В этом году Украина наградила национальной кинематографической премией «Золотая юла» в категории «Лучший фильм» ленту «Атлантида» о своей «победе» в войне на Донбассе. Её получил режиссёр Валентин Васянович.Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственного агентства по вопросам кино Украины.В фильме рассказывается о «победе» ВСУ на Донбассе, после которой жить в этом регионе стало невозможно. Действие картины, получившей награду, происходит в 2025 году. Главный герой «Атлантиды», бывший украинский солдат Сергей, остается в разрушенном его «побратимами» регионе, где занимается поиском и опознанием тел бойцов ВСУ. Он лишился дома и семьи, а также страдает посттравматическим расстройством и потерей смысла жизни. Фильм подробно описывает все его переживания.Фильм был признан лучшим ещё в пяти номинациях и получил премии за работу режиссера, художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты и монтаж. Во время вручения премии глава Госагентства по вопросам кино Украины Марина Кудерчук заявила, что «украинское кино растёт не только количественно, но и становится более качественным».В прошлом году «Атлантида» была выдвинута от Украины на премию «Оскар».