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Американские законодатели требуют оснастить корабли ядерными крылатыми ракетами

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Руководители Пентагона столкнулись с жёсткой позицией американских законодателей по поводу решения флота отложить разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования SLCM-N.


В сенатском комитете по вооружённым силам выразили озабоченность по поводу планов и.о. министра ВМС Томаса Харкера сократить финансирование работ по созданию ядерной КР. Как пояснили во флоте, оснащение кораблей данным типом оружия создаст бюджетные и материально-технические проблемы. Основным препятствием для разработки новой крылатой ракеты морского базирования являются эксплуатационные ограничения, с которыми ВМС столкнутся при размещении ЯО на надводных кораблях или атомных ударных подводных лодках.

По данным Центра стратегических и международных исследований, американские корабли несут только конвенциональное оружие с тех пор, как ядерные «Томагавки» (TLAM-N) были выведены из арсенала ВМС в начале 1990-х годов.

Размещение ЯО на борту кораблей потребует строгого соблюдения протокола безопасности. В прошлом её обеспечивал специальный отряд морпехов. Кроме того, корабли ВМС США могут не впускать в порты, так как некоторые страны ввели запрет на их посещение вымпелами с ЯО.

Например, в 1984 году Новая Зеландия обострила отношения с США после того, как отказалась впускать американский эсминец УРО «Бьюкенен» (DDG-14) за то, что на флоте не стали раскрывать информацию, обладают ли корабли ядерным оружием. Это решение было отменено только в 2016 году.

Категорически против разработки ядерного оружия малой мощности выступают в противовес республиканцам демократы.

Соединённым Штатам не нужно новое ядерное оружие. Наш нынешний арсенал достаточен для удовлетворения требований сдерживания

- заявлял нынешний глава Белого дома Джо Байден ещё в 2019 году.

Изображение КР «Томагавк» с ядерной боеголовкой:

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17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 16:47
    0
    Поясните, кто в курсе. Так ли уж важна ЯБЧ на КР. С учетом того, что перехватить ее проще чем БР.???
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 16:59
      +4
      Речь о тактическом ядерном вооружении. Оно не регламентируется СНВ. Разрушительный эффект не такой мощный как стратегическими ядерными зарядами, но могущественнее и легче конвенционального заряда. Соответственно повышается дальность применения КР и меньшая цена промаха.
      В целом КР летящий на высоте 5-10 метров очень сложная цель. Против них эффективна связка ДРЛО+истребитель. Наземное ПВО сможет увидеть их только на дальности пары десятков км, если повезёт.


      Если бы по Сирии ударили Томагавки с тактическими ядерными зарядами, то аэродромы не эксплуатировались до сих пор. А после удара конвенциональными ракетами пострадала только техника и люди, саму взлетку можно восстановить за пару дней, инфраструктуру дольше, но не критично.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:41
        0
        Для начала Ядерной Войны будет достаточно пары сумасшедших на корабле с ЯО.
        И если таких кораблей будет много, вероятность резко возрастает
  2. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 16:49
    0
    Цитата: Мрачный Жнец
    Поясните, кто в курсе. Так ли уж важна ЯБЧ на КР. С учетом того, что перехватить ее проще чем БР.???

    Конечно, не в условиях "сильная страна" vs "жертва". А примерно в одном "размере енька ".
  3. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:50
    +2
    Тогда каждый корабль ВМС США становится носителем ЯО и соответственно целью номер один. А если такой корабль будет заходить в Чёрное море? Военная доктрина РФ это предусматривает?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 17:06
      +1
      Этого не допускает доктрина Монтре и турки не будут пропускать корабли через проливы, не знаю, как они по нашим кораблям с дозиметрами не бегают т.к. "папа" "Калибра" "Гранат" отличается только тем, что он предназначался исключительно под ЯБЧ
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Тогда каждый корабль ВМС США становится носителем ЯО и соответственно целью номер один. А если такой корабль будет заходить а чёрное море?
      100 целей №1, не многовато ли для целей №1?
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 17:26
        +1
        100?
        АВ - 11 шт
        Арли Бёрк - 67
        Тикондерога - 22
        Замволт - 2
        Огайо СЯС - 14
        Огайо с КР - 4
        Лос-Анджелес - 32
        Вирджиния - 17

        Уже сейчас 169 целей которые могут нести СЯС и ТЯО. Флот у них будет только увеличиваться в размерах.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 17:31
          0
          Цитата: OgnennyiKotik
          Уже сейчас 169 целей которые могут нести СЯС и ТЯО. Флот у них будет только увеличиваться в размерах.
          Ну вот ПЛАРБы дважды станут целью №1, не многовато ли? laughing
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 17:28
        0
        Цитата: Владимир_2У
        100 целей №1, не многовато ли для целей №1?

        По всему миру за ними гоняться? Только те, кто поблизости. И тогда применение ЯБЧ нашими по ЛЮБОМУ пуску "Томагавка" может оказаться оправданным. Кто его знает, что там у него внутри?
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 17:34
          +1
          Цитата: Горный стрелок
          По всему миру за ними гоняться? Только те, кто поблизости.

          Вы так пишете, как будто любой боевой корабль США и так не является целью №1 для наших ВС и Флота. Кстати, лично я за оснащение максимально большего числа кораблей ВМФ России ЯО.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 16:50
    +4
    Американские законодатели требуют оснастить корабли ядерными крылатыми ракетами

    В ставке Гитлера все - малохольные!.. fool
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:51
    +3
    Американские законодатели требуют оснастить корабли ядерными крылатыми ракетами
    . Совсем берега потеряли ... увы, увы, такие они и есть.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:55
      0
      Такие же умные в на Украине хотят ядерную бомбу на Россию бросить.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 17:01
      0
      Это реакция на милитаризацию Китая. Их ТЯО уже сопоставимо с США по зарядам и носителям, СЯС так же начал играть роль.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 17:10
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        Это реакция на милитаризацию Китая. Их ТЯО уже сопоставимо с США по зарядам и носителям, СЯС так же начал играть роль.

        У них на все и всех реакция, нервно-больные видимо
  6. dzvero
    dzvero Сегодня, 17:02
    0
    Т.е. ядреного томагавка сняли, а от новой ракеты отказываются. Вообще-то, есть ли сегодня у американских надводных кораблей ракеты с ядерными боеголовками?
  7. Комментарий был удален.