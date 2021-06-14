Военное обозрение
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Два боевых корабля из состава авианосной группы HMS Queen Elizabeth вошли в Чёрное море

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Вслед за американским эсминцем УРО USS Laboon DDG 58 в Черное море вошли британский эсминец и нидерландский фрегат. Оба корабля прошли турецкие проливы и уже находятся в акватории моря. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.


Черноморский флот взял под непрерывное наблюдение эсминец D36 Defender Королевского флота Великобритании и фрегат ПВО F805 Evertsen Королевских ВМС Нидерландов. Оба корабля входят в состав авианосной группы HMS Queen Elizabeth - британского авианосца, вышедшего в "великий поход" к берегам Китая и в настоящее время находящегося в Средиземном море.

По первоначальным данным, озвученным в британском Минобороны, в Черное море должны были отправиться три корабля из состава АУГ, но, по-видимому, решение поменяли и теперь только два корабля направились демонстрировать поддержку Украине и Грузии - основным партнерам НАТО в регионе.

На официальном сайте Королевского флота Великобритании пока нет информации о задачах группы. Последние публикации говорят о заходе этих двух кораблей в Стамбул для подготовки к "операции в Черном море". Экипажи пополнили запасы и провели тренировки.

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что Великобритания направит группу кораблей для "защиты Украины от российской агрессии". В ближайшее время ожидаем прибытия британского эсминца и нидерландского фрегата в порт Одессы.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/egetulca
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9 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 15:03
    -1
    А кто в "лавке",извиняюсь.в АУГ остался?
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 15:25
      -1
      Никого, а что с ним будет. Сам потонет.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:27
      0
      Американцы эсминец предоставили.
  2. Причем
    Причем Сегодня, 15:05
    -6
    Россия восхитилась британским эсминцем D36 Defender и нидерландским фрегатом F805 Evertsen, входящим в состав авианосной группы HMS Queen Elizabeth. На данный момент Россия не имеет своей авианосной группы.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 15:12
      +1
      Ну у вас и флота то нет. Побираетесь..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:12
    +3
    в Черное море вошли британский эсминец и нидерландский фрегат
    С "боевой задачей" демонстрировать поддержку Украине и Грузии. Почему-то вспомнился диалог из фильма "На войне, как на войне":
    - Славяне, самоходы пришли.
    - Для чего?
    - Для поддержки.
    - Для поддержки чего, штанов?
    Грузия на себе в 2008 испытала "поддержку" НАТО в полной мере. Украине судя по всему еще предстоит испытать.
  4. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 15:16
    0
    в украинских СМИ сообщалось, что Великобритания направит группу кораблей для "защиты Украины от российской агрессии"

    А эти всё мриют... wassat
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:22
    +1
    Два боевых корабля из состава авианосной группы HMS Queen Elizabeth вошли в Чёрное море

    Как вошли, так и выйдут. С чпоком. "Великий поход" гораздо важнее... wassat
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:34
    0
    Самое главное чтоб не расползались.Американец под прессингом береговых частей ЧФ.Я думаю хреново идти в море,когда БИУС кричит ,работает система противника.Бал например.Авиация стоит на стреме.Сплю спокоойно на северном берегу Черного моря.