Катар может стать территорией для размещения выводимых из Афганистана войск США и НАТО

США и НАТТО не оставляют попытки создания военных баз рядом с Афганистаном для размещения выводимых из страны военных контингентов. Как сообщает агентство Reuters, одним из вариантов может стать Катар.По данным агентства, которое ссылается на источники, хорошо знакомые с ситуацией, представители альянса уже ведут переговоры с Катаром для размещения на его территории одной военной базы. По планам американских военных, данная база будет использоваться для подготовки афганских военнослужащих.Данную информацию подтвердил представитель одной из стран НАТО, работающий в Кабуле. По его словам, в Катаре планируется создать специальный центр подготовки для афганских военных высокого ранга. На базе будут работать инструкторы из США, Великобритании и Турции. Соответсвующее предложение власти Катара уже получили.Как ранее заявляли в Пентагоне, США не намерены выпускать Афганистан из зоны своего влияния, несмотря на вывод военного контингента. Для этого американские военные намерены создать несколько военных баз рядом афганскими границами для осуществления контроля. С соответствующими предложениями Вашингтон обратился к нескольким государствам.На сегодняшний день известно, что отказали, или заявили об отказе: Пакистан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В "подвешенном" состоянии находится Казахстан, там никак официально не комментируют заявление "об укреплении военного потенциала США" на казахстанской территории. Возможно, что США ведут переговоры с рядом других стран, но пока об этом не сообщают.