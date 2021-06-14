«Никто не гарантирует, что мы не будем воевать» - Лукашенко на оборонном предприятии

Никто не гарантирует, что мы не будем воевать – ни ты, ни я, никто не может дать гарантий. Мир вообще одурел. Война может вспыхнуть в любой точке. Не дай бог у нас.

Президент Белоруссии сегодня посетил производственное объединение, занятое выпуском боеприпасов. Речь идёт о промышленно-технологическом кластере «Устье» в Витебской области. Площадь этого кластера внушительная – почти 280 га. При этом лишь 10 процентов этих площадей заняты производственным оборудованием. Главе РБ заявили, что в ближайшее время планируется расширить промышленную составляющую кластера «Устье».На территории оборонного предприятия ведётся производство трёх типов патронов для огнестрельного оружия . Это боеприпасы калибров 9х19 мм, 7,62х39 мм и 7,62х54 мм R. Общий потенциал – 20 млн патронов в год.Также на предприятии освоен выпуск определённых ракет – авиационных управляемых.Александру Лукашенко доложили о том, что объёмы производства могли бы быть больше.По словам президента Беларуси, сегодня никто не гарантирует, что страна не будет воевать.Президент РБ:После этого заявления Александр Лукашенко призвал к необходимости привития гражданами навыков обращения со стрелковым оружием. К таким категориям граждан Лукашенко отнёс студентов и «прочих». Кого именно он имел в виду под словом «прочие», лидер РБ не сообщил.По заявлению Лукашенко, лучше этому обучиться в мирное время, чтобы «не пришлось в тяжёлое время обучаться прямо на поле боя».