Американские законодатели требуют оснастить корабли ядерными крылатыми ракетами

Соединённым Штатам не нужно новое ядерное оружие. Наш нынешний арсенал достаточен для удовлетворения требований сдерживания

Руководители Пентагона столкнулись с жёсткой позицией американских законодателей по поводу решения флота отложить разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования SLCM-N.В сенатском комитете по вооружённым силам выразили озабоченность по поводу планов и.о. министра ВМС Томаса Харкера сократить финансирование работ по созданию ядерной КР. Как пояснили во флоте, оснащение кораблей данным типом оружия создаст бюджетные и материально-технические проблемы. Основным препятствием для разработки новой крылатой ракеты морского базирования являются эксплуатационные ограничения, с которыми ВМС столкнутся при размещении ЯО на надводных кораблях или атомных ударных подводных лодках.По данным Центра стратегических и международных исследований, американские корабли несут только конвенциональное оружие с тех пор, как ядерные «Томагавки» (TLAM-N) были выведены из арсенала ВМС в начале 1990-х годов.Размещение ЯО на борту кораблей потребует строгого соблюдения протокола безопасности. В прошлом её обеспечивал специальный отряд морпехов. Кроме того, корабли ВМС США могут не впускать в порты, так как некоторые страны ввели запрет на их посещение вымпелами с ЯО.Например, в 1984 году Новая Зеландия обострила отношения с США после того, как отказалась впускать американский эсминец УРО «Бьюкенен» (DDG-14) за то, что на флоте не стали раскрывать информацию, обладают ли корабли ядерным оружием. Это решение было отменено только в 2016 году.Категорически против разработки ядерного оружия малой мощности выступают в противовес республиканцам демократы.- заявлял нынешний глава Белого дома Джо Байден ещё в 2019 году.Изображение КР «Томагавк» с ядерной боеголовкой: