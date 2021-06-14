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«Никто не гарантирует, что мы не будем воевать» - Лукашенко на оборонном предприятии

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Президент Белоруссии сегодня посетил производственное объединение, занятое выпуском боеприпасов. Речь идёт о промышленно-технологическом кластере «Устье» в Витебской области. Площадь этого кластера внушительная – почти 280 га. При этом лишь 10 процентов этих площадей заняты производственным оборудованием. Главе РБ заявили, что в ближайшее время планируется расширить промышленную составляющую кластера «Устье».


На территории оборонного предприятия ведётся производство трёх типов патронов для огнестрельного оружия. Это боеприпасы калибров 9х19 мм, 7,62х39 мм и 7,62х54 мм R. Общий потенциал – 20 млн патронов в год.

Также на предприятии освоен выпуск определённых ракет – авиационных управляемых.

Александру Лукашенко доложили о том, что объёмы производства могли бы быть больше.

По словам президента Беларуси, сегодня никто не гарантирует, что страна не будет воевать.

Президент РБ:

Никто не гарантирует, что мы не будем воевать – ни ты, ни я, никто не может дать гарантий. Мир вообще одурел. Война может вспыхнуть в любой точке. Не дай бог у нас.

После этого заявления Александр Лукашенко призвал к необходимости привития гражданами навыков обращения со стрелковым оружием. К таким категориям граждан Лукашенко отнёс студентов и «прочих». Кого именно он имел в виду под словом «прочие», лидер РБ не сообщил.



По заявлению Лукашенко, лучше этому обучиться в мирное время, чтобы «не пришлось в тяжёлое время обучаться прямо на поле боя».
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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11 комментариев
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  1. NF68
    NF68 Сегодня, 17:07
    +4
    Это точно. НАТО в последнее время стало все больше и больше терять берега.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:27
      +4
      война может вспыхнуть в любой точке. Не дай бог у нас.

      Батька, Крым то чей?
      Главное, что бы сам определился на чьей стороне будешь воевать.
      Вот и переживай потом за правый фланг, как немцы с румынами под Сталинградом.
      1. NF68
        NF68 Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: Ясная
        война может вспыхнуть в любой точке. Не дай бог у нас.

        Батька, Крым то чей?
        Главное, что бы сам определился на чьей стороне будешь воевать.
        Вот и переживай потом за правый фланг, как немцы с румынами под Сталинградом.


        Не на столько же батька простой по жизни. Если бы не Россия, Беларусь уже разнесли бы в пух и прах как Югославию или Ирак.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 17:28
      0
      Александр Лукашенко призвал к необходимости привития гражданами навыков обращения со стрелковым оружием.

      А у нас начинают восстанавливать военкоматы.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 17:13
    +3
    Цитата: NF68
    Это точно. НАТО в последнее время стало все больше и больше терять берега.

    Да все в мире как с ума посходили.
  3. Torins
    Torins Сегодня, 17:13
    +1
    Все правильно сказал, Войной пахнет как никогда на моей памяти.
    1. pytar
      pytar Сегодня, 17:32
      -2
      Войной пахнет как никогда на моей памяти.

      Запах исходит с телека. На чистом воздухе нет такой. fellow
      1. Torins
        Torins Сегодня, 17:49
        0
        У вас там в Болгарии может как то по другому, а у нас возле границы НАТО учения проводит постоянно.
  4. sidoroff
    sidoroff Сегодня, 17:22
    -3
    батько окончательно на белого коня сел . только вместо петьки - колька .
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 17:29
      0
      Да пусть хоть на пегого в крапинку. Что он не так сказал? Все верно-страна должна иметь сильные ВС.
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:49
    0
    *После этого заявления Александр Лукашенко призвал к необходимости привития гражданами навыков обращения со стрелковым оружием*
    А, что в РБ допризывная подготовка юношей не производилась на уровне школа/училище?!...
    У нас в Крыму даже такой предмет был у девяностых годах.
    Основы строевой подготовки, работа с машиной типа автомат Калашникова...