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Украина наградила кинопремией фильм о своей «победе» на Донбассе

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В этом году Украина наградила национальной кинематографической премией «Золотая юла» в категории «Лучший фильм» ленту «Атлантида» о своей «победе» в войне на Донбассе. Её получил режиссёр Валентин Васянович.


Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственного агентства по вопросам кино Украины.

В фильме рассказывается о «победе» ВСУ на Донбассе, после которой жить в этом регионе стало невозможно. Действие картины, получившей награду, происходит в 2025 году. Главный герой «Атлантиды», бывший украинский солдат Сергей, остается в разрушенном его «побратимами» регионе, где занимается поиском и опознанием тел бойцов ВСУ. Он лишился дома и семьи, а также страдает посттравматическим расстройством и потерей смысла жизни. Фильм подробно описывает все его переживания.


Фильм был признан лучшим ещё в пяти номинациях и получил премии за работу режиссера, художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты и монтаж. Во время вручения премии глава Госагентства по вопросам кино Украины Марина Кудерчук заявила, что «украинское кино растёт не только количественно, но и становится более качественным».

В прошлом году «Атлантида» была выдвинута от Украины на премию «Оскар».
Использованы фотографии:
https://usfa.gov.ua/, https://www.facebook.com/atlantismovieua
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21 комментарий
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 18:23
    +10
    Хм. Не видал и, если честно, даже не слыхал о таком фильме.
    Судя по описанию, формат, немного не мой - не люблю альтернативные истории.
    Но, вот что точно - пока киноиндустрия Украины опережает нашу и ЛДНР о фильмах на тему войны на Донбассе.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:39
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      Но, вот что точно - пока киноиндустрия Украины опережает нашу и ЛДНР о фильмах на тему войны на Донбассе.

      Ну почему про войну на Донбасе. Скоро выйдет фильм о морской победе в Азовском море.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:43
      +4
      Украина наградила национальной кинематографической премией «Золотая юла»

      Да, "юлить" они мастера!
      Фильмов про "перемогу" наснимали на бюджетные деньги море. Их никто не смотрит, но средства выделяются, с последующим полным провалом в прокате.
      Анатолий Шарий подробно разбирал воровство на украинском "патриотическом" кинопродукте.
  2. URAL72
    URAL72 Сегодня, 18:24
    +5
    В прошлом году «Атлантида» была выдвинута от Украины на премию «Оскар»."

    Была когда то песня под майдан написана. На Евровидении с треском провалилась. А так да, сам себя не похвалишь...
  3. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 18:27
    +4
    К 2025 году очень может быть, что на всей территории Украины жить будет невозможно.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:30
      +8
      К 2025 году очень может быть
      Да там уже, вобщем-то, жизня не сахар.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 18:57
        +2
        Цитата: Болторез
        К 2025 году очень может быть
        Да там уже, вобщем-то, жизня не сахар.

        .Жизнь вообще не сахар ... Сложнейшая штука жизнь .. Мне всегда жалко выпукников школ . Полные радости и надежд наивные дети -щенята .. А здесь в засаде хищный мир !
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:36
    0
    В этом году Украина наградила национальной кинематографической премией «Золотая юла»
    А почему не "Золотой штопор" ? И орден учредить "За победу под Дебальцево" (посмертно).
  5. Bacha
    Bacha Сегодня, 18:38
    0
    Ду...ак думкой богатеет.
  6. Комментарий был удален.
  7. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 18:40
    +1
    страдает посттравматическим расстройством и потерей смысла жизни

    Так это фильм о диагнозе всей шумерии!!!
    Таки да, заслуженная награда.
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:45
    +2
    Прямо ВСУ взяли и победили на Донбассе ?
    Так это не фильм ребята , это сказка получается . wassat
    1. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 19:12
      0
      Это не сказка. Это бред.
  9. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:46
    0
    Германия в 45ом осознала куда попала после своей националистической истерии.По моему есть какое то подобие этого фильма ,с этим сравнением.Любая война заканчивается миром.К Миру приходят разными путями.По моему сравнение с Германией уместно в данном случае.Ведь опять кто то считает себя сверх человеком,а других недо человеками.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:47
    +1
    "Победы" нет и не будет, но фильм уже-есть. Удивительная страна и удивительный народ.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:54
    0
    Жена (она у меня со вкусом и в одежде разбирается, прекрасно)) увидев фото спросила на каком базаре одевали этих актеров. О женщинах сказала, что это даже не Черкизон. О мужиках " иногда нужно гладить одежду и подбирать по размеру и стилю".
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:54
    +1
    Украина наградила кинопремией фильм о своей «победе» на Донбассе
    . Пир во время чумы .... ничего нового, в общем то.
  13. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:59
    +1
    то сенцов у них гений...то оскар за непонятно что....ну ведь не может же весь народ поехать крышей!!
    1. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 19:14
      +1
      А при чём здесь весь народ? Посмотрите, что снимают у нас, а тем более, что на оскара выдвигают. Полный шлак и враньё, так что удивительного в скакуасском бреде?
  14. Kapkan
    Kapkan Сегодня, 19:17
    0
    Итоги?????
    Там итогами и не пахнет даже...
    украинцы реально живут в каком-то параллельном мире... Тупые животные.
  15. Xlor
    Xlor Сегодня, 19:23
    +1
    Сами снимают и сами себя награждают. Забавно... wink
  16. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 19:29
    0
    Когда политиканство побеждает искусство, объективных оценок не будет. Пусть фантазиями тешатся укропы.В ДНР посмеются. drinks