Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в случае нападения армии Китая на Тайвань

Вам что, разве известно о планах Китая военным путём решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно.

Владимир Путин дал большое интервью крупному американскому СМИ впервые с 2018 года. Этим СМИ является канал NBC. Вышло интервью за пару дней до встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом в Женеве. В этой связи интервью российского лидера можно считать своеобразным прологом к этой встрече и посланием главе американского государства.Американского репортёра в беседе с Владимиром Путиным интересовал целый круг вопросов. Среди них оказался и вопрос, который посвящён отношениям России с Китаем. Точнее – несколько вопросов. Журналиста NBC Кира Симмонса интересовало то, почему России сегодня больше сближается с КНР, чем с Западом? Также американский репортёр поинтересовался у Владимира Путина, что будет делать Россия, если НОАК (Народно-освободительная армия Китая) нападёт на Тайвань.Президент России, демонстрируя явное недоумение от вопроса, отметил, откуда вообще у собеседника информация о том, что войска Китая собираются нападать на Тайвань.Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля:По словам Владимира Путина, когда разговор уходит в плоскости «если бы и кабы», то нет смысла что-то по этому поводу комментировать.Президент России указал на то, что Китай много лет развивает отношения с Тайванем, а оценки по поводу этого у США свои, а КНР свои.Также разговор зашёл о том, почему Москва не критикует Китай за «притеснение уйгуров» и за то, что «миллион представителей этой национальности в Китае находится концлагерях». Российский президент, отвечая на этот вопрос, отметил, что он лично встречался с уйгурами, и среди них есть немало тех, кто поддерживает политику Пекина.Коснулся Симмонс и темы военных учений. В частности, он спросил у Путина, «есть ли приказ вывести войск с территории Украины». На это президент России ответил, что российские войска проводят учения на своей территории в отличие от США, армия которых проводит учения за тысячи км от своих границ, в том числе в Восточной Европе – в непосредственной близости от границ РФ.Нужно отметить, что президент США отказал российским СМИ в интервью перед встречей с Владимиром Путиным в Швейцарии. Также администрация Байдена заявила, что нынешний хозяин Белого дома не будет участвовать в совместной пресс-конференции по её (встречи) итогам.