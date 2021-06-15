Kanonenjagdpanzer: внутри немецкого истребителя танков

Общая конструкция достаточно стандартная — сварной корпус из легированной стали с задним расположением силовой установки. 50-мм лобовая броня расположена под углом. Она способна защитить от автоматических пушек, однако бесполезна против огня танковых и противотанковых орудий.
В правой и левой части маски орудия есть специальные заглушки: одна закрывает основной смотровой прибор наводчика, а другая — отверстие для спаренного пулемета. Также над самой пушкой установлен активный ИК-прожектор.
Ходовая часть представлена десятью сдвоенными катками (по 5 на обеих сторонах) на торсионной подвеске. У каждого катка есть балансир с отбойником в виде спиральной пружины и гидравлический амортизатор (кроме центральных). В гусеницах с двухпальцевыми траками есть по одной соединительной планке с каждой стороны. Кроме того, на них можно заметить резиновые накладки, которые при необходимости легко заменить на металлические грунтозацепы.
Сверху моторного отсека расположены дымовые гранатометы. В задней части машины можно увидеть ящик для хранения ИК-прожектора, крепление для буксировки, место для инструментов, канистр, запасных траков и даже телефон для связи с экипажем.
Еще больше интересных фактов, а также особенности силовой установки немецкого Kanonenjagdpanzer смотрите в видео от компании Wargaming.