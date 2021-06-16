60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7

Гранатометчик с РПГ-7. Оптический прицел снят, используется только механический. Заряжена граната ПГ-7ВЛ. Фото Минобороны РФ

Гранаты ПГ-7ВЛ и заряды двигателя в сумке для переноски. Фото Минобороны РФ

РПГ-7Д из арсеналов армии Польши на польско-американских учениях, 2016 г. Американский боец готовится стрелять, его польский коллега устанавливает гранату. Фото Минобороны США