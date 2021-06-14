Кулеба потребовал «обменять» достройку «Северного потока - 2» на Крым и Донбасс

Чем ближе окончание строительства "Северного потока-2", тем нервозней становится обстановка на Украине. В Киеве осознают, что могут окончательно потерять транзит газа, поэтому власти Украины начинают выдвигать различные требования, пытаясь повлиять на ситуацию.С очередным требованием выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвавший российский газопровод "угрозой национальной безопасности" Украины. Однако, по его словам, Киев мог бы получить "справедливую компенсацию", обменяв достройку газопровода на "возвращение территорий". При этом он подчеркнул, что поднимал этот ворос на переговорах в Берлине.Таким образом, Украина в лице Кулебы требует от России возвратить ей Крым и Донбасс, а в ответ Киев "разрешит" достроить газопровод. По мнению украинского министра, это было бы "справедливо".Разговор о компенсациях Киев ведет уже не первый раз. Накануне все тот же Кулеба заявил, что правительство Украины рассматривает различные варианты, но не будет непременно соглашаться на предложения, предпочитая самим выбирать компенсацию. Судя по последнему заявлению украинского министра, аппетит киевских властей растет с каждым днем.Напомним, что впервые о компенсации Украине заявили в Госдепе США, пообещав компенсировать возможные потери трансферных платежей из-за запуска российского газопровода "Северный поток – 2" и "заставить" Россию не использовать газопровод в качестве инструмента давления. При этом разговор шел как бы о Германии, как главном выголополучателе, но по-видимому в Киеве поняли все по своему и начали выдвигать собственные требования, при чем к России.