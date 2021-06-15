Не теряющее актуальности оружие: пистолет ТТ

В 2020 году исполнилось 90 лет с момента принятия на вооружение в нашей стране пистолета, который можно смело назвать легендарным. Речь идёт о ТТ – пистолете «Тульский Токарев», получившем своё название по фамилии отечественного оружейника Фёдора Токарева.
Главная задача, которая в конце 1920-х ставилась перед разработчиками нового пистолета, была связана с необходимостью создания такого оружия, которым можно было бы заменить активно эксплуатировавшийся тогда «наган».
В итоге и появился ТТ, масса которого без боекомплекта составила 854 грамма. В качестве боеприпаса использовался патрон калибра 7,62х25 мм, основой для создания которого послужил патрон 7,63х25 мм Маузер. Патрон для ТТ стал первым отечественным пистолетным боеприпасом, который был принят на вооружение в нашей стране.
Уже через пару лет после выпуска первой партии пистолетов ТТ было решено провести их определённую модернизацию. В качестве реализованных к 1933 году новшеств – токарная обработка выступов ствола, цельная рама. Коснулась модернизация и спусковой тяги стрелкового оружия.
ТТ отличается от многих других пистолетов отсутствием предохранителя, если о нём говорить как об отдельном конструкционном элементе. Но это не означает, что предохранения от случайного выстрела нет в принципе. Для этого реализован предохранительный взвод курка ТТ.
Обзор Тульского Токарева представлен на канале Lazarev Tactical, где отмечается, что пистолет был актуален в разные годы и, по большому счёту, не потерял он актуальности и сегодня.