Военное обозрение
Войти Регистрация

Кулеба потребовал «обменять» достройку «Северного потока - 2» на Крым и Донбасс

56

Чем ближе окончание строительства "Северного потока-2", тем нервозней становится обстановка на Украине. В Киеве осознают, что могут окончательно потерять транзит газа, поэтому власти Украины начинают выдвигать различные требования, пытаясь повлиять на ситуацию.


С очередным требованием выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвавший российский газопровод "угрозой национальной безопасности" Украины. Однако, по его словам, Киев мог бы получить "справедливую компенсацию", обменяв достройку газопровода на "возвращение территорий". При этом он подчеркнул, что поднимал этот ворос на переговорах в Берлине.

Таким образом, Украина в лице Кулебы требует от России возвратить ей Крым и Донбасс, а в ответ Киев "разрешит" достроить газопровод. По мнению украинского министра, это было бы "справедливо".

Разговор о компенсациях Киев ведет уже не первый раз. Накануне все тот же Кулеба заявил, что правительство Украины рассматривает различные варианты, но не будет непременно соглашаться на предложения, предпочитая самим выбирать компенсацию. Судя по последнему заявлению украинского министра, аппетит киевских властей растет с каждым днем.

Напомним, что впервые о компенсации Украине заявили в Госдепе США, пообещав компенсировать возможные потери трансферных платежей из-за запуска российского газопровода "Северный поток – 2" и "заставить" Россию не использовать газопровод в качестве инструмента давления. При этом разговор шел как бы о Германии, как главном выголополучателе, но по-видимому в Киеве поняли все по своему и начали выдвигать собственные требования, при чем к России.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/A_Vit_
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:56
    +21
    В параллельной вселенной, где и существуют правители 404, это может и произойдет...только к реальности это не имеет никакого отношения...
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 16:03
      +7
      Они нп определятся сами. Одни хотят процент акций , другие территорий . Сами не знают чего хотят.
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 16:19
        +9
        Цитата: Злой543
        Сами не знают чего хотят.

        Дурень думкой богатеет.
        Они не в том положении чтоб что-то требовать, это время безвозвратно ушло.
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 16:25
          +3
          Они наверное об этом не знают. Идиотские прожекты изливают постоянно.
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 17:28
          0
          а в ответ Киев "разрешит" достроить газопровод.

          Ничего нового: прыг-скок, прыг-скок, "Грошей дайте!" И с каждым подскоком под кастрюлей рождаются всё более идиотские мысли! yes
        3. 210окв
          210окв Сегодня, 17:32
          +1
          Какая отвратительная рожа. У них что, не в порядке с ЖКТ? Такое ощущение, что в вечном запоре находятся. Что Турчинов, что этот чудак на букву М.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 17:51
            0
            Не привередничайте. Скажите спасибо, что у него ширинка застегнута, нормальная дикция и нет справки об умственной отсталости.
      2. 1976AG
        1976AG Сегодня, 16:50
        +1
        Цитата: Злой543
        Они нп определятся сами. Одни хотят процент акций , другие территорий . Сами не знают чего хотят.

        Они то знают чего хотят, только не получается ничего. Ни Крым с Донбассом вернуть, ни поток остановить, ни в НАТО войти. Отсюда и смена поведения. Сначала они только хвостом виляли в ожидании ништяков, потом стали просить, а теперь уже требуют. Это паника.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 17:37
          0
          Цитата: 1976AG
          Это паника.

          Это - истерика! И истерят эти смешные нынешние правящие клоуны Украины от безнадёги. Полагаю, тут вполне уместна полная фраза Остапа Бендера: «От мёртвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». laughing
      3. ccsr
        ccsr Сегодня, 17:41
        0
        Цитата: Злой543
        Они нп определятся сами. Одни хотят процент акций , другие территорий . Сами не знают чего хотят.

        Они то хорошо знаю чего хотят, вот только не подозревают что им вообще ничего не обломится, и мало того, еще и долги России возвращать придется, когда вопрос коснется дальнейшего существования ГТС на Украине.
        Что касается России, то время работает на нас, а поэтому "Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага".
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:16
      +4
      Срочно провести НАРОДНЫЙ референдум об отмене "безлимита на глупости" у руководства страны.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 16:17
      +2
      Аттракцион невиданной щедрости от квартальных маразматиков) Солнцем шантажировать не пробовали еще?))
    4. ЯсеньПосейдонов
      ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:28
      +3
      Это при потере бабок, у 404 включается режим "Бред".
    5. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 16:55
      +1
      Все люди с рождения являются носителями интелекта, но в 404 многие носят его бессимптомно, особенно в органах нынешней власти.
  2. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:57
    +27
    зачем такие статьи о придурках каждый день по несколько раз публиковать?
    1. Непостижимый
      Непостижимый Сегодня, 16:46
      -1
      "зачем такие статьи о придурках каждый день по несколько раз публиковать?"

      о придурках для придурков... или спрос рождает предложения...
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 17:21
        0
        ну вы зря о форумчанах так)))) здесь большинство нормальные
        1. Непостижимый
          Непостижимый Сегодня, 17:39
          -1
          "ну вы зря о форумчанах так)))) здесь большинство нормальных"

          Я ни слова не писал о завсегдатаев этой лавочки... Вы вправе интерпретировать получаемую вами инфу в удобный для вас вид.
  3. Katanikotael
    Katanikotael Сегодня, 15:59
    +11
    То есть, если РФ заморозит сп-2, то у Украины отпадут все претензии по Крыму и Донбасу?
  4. Pivot
    Pivot Сегодня, 16:00
    +12
    Кулебяке это посоветовал Наполеон из соседней палаты, а Гитлер с соседней койки пообещал оказать всестороннюю поддержку.
  5. usr01
    usr01 Сегодня, 16:01
    +4
    аппетит... растет...
    сумашествие растет!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:04
      +3
      Цитата: usr01
      сумашествие растет!

      Страшно очень! Крах наступает! Я уже эду, когда пойдут сообщения, что из окон выбрасываютс с криком: "Русские идут!"
  6. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 16:04
    +2
    Дно пробивается всё больше и больше. Прям путешествие к центру Земли
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 16:05
    +2
    Ага, компенсацию... Сейчас! На халяву и хлорка - творог. Кулеба - жри!
    ЗЫ В каком катухе этих "министров" выращивают?
    1. Гюнтер
      Гюнтер Сегодня, 16:16
      +1
      Цитата: глава МИД Украины дмитрий кулеба
      .....Киев мог бы получить "справедливую компенсацию", обменяв достройку газопровода на "возвращение территорий".

      ))))

      «-У тебя их много, миллиончиков!
      -Дай один миллиончик! У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион. Вот уже полчаса я иду за ним. Мне нужен миллион!
      -Товарищ Корейко!!!»
      ещё один "сын лейтенанта Шмидта")))
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:05
    +2
    Лучше бы он в спортзал сходил, чем чушь нести. Скоро зад будет, шире плеч...
  9. Синоид
    Синоид Сегодня, 16:06
    +1
    Они реально в другой реальности живут или это игра на публику? Ведь всем понятно, что Западу наплевать на украинцев. Им только нужен форпост и мясо для войны.
  10. палестинец
    палестинец Сегодня, 16:06
    +1
    лучше кулебу обменять....вот только на что (варианты)
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:11
    +2
    Как только Украина сошла с нормальных рельс и попылила подпрыгивая на колдобинах по европейско-американской дорожке замощенной бандеровщиной, так и начало всплывать на верх все непотребное, что было рождено в этой стране. Президенты - циничные бандеры, министры иностранных дел - необразованные торгаши с захудалого рынка, а дальше и перечислять нет желания.
  12. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 16:11
    +1
    Свои хотелки любители халявы могут засунуть себе в одно место! Ничего кроме фигуры их трёх пальцев им не видать!
  13. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 16:12
    +7
    Это заявление из разряда: "Как управлять вселенной не привлекая внимание санитаров".
  14. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 16:14
    +2
    Слушая эти изречения, поневоле задаёшься вопросом- "А что этот клоун курит?"..
  15. NF68
    NF68 Сегодня, 16:17
    +1
    Не только Крым и Донбасс, но еще и дырку от виртуального бублика получишь. Если вести себя по лучше будешь.
  16. yfast
    yfast Сегодня, 16:22
    +3
    Цитата: Злой 55
    Слушая эти изречения, поневоле задаёшься вопросом- "А что этот клоун курит?"..
    Не важно, чем колется, важно, что он делает здесь, кто его сюда принес.
  17. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:25
    +2
    Похоже Кулеба перешёл в режим бреда.
    1. NF68
      NF68 Сегодня, 16:42
      +2
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Похоже Кулеба перешёл в режим бреда.


      Разве он когда либо выходил из этого режима?
  18. older
    older Сегодня, 16:25
    +1
    Даже почему-то не смешно
  19. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 16:26
    +2
    У них сейчас, если ты хочешь попасть "наверх" и там хоть немного задержаться, не говорить о возврате Крыма нельзя. Хотя, очевидно, что любой, дружащий с головой, понимает, что возврат невозможен.
  20. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 16:30
    +2
    Украина в лице Кулебы требует от России возвратить ей Крым и Донбасс, а в ответ Киев "разрешит" достроить газопровод. По мнению украинского министра, это было бы "справедливо".

    "Сироты" берега потеряли в своей душевной "простоте".....
  21. isv000
    isv000 Сегодня, 16:36
    +2
    Украина в лице Кулебы требует от России возвратить ей Крым и Донбасс, а в ответ Киев "разрешит" достроить газопровод.

    В Кремле ночей не досыпают, думу думают - как же получить разрешение Киева? А где то далеко Берлин замер в тревожном ожидании... wassat fool
  22. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    +2
    Пересмотрел все комментарии,все на эмоциях.А у меня дельное предлжение.40 млрд газа каждый год,но взамен нам отдаете правобережную украину по Киев и Одесса как бонус.
    1. Slon_on
      Slon_on Сегодня, 16:51
      0
      Представляете, во что обойдется наведение порядка и восстановление этих регионов для госбюджета РФ?
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 17:31
        0
        Ну на свое не грех и потратится, а то так можно до говориться, что и Сибирь с ДВ нам слишком обременительны
    2. ANB
      ANB Сегодня, 16:51
      +1
      . правобережную украину

      Левобережную.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:01
        0
        А если по течению вниз,Киев на правом барегу,и зачем его форсировать,ну как программа минимум согласен левобережная украина.Но посты наших вооруженных сил на всех мостах на правом берегу.
    3. по привычке
      по привычке Сегодня, 17:02
      +1
      И полцарства впридачу. laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:04
        0
        Вам лужайку белого дома отдаю. drinks
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:47
    +2
    Кулеба потребовал «обменять» достройку «Северного потока - 2» на Крым и Донбасс
    . так то можно сказать "Остапа понесло" .... вот только этого унесло совсем и окончательно.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:22
      0
      Аж слезу несчастную пустил...
  24. по привычке
    по привычке Сегодня, 17:00
    0
    Для того, чтобы чего-то требовать, надо иметь возможность на что-то влиять.
  25. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 17:04
    0
    В Укропитекии в руководство племенем (назвать "правительством" этих питекантропов - язык не поворачивается) выбирают по размеру....м-м-м - надбровных дуг или гладкости лба (чтобы не был обезображен интеллектом)?
  26. Schnapce
    Schnapce Сегодня, 17:07
    0
    А грошы? забув??? От цэ якый зраднык!!!!
  27. cniza
    cniza Сегодня, 17:21
    0
    Кулеба потребовал «обменять» достройку «Северного потока - 2» на Крым и Донбасс


    Встаньте в круг все скакуны поплачьте и не поможет...
  28. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:35
    0
    Нет.
    На это я пойти не могу...
    Мне надо- Крым/и Юго-восток. Причём весь. А не частями. Плюс Сев поток.
    Вот такое видение с мест товарисч Кулебякин. hi
  29. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:42
    0
    Ситуация, до слез, напоминает старый советский анекдот, про слона: "Могеть то, он могёт, токи хто ж ему дасть))))
  30. Макс Линдер
    Макс Линдер Сегодня, 17:43
    0
    Эх, Кулеба - кулебяка! Не то говоришь! Надо обменять трубу МоторСич на Харьковскую область!