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Не теряющее актуальности оружие: пистолет ТТ

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В 2020 году исполнилось 90 лет с момента принятия на вооружение в нашей стране пистолета, который можно смело назвать легендарным. Речь идёт о ТТ – пистолете «Тульский Токарев», получившем своё название по фамилии отечественного оружейника Фёдора Токарева.


Главная задача, которая в конце 1920-х ставилась перед разработчиками нового пистолета, была связана с необходимостью создания такого оружия, которым можно было бы заменить активно эксплуатировавшийся тогда «наган».

В итоге и появился ТТ, масса которого без боекомплекта составила 854 грамма. В качестве боеприпаса использовался патрон калибра 7,62х25 мм, основой для создания которого послужил патрон 7,63х25 мм Маузер. Патрон для ТТ стал первым отечественным пистолетным боеприпасом, который был принят на вооружение в нашей стране.

Уже через пару лет после выпуска первой партии пистолетов ТТ было решено провести их определённую модернизацию. В качестве реализованных к 1933 году новшеств – токарная обработка выступов ствола, цельная рама. Коснулась модернизация и спусковой тяги стрелкового оружия.

ТТ отличается от многих других пистолетов отсутствием предохранителя, если о нём говорить как об отдельном конструкционном элементе. Но это не означает, что предохранения от случайного выстрела нет в принципе. Для этого реализован предохранительный взвод курка ТТ.

Обзор Тульского Токарева представлен на канале Lazarev Tactical, где отмечается, что пистолет был актуален в разные годы и, по большому счёту, не потерял он актуальности и сегодня.

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2 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 03:45
    0
    не потерял он актуальности и сегодня.
    Все Советское до сих пор актуально ! hi
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 05:03
    0
    Что и говорить... пистолет ТТ-это символ ! Один из символов эпохи...советского оружия...ВОВ...увы, один из символов 90х...! Если в настоящее время взглянуть на "оружейный мир";то каких только ТТ не увидишь ! Пистолеты ТТ выпускались и выпускаются во многих странах...не только в калибре 7,62 х 25 мм ;но и в калибре 9 х 19 мм ...и ,даже, в калибре 10 мм.... не только 8-зарядные,но и 10-зарядные... Выпускались спортивные варианты ТТ в калибре 5,6 мм(Р-3 и Р-4)... сигнальный пистолет ТТ-С ..."травматы" !Если "покопаться",то можно найти и опытные образцы ТТ, как,например, 15-зарядный ТТ обр. 1939 г.

    Или "большой автоматический ТТ " .......