АУГ, но, по-видимому, решение поменяли и теперь только два корабля направились демонстрировать поддержку Украине и Грузии - основным партнерам НАТО в регионе.
На официальном сайте Королевского флота Великобритании пока нет информации о задачах группы. Последние публикации говорят о заходе этих двух кораблей в Стамбул для подготовки к "операции в Черном море". Экипажи пополнили запасы и провели тренировки.
Ранее в украинских СМИ сообщалось, что Великобритания направит группу кораблей для "защиты Украины от российской агрессии". В ближайшее время ожидаем прибытия британского эсминца и нидерландского фрегата в порт Одессы.