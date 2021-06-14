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Шведская пресса: Перед встречей Путина и Байдена НАТО дразнит Кремль своими военными играми

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Перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве НАТО дразнит Кремль своими военными играми, которые проходят вблизи границ Российской Федерации. И хотя на предшествующем женевскому мероприятию саммите Североатлантического альянса главным действующим лицом формально считается Джо Байден, на самом деле встреча руководства стран НАТО в значительной степени посвящена российскому президенту.


Об этом пишет шведский обозреватель Юнас Гумессон в статье, опубликованной в газете Svenska Dagbladet.

Автор утверждает, что больше всего государства альянса беспокоит усиление военной мощи России, которое может угрожать безопасности на европейском континенте. Несмотря на это, страны НАТО не спешат тратить слишком много на оборонные нужды, за что постоянно подвергаются критике со стороны США.

Из 30 стран альянса только 11 расходуют на оборону не менее двух процентов ВВП. А Франция вообще стремится к полной самодостаточности Евросоюза, выступая против избыточной зависимости от американского оборонно-промышленного комплекса.

При этом в европейском регионе проходит целая вереница военных учений НАТО, которые не могут не раздражать Россию и лично президента Владимира Путина. Вряд ли можно считать совпадением, что они значительно активизировались накануне встречи лидеров РФ и США. Возможно, такая демонстрация силы играет роль рычага для давления на Кремль.
Использованы фотографии:
NATO
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16 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 16:05
    +1
    блин ну шведов то что так колышит...хотят реванш за северную войну 1700 г получить))))
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:08
      +2
      Цитата: палестинец
      ну шведов то что так колышит.

      Не определились еще в чью сторону будет выгоднее "качнуться"
      1. палестинец
        палестинец Сегодня, 16:23
        0
        на кой черт им качатся..сиди спокойно лопай сюрстремминг и соблюдай нейтралитет))
      2. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 16:49
        0
        Когда шведы про Кемску волость думают, то сразу у них зудит в выходном отверстии и затылки чешутся. Механическая память.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 16:20
      0
      шведы сами хорошо шутят насчет своей обороноспособности против России))
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 16:35
      0
      : "Боже, храни Россию! Ибо, если нет России,нет и бюджетных миллиардов на оборону."
    4. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 16:47
      0
      Шведы ещё трижды "прыгали" на Россию после Северной войны. Успокоились только после очередного разгрома в 1809 году,потеряв Финляндию и Аландские острова.
      И,кстати,в 1700 году было фиаско России под Нарвой.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:15
    +4
    НАТО дразнит Кремль своими военными играми
    Даже шведы не отличающиеся "любовью" к русским и те заметили, что НАТО во главе с Сша вышло за рамки приличия и играет с огнем.
  3. sen
    sen Сегодня, 16:20
    0
    Возможно, такая демонстрация силы играет роль рычага для давления на Кремль.

    Так во всех СМИ озвучена позиция США на предстоящем саммите, - переговоры будут вестись США с позиции силы.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: sen
      Так во всех СМИ озвучена позиция США на предстоящем саммите, - переговоры будут вестись США с позиции силы.

      На самом деле СМИ пытаются "запрограммировать" встречу, согласно своим "хотелкам"... Как на самом деле будет? Скоро узнаем. Если Байден не уснет на встрече, не перепутает имени нашего президента и не забудет, зачем он вообще сюда приехал - возможно, поговорит вполне по-приятельски. О погоде, глобальном потеплении ( лето опять холодное какое), и ещё о чем нибудь. wassat
      1. Сонмастер
        Сонмастер Сегодня, 16:54
        +2
        Говорить с Путиным с позиции силы - тупик.
        А по поводу погоды: ну не знаю, у нас в Западной Сибири тридцатник давит с мая месяца.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 17:30
          +2
          Цитата: Сонмастер
          Говорить с Путиным с позиции силы - тупик.
          А по поводу погоды: ну не знаю, у нас в Западной Сибири тридцатник давит с мая месяца.

          Пару саммитов провести у вас, зимой и летом, и НАТОвцы с США успокоятся. yes
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:48
    +1
    Шведская пресса: Перед встречей Путина и Байдена НАТО дразнит Кремль своими военными играми
    . Каков "привет", таков и ответ будет.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:49
      0
      Угу , ответ будет осенью , вой будет на всю вселенную...
  5. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 16:55
    +1
    Надеюсь, на фото, что предваряет заметку - миномёт "Молот" перед самоликвидацией?
  6. cniza
    cniza Сегодня, 17:48
    0
    Вряд ли можно считать совпадением, что они значительно активизировались накануне встречи лидеров РФ и США. Возможно, такая демонстрация силы играет роль рычага для давления на Кремль.


    Бесполезно давить , отбоялись мы своё...