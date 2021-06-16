60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7

Ровно 60 лет назад, 16 июня 1961 г. постановлением Совмина СССР на вооружение Советской армии был принят новейший реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 с реактивной кумулятивной гранатой ПГ-7В. Эти изделия до сих пор остаются в наших вооруженных силах и в сотне с лишним зарубежных армий. Такие выдающиеся результаты были предопределены целым рядом факторов – удачной конструкцией, простотой использования и т.д.
Герой и его успехи
Разработка будущего РПГ-7 началась в 1958 г. в интересах сухопутных войск нашей армии – им требовалось пехотное противотанковое оружие нового поколения, способное бороться с существующими и перспективными танками вероятного противника. Разработка будущего РПГ-7 (индекс ГРАУ – 6Г1) осуществлялась при участии нескольких предприятий. Головным исполнителем было подразделение ГСКБ-47 в г. Красноармейск, главный конструктор гранатомета и выстрела к нему – В.К. Фирулин.
Гранатометчик с РПГ-7. Оптический прицел снят, используется только механический. Заряжена граната ПГ-7ВЛ. Фото Минобороны РФ
В первой половине 1960 г. проект дошел до заводских испытаний. В следующие месяцы состоялись войсковые и государственные испытания, по результатам которых гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение и к серийному производству. Соответствующее постановление Совмина вышло 16 июня 1961 г., и вскоре Ковровский механический завод начал выпуск новых РПГ-7. Впоследствии были разработаны и поставлены в производство несколько модификаций гранатомета с теми или иными особенностями.
В первые годы производства РПГ-7 и ПГ-7В поставлялись только в нашу армию, что позволило серьезно повысить противотанковые возможности пехоты. Насытив свои вооруженные силы, СССР начал экспорт такого оружия. Оно поставлялось дружественным странам Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Некоторые государства проявляли интерес к организации собственного производства гранатометов, и советская сторона помогала им в этом.
За несколько десятилетий после своего появления РПГ-7 / 6Г1 получил широкое распространение. На данный момент такое оружие используется более чем в сотне армий и во множестве вооруженных формирований разной степени законности. Считается, что за 60 лет было выпущено не менее 9-10 млн гранатометов и сотни миллионов гранат. Более того, производство продолжается до сих пор – и список производителей иногда пополняется новыми предприятиями и странами.
Начиная с войны во Вьетнаме, РПГ-7 находят регулярное применение в разнообразных вооруженных конфликтах. Гранатометы и их расчеты многократно демонстрировали высокий потенциал такого оружия. Примечательно, что с его помощью поражали не только бронемашины и укрепления, но и более сложные цели, такие как самолеты или вертолеты. При известных ограничениях, РПГ-7 до сих пор остается удобным и эффективным оружием.
Технические предпосылки
Решающий вклад в успехи РПГ-7 внесли технические особенности гранатомета и его выстрела. В первую очередь, необходимо отметить простоту и технологичность конструкции. Гранатомет фактически представляет собой легкий ствол переменного сечения с раструбом. На нем устанавливаются ударно-спусковой механизм и прицельное приспособление. Такая архитектура облегчила как производство, так и дальнейшие модернизации.
Гранатомет был компактным и легким. Его длина составляла всего 950 мм, а масса без гранаты не превышала 6,5 кг. Расчет из двух человек мог спокойно переносить само оружие и большой боекомплект к нему. Соответственно, даже один гранатометчик без особого труда мог существенно повысить огневую мощь пехотного подразделения.
Десантный гранатомет РПГ-7Д в разобранном виде. Фото Wikimedia Commons
Первым боеприпасом для РПГ-7 стала граната ПГ-7В или 7П1. Это был 85-мм надкалиберный выстрел массой 2,2 кг. При помощи стартового и маршевого двигателя граната развивала скорость 120 м/с. Прицельная дальность достигала 500 м, дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м – 330 м. Кумулятивная боевая часть пробивала 260 мм гомогенной брони, что превышало уровень защиты большинства иностранных танков того времени.
Таким образом, для своего времени РПГ-7 был весьма удачным, мощным и удобным оружием. По всем параметрам он превосходил гранатометы предыдущих типов и представлял реальную опасность для современной бронетехники, не говоря уже об устаревших машинах. Оружие с такими возможностями не могло не найти места в наших вооруженных силах или в иностранных армиях.
Потенциал для модернизации
Уже к середине шестидесятых годов гранатомет 6Г1 перестал в полной мере соответствовать всем требованиям: защита танков усилилась, появился ряд других вызовов. Однако гранатометный комплекс прошел модернизацию, по результатам которой восстановил свой потенциал. В дальнейшем неоднократно осуществлялись новые мероприятия такого рода.
Общая архитектура РПГ-7 и его ствол в целом не менялись. При этом был разработан десантный гранатомет РПГ-7Д с разъемным стволом. Кроме того, некоторые современные модификации получают пластиковую фурнитуру вместо штатной деревянной. Интересный вариант развития исходной конструкции предложила американская компания Airtronic. В своем проекте Mk.777 она применила углепластиковый ствол со стальным вкладышем, за счет чего сократила массу гранатомета до 3,5 кг.
Одним из главных векторов развития всего комплекса стала разработка новых прицельных устройств. Изначально 6Г1 комплектовался оптическим прицелом ПГО-7, в дальнейшем прошедшим несколько модернизаций. Затем появился ночной прицел ПГН-1, за которым последовали новые изделия такого класса. На рубеже веков было создано универсальное прицельное приспособление УП-7В, дополняющее штатный прицел. Также известно множество других вариантов подобной модернизации, предусматривающих установку заводских или кустарных прицелов.
Важнейшим направлением развития стала разработка новых боеприпасов. Для отечественных гранатометов в свое время была выбрана схема с надкалиберным выстрелом, и это в значительной мере упростило создание новых гранат. С середины шестидесятых годов и до середины прошлого десятилетия было создано около десятка различных боеприпасов. Осуществлялось планомерное развитие кумулятивных гранат, создавались тандемные изделия. Также разработаны осколочный и термобарический выстрел.
Наиболее совершенным противотанковым боеприпасом на данный момент ПГ-7ВР «Резюме» массой 4,5 кг с тандемной боевой частью калибром 64 и 105 мм. Ценой роста массы и сокращения прицельной дальности до 200 м удалось повысить пробиваемость до 650 мм за динамической защитой.
Иные факторы
Значительный вклад в общий успех РПГ-7 также внесли экономическая и политическая мощь СССР. Массовое производство такого оружия удалось наладить в кратчайшие сроки, и всего за несколько лет были закрыты все потребности Советской армии. Это позволило перейти к созданию значительного складского запаса на случай мобилизации, а также начать экспорт дружественным странам.
РПГ-7Д из арсеналов армии Польши на польско-американских учениях, 2016 г. Американский боец готовится стрелять, его польский коллега устанавливает гранату. Фото Минобороны США
В шестидесятых и семидесятых годах Советский Союз, будучи одной из двух сверхдержав, имел массу стран-союзниц и привлекал нейтральные государства. Все они являлись потенциальными покупателями или получателями советского оружия. Кроме того, некоторые государства смогли освоить лицензионное производство. Именно этим объясняется широчайшее распространение РПГ-7 в странах Европы, Азии и Африки.
В начале семидесятых на международный рынок вышел «Тип 69» – нелицензионная китайская копия советского гранатомета. Вследствие этого количество стран и организаций, использующих такое оружие, значительно выросло. Вместе с тем расширилось и применение гранатометов в продолжающихся и новых вооруженных конфликтах.
На этом этапе положительным фактором вновь оказалась простота конструкции и эксплуатации. Эти качества являлись особо важными при освоении оружия в отсталых государствах. Основу их армий составляли призывники с крайне низким уровнем образования и плохой подготовкой. Но даже из них удавалось сделать метких гранатометчиков, чему помогала простота РПГ-7.
С распадом СССР поставки оружия в ряд развивающихся стран прекратился. Однако к этому времени они успели накопить серьезные запасы вооружений, в т.ч. РПГ-7 и выстрелов для них. Кроме того, появились альтернативные каналы закупок и поставок. Наблюдаемые масштабы распространения реактивных гранатометов до сих пор основываются на «советском заделе», и предпосылки к кардинальному изменению такой ситуации пока отсутствуют.
Очередной юбилей
Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 поступил на вооружение нашей армии ровно 60 лет назад. После целого ряда модернизаций, он остается в строю, и пока от него не собираются отказываться. Зарубежные страны и формирования тоже продолжают эксплуатацию такого оружия и в большинстве своем не намерены заменять его – как по причине высоких характеристик, так и из-за отсутствия необходимых возможностей.
Нельзя исключать, что в ближайшем будущем российская промышленность вновь повысит характеристики гранатометного комплекса, внедрив новые прицелы или выстрелы. Также возможно появление аналогичных проектов за рубежом. Эти шаги поспособствуют продлению эксплуатации на значительный срок.
Таким образом, свое шестидесятилетие советский и российский гранатомет РПГ-7 встречает в статусе главного и массового оружия своего класса в мире. И объективные факторы позволят ему оставаться на службе в будущем, в течение неопределенно длительного времени. Вполне вероятно, что следующие юбилеи это оружие вновь встретит на службе.