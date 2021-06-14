Военное обозрение
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Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в случае нападения армии Китая на Тайвань

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Владимир Путин дал большое интервью крупному американскому СМИ впервые с 2018 года. Этим СМИ является канал NBC. Вышло интервью за пару дней до встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом в Женеве. В этой связи интервью российского лидера можно считать своеобразным прологом к этой встрече и посланием главе американского государства.


Американского репортёра в беседе с Владимиром Путиным интересовал целый круг вопросов. Среди них оказался и вопрос, который посвящён отношениям России с Китаем. Точнее – несколько вопросов. Журналиста NBC Кира Симмонса интересовало то, почему России сегодня больше сближается с КНР, чем с Западом? Также американский репортёр поинтересовался у Владимира Путина, что будет делать Россия, если НОАК (Народно-освободительная армия Китая) нападёт на Тайвань.

Президент России, демонстрируя явное недоумение от вопроса, отметил, откуда вообще у собеседника информация о том, что войска Китая собираются нападать на Тайвань.

Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля:

Вам что, разве известно о планах Китая военным путём решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно.

По словам Владимира Путина, когда разговор уходит в плоскости «если бы и кабы», то нет смысла что-то по этому поводу комментировать.

Президент России указал на то, что Китай много лет развивает отношения с Тайванем, а оценки по поводу этого у США свои, а КНР свои.

Также разговор зашёл о том, почему Москва не критикует Китай за «притеснение уйгуров» и за то, что «миллион представителей этой национальности в Китае находится концлагерях». Российский президент, отвечая на этот вопрос, отметил, что он лично встречался с уйгурами, и среди них есть немало тех, кто поддерживает политику Пекина.

Коснулся Симмонс и темы военных учений. В частности, он спросил у Путина, «есть ли приказ вывести войск с территории Украины». На это президент России ответил, что российские войска проводят учения на своей территории в отличие от США, армия которых проводит учения за тысячи км от своих границ, в том числе в Восточной Европе – в непосредственной близости от границ РФ.

Нужно отметить, что президент США отказал российским СМИ в интервью перед встречей с Владимиром Путиным в Швейцарии. Также администрация Байдена заявила, что нынешний хозяин Белого дома не будет участвовать в совместной пресс-конференции по её (встречи) итогам.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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19 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 18:52
    +3
    По словам Владимира Путина, когда разговор уходит в плоскости «если бы и кабы», то нет смысла что-то по этому поводу комментировать.
    А что еще можно было убогим ответить?
    Вот прямо так все планы и выложить?
    Ежу понятно, что Россия в сторонке постоит, озабоченность выразит.
    Пускай матрасы с Китаем за Тайвань попробуют повоевать.
    Но они тоже только на словах впишутся...
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 18:56
      +5
      Цитата: Victor_B
      По словам Владимира Путина, когда разговор уходит в плоскости «если бы и кабы», то нет смысла что-то по этому поводу комментировать.
      А что еще можно было убогим ответить?
      Вот прямо так все планы и выложить?

      Если действовать в стиле "идиотский вопрос - идиотский ответ", то ответить можно чем то вроде... мы не рассматривали данный сценарий, мы разрабатываем план действий на случай нападения Германии на США.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 19:02
        +3
        ....хозяин Белого дома не будет участвовать в совместной прессконференции. ...
        lol wassat и понятно почему----вдруг оговорится? вдруг что несуразное скажет? Или покачнётся? Перед всеми.
        1. по привычке
          по привычке Сегодня, 19:43
          -1
          вдруг что несуразное скажет? Или покачнётся

          Вы точно о Путине?
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 19:47
            0
            Цитата: по привычке
            вдруг что несуразное скажет? Или покачнётся
            Вы точно о Путине?
            а Путин что?-----хозяин Белого дома, о котором говорит администрация Байдена? laughing Это конец статьи---прочитайте.
      2. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 19:36
        +1
        Цитата: 1976AG
        мы разрабатываем план действий на случай нападения Германии на США.

        Да и вообще спросить, а чем вам китайская триада не угодила? Нормальные пацаны, демократы как и вы. :)))
    2. Наган
      Наган Сегодня, 19:06
      -1
      Цитата: Victor_B
      Но они тоже только на словах впишутся...

      Если Байден не впишется или, того хуже, впишется в недостаточной мере чтоб отбить китайцам все, кхм, мечты о Тайване, то это будет гарантией республиканской администрации и Конгресса на следующие циклов пять, а то и больше. Тайвань конечно жалко.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:42
      0
      Также администрация Байдена заявила, что нынешний хозяин Белого дома не будет участвовать в совместной пресс-конференции по её (встречи) итогам.

      Это было бы очень интересно. За нашего не боюсь, Путин уже столько раз отвечал западным журналистам, и они позорно бежали, не добившись от него столь желанных ими слов...

      А вот Байден в этом смысле гораздо слабее. Вспоминается эпизод избирательной кампании, где он за малую критику чуть в драку не полез. Он путается во многом...

      Плюс, правду говорить легко и приятно. Путину по существу возразить сложно. Ну а Байдена по поводу американской двуличной политики загнать гораздо легче!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    +3
    По словам Владимира Путина, когда разговор уходит в плоскости «если бы и кабы», то нет смысла что-то по этому поводу комментировать
    . Конкретно и понятно .... если кому непонятно, это уже вопрос к ... родителям. Зачем его таким сделали.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:52
      0
      По моему, задавать такие вопросы и расчитывать на правдивые ответы----просто глупо.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:00
    +6
    Отказ от вопросов Российских журналистов для Байдена это уже проигрыш.Путин будет отвечать на вопросы американцев на своей пресконференции.Как бы Байден не оказался с пустым залом на едине!
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:04
    0
    Странные вопросы - дестиллированные ответы. В условиях когда военный союз между РФ и КНР не оформлен , в случае нападения на Тайвань РФ может делать что угодно, как карта ляжет ,что называется. Даже так - в случае если нападение КНР на Тайвань будет иметь место, вполне вероятно что это все пройдет настолько шустреньКО , что сторонним силам только и останется развести ладошками и сказать чонить в стиле "Ого ! Как нехорошо !" .Какие бы у нас не были плохие отношения с Западом - в очередной раз впрягаться за какую то сторону в случае начала мирового конфликта ЕСЛИ будет хоть малейшая возможность избежать этого участия - это очень плохая затея.Так что дела КНР это дела КНР .
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:11
    +1
    миллион в лагерях..фи..почему не 50 миллионов..для полуторамиллиардного китая семечки....nbc совсем хватку потеряла)))))
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:18
    0
    Также разговор зашёл о том, почему Москва не критикует Китай за «притеснение уйгуров» и за то, что «миллион представителей этой национальности в Китае находится концлагерях».
    Так пусть Симмонс такой вопрос задаст президенту США, и что тот ему ответит.
  7. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 19:20
    +5
    Бидон не может участвовать в пресс-конференциях. Это сразу покажет уровень его маразма, и докажет, что он невменяем, а значит, не может быть президентом.
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 19:35
      0
      Бидон не может участвовать в пресс-конференциях. Это сразу покажет уровень его маразма, и докажет, что он невменяем, а значит, не может быть президентом.

      Да он с суфлера с ошибками читает, какую ему конференцию)))
  8. Narak-zempo
    Narak-zempo Сегодня, 19:22
    -3
    Онаутонула©
  9. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 19:38
    +1
    Хорошо ответил.
  10. Прохожий
    Прохожий Сегодня, 19:51
    0
    О делать, что делать? Процессоры скупать, пока не подорожали.
    ТС