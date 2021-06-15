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Kanonenjagdpanzer: внутри немецкого истребителя танков

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В конце 1950-х в Германии началась разработка новой ПТ-САУ для поддержки пехоты. Запрос был на орудие калибра 90 мм, поэтому немецкие инженеры возобновили работы, которые прекратили с окончанием Второй мировой войны. Орудие разместили в шаровой установке закрытой боевой рубки, но получившаяся машина не прошла испытания. Работы решили продолжить и на этот раз потребовалась новая ходовая. Сразу 2 концерна представили свои прототипы, однако в итоге в серию поступила машина компании Hanomag, получившая название Kanonenjagdpanzer.



Общая конструкция достаточно стандартная — сварной корпус из легированной стали с задним расположением силовой установки. 50-мм лобовая броня расположена под углом. Она способна защитить от автоматических пушек, однако бесполезна против огня танковых и противотанковых орудий.

В правой и левой части маски орудия есть специальные заглушки: одна закрывает основной смотровой прибор наводчика, а другая — отверстие для спаренного пулемета. Также над самой пушкой установлен активный ИК-прожектор.


Ходовая часть представлена десятью сдвоенными катками (по 5 на обеих сторонах) на торсионной подвеске. У каждого катка есть балансир с отбойником в виде спиральной пружины и гидравлический амортизатор (кроме центральных). В гусеницах с двухпальцевыми траками есть по одной соединительной планке с каждой стороны. Кроме того, на них можно заметить резиновые накладки, которые при необходимости легко заменить на металлические грунтозацепы.


Сверху моторного отсека расположены дымовые гранатометы. В задней части машины можно увидеть ящик для хранения ИК-прожектора, крепление для буксировки, место для инструментов, канистр, запасных траков и даже телефон для связи с экипажем.

Еще больше интересных фактов, а также особенности силовой установки немецкого Kanonenjagdpanzer смотрите в видео от компании Wargaming.

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1 комментарий
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  1. Usher
    Usher Сегодня, 04:15
    -1
    Как достала эта "реклама" под видом статьи. Это вообще не серьезно, аркадные "танчики" где ни грана реализма, подавать под соусом историчности? Вы серьезно?