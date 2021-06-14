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Катар может стать территорией для размещения выводимых из Афганистана войск США и НАТО

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США и НАТТО не оставляют попытки создания военных баз рядом с Афганистаном для размещения выводимых из страны военных контингентов. Как сообщает агентство Reuters, одним из вариантов может стать Катар.


По данным агентства, которое ссылается на источники, хорошо знакомые с ситуацией, представители альянса уже ведут переговоры с Катаром для размещения на его территории одной военной базы. По планам американских военных, данная база будет использоваться для подготовки афганских военнослужащих.

Данную информацию подтвердил представитель одной из стран НАТО, работающий в Кабуле. По его словам, в Катаре планируется создать специальный центр подготовки для афганских военных высокого ранга. На базе будут работать инструкторы из США, Великобритании и Турции. Соответсвующее предложение власти Катара уже получили.

Как ранее заявляли в Пентагоне, США не намерены выпускать Афганистан из зоны своего влияния, несмотря на вывод военного контингента. Для этого американские военные намерены создать несколько военных баз рядом афганскими границами для осуществления контроля. С соответствующими предложениями Вашингтон обратился к нескольким государствам.

На сегодняшний день известно, что отказали, или заявили об отказе: Пакистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В "подвешенном" состоянии находится Казахстан, там никак официально не комментируют заявление "об укреплении военного потенциала США" на казахстанской территории. Возможно, что США ведут переговоры с рядом других стран, но пока об этом не сообщают.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:47
    +5
    А Катар каким боком к Афганистану.Из Катара два лаптя по карте до Афгана.Бегите сразу в Техас,может воздух в Азии будет чище.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 18:47
    +1
    На сегодняшний день известно, что отказали, или заявили об отказе: Пакистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В "подвешенном" состоянии находится Казахстан,
    Да хоть у черта на рогах, лишь бы не в Средней Азии!
    С каким трудом их оттуда вытравили!
    Весь дуст истратили...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    0
    Катар может стать территорией для размещения выводимых из Афганистана войск США и НАТО
    . Так там и так янки как у себя дома ....