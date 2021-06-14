Шведская пресса: Перед встречей Путина и Байдена НАТО дразнит Кремль своими военными играми

Перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве НАТО дразнит Кремль своими военными играми, которые проходят вблизи границ Российской Федерации. И хотя на предшествующем женевскому мероприятию саммите Североатлантического альянса главным действующим лицом формально считается Джо Байден, на самом деле встреча руководства стран НАТО в значительной степени посвящена российскому президенту.Об этом пишет шведский обозреватель Юнас Гумессон в статье, опубликованной в газете Svenska Dagbladet.Автор утверждает, что больше всего государства альянса беспокоит усиление военной мощи России, которое может угрожать безопасности на европейском континенте. Несмотря на это, страны НАТО не спешат тратить слишком много на оборонные нужды, за что постоянно подвергаются критике со стороны США.Из 30 стран альянса только 11 расходуют на оборону не менее двух процентов ВВП. А Франция вообще стремится к полной самодостаточности Евросоюза, выступая против избыточной зависимости от американского оборонно-промышленного комплекса.При этом в европейском регионе проходит целая вереница военных учений НАТО, которые не могут не раздражать Россию и лично президента Владимира Путина. Вряд ли можно считать совпадением, что они значительно активизировались накануне встречи лидеров РФ и США. Возможно, такая демонстрация силы играет роль рычага для давления на Кремль.