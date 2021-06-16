Военное обозрение
Войти Регистрация

60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7

13

РПГ-7 и выстрел ПГ-7ВР. Фото Vitalykuzmin.net


Ровно 60 лет назад, 16 июня 1961 г. постановлением Совмина СССР на вооружение Советской армии был принят новейший реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 с реактивной кумулятивной гранатой ПГ-7В. Эти изделия до сих пор остаются в наших вооруженных силах и в сотне с лишним зарубежных армий. Такие выдающиеся результаты были предопределены целым рядом факторов – удачной конструкцией, простотой использования и т.д.

Герой и его успехи


Разработка будущего РПГ-7 началась в 1958 г. в интересах сухопутных войск нашей армии – им требовалось пехотное противотанковое оружие нового поколения, способное бороться с существующими и перспективными танками вероятного противника. Разработка будущего РПГ-7 (индекс ГРАУ – 6Г1) осуществлялась при участии нескольких предприятий. Головным исполнителем было подразделение ГСКБ-47 в г. Красноармейск, главный конструктор гранатомета и выстрела к нему – В.К. Фирулин.


Гранатометчик с РПГ-7. Оптический прицел снят, используется только механический. Заряжена граната ПГ-7ВЛ. Фото Минобороны РФ

В первой половине 1960 г. проект дошел до заводских испытаний. В следующие месяцы состоялись войсковые и государственные испытания, по результатам которых гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение и к серийному производству. Соответствующее постановление Совмина вышло 16 июня 1961 г., и вскоре Ковровский механический завод начал выпуск новых РПГ-7. Впоследствии были разработаны и поставлены в производство несколько модификаций гранатомета с теми или иными особенностями.

В первые годы производства РПГ-7 и ПГ-7В поставлялись только в нашу армию, что позволило серьезно повысить противотанковые возможности пехоты. Насытив свои вооруженные силы, СССР начал экспорт такого оружия. Оно поставлялось дружественным странам Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Некоторые государства проявляли интерес к организации собственного производства гранатометов, и советская сторона помогала им в этом.

За несколько десятилетий после своего появления РПГ-7 / 6Г1 получил широкое распространение. На данный момент такое оружие используется более чем в сотне армий и во множестве вооруженных формирований разной степени законности. Считается, что за 60 лет было выпущено не менее 9-10 млн гранатометов и сотни миллионов гранат. Более того, производство продолжается до сих пор – и список производителей иногда пополняется новыми предприятиями и странами.


Гранаты ПГ-7ВЛ и заряды двигателя в сумке для переноски. Фото Минобороны РФ

Начиная с войны во Вьетнаме, РПГ-7 находят регулярное применение в разнообразных вооруженных конфликтах. Гранатометы и их расчеты многократно демонстрировали высокий потенциал такого оружия. Примечательно, что с его помощью поражали не только бронемашины и укрепления, но и более сложные цели, такие как самолеты или вертолеты. При известных ограничениях, РПГ-7 до сих пор остается удобным и эффективным оружием.

Технические предпосылки


Решающий вклад в успехи РПГ-7 внесли технические особенности гранатомета и его выстрела. В первую очередь, необходимо отметить простоту и технологичность конструкции. Гранатомет фактически представляет собой легкий ствол переменного сечения с раструбом. На нем устанавливаются ударно-спусковой механизм и прицельное приспособление. Такая архитектура облегчила как производство, так и дальнейшие модернизации.

Гранатомет был компактным и легким. Его длина составляла всего 950 мм, а масса без гранаты не превышала 6,5 кг. Расчет из двух человек мог спокойно переносить само оружие и большой боекомплект к нему. Соответственно, даже один гранатометчик без особого труда мог существенно повысить огневую мощь пехотного подразделения.

60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7
Десантный гранатомет РПГ-7Д в разобранном виде. Фото Wikimedia Commons

Первым боеприпасом для РПГ-7 стала граната ПГ-7В или 7П1. Это был 85-мм надкалиберный выстрел массой 2,2 кг. При помощи стартового и маршевого двигателя граната развивала скорость 120 м/с. Прицельная дальность достигала 500 м, дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м – 330 м. Кумулятивная боевая часть пробивала 260 мм гомогенной брони, что превышало уровень защиты большинства иностранных танков того времени.

Таким образом, для своего времени РПГ-7 был весьма удачным, мощным и удобным оружием. По всем параметрам он превосходил гранатометы предыдущих типов и представлял реальную опасность для современной бронетехники, не говоря уже об устаревших машинах. Оружие с такими возможностями не могло не найти места в наших вооруженных силах или в иностранных армиях.

Потенциал для модернизации


Уже к середине шестидесятых годов гранатомет 6Г1 перестал в полной мере соответствовать всем требованиям: защита танков усилилась, появился ряд других вызовов. Однако гранатометный комплекс прошел модернизацию, по результатам которой восстановил свой потенциал. В дальнейшем неоднократно осуществлялись новые мероприятия такого рода.


Морпехи США осматривают трофейные гранатометы "Тип 69" китайского производства. Ирак, 2003 г.

Общая архитектура РПГ-7 и его ствол в целом не менялись. При этом был разработан десантный гранатомет РПГ-7Д с разъемным стволом. Кроме того, некоторые современные модификации получают пластиковую фурнитуру вместо штатной деревянной. Интересный вариант развития исходной конструкции предложила американская компания Airtronic. В своем проекте Mk.777 она применила углепластиковый ствол со стальным вкладышем, за счет чего сократила массу гранатомета до 3,5 кг.

Одним из главных векторов развития всего комплекса стала разработка новых прицельных устройств. Изначально 6Г1 комплектовался оптическим прицелом ПГО-7, в дальнейшем прошедшим несколько модернизаций. Затем появился ночной прицел ПГН-1, за которым последовали новые изделия такого класса. На рубеже веков было создано универсальное прицельное приспособление УП-7В, дополняющее штатный прицел. Также известно множество других вариантов подобной модернизации, предусматривающих установку заводских или кустарных прицелов.


Иранская копия РПГ-7. Фото АОИ

Важнейшим направлением развития стала разработка новых боеприпасов. Для отечественных гранатометов в свое время была выбрана схема с надкалиберным выстрелом, и это в значительной мере упростило создание новых гранат. С середины шестидесятых годов и до середины прошлого десятилетия было создано около десятка различных боеприпасов. Осуществлялось планомерное развитие кумулятивных гранат, создавались тандемные изделия. Также разработаны осколочный и термобарический выстрел.

Наиболее совершенным противотанковым боеприпасом на данный момент ПГ-7ВР «Резюме» массой 4,5 кг с тандемной боевой частью калибром 64 и 105 мм. Ценой роста массы и сокращения прицельной дальности до 200 м удалось повысить пробиваемость до 650 мм за динамической защитой.

Иные факторы


Значительный вклад в общий успех РПГ-7 также внесли экономическая и политическая мощь СССР. Массовое производство такого оружия удалось наладить в кратчайшие сроки, и всего за несколько лет были закрыты все потребности Советской армии. Это позволило перейти к созданию значительного складского запаса на случай мобилизации, а также начать экспорт дружественным странам.


РПГ-7Д из арсеналов армии Польши на польско-американских учениях, 2016 г. Американский боец готовится стрелять, его польский коллега устанавливает гранату. Фото Минобороны США

В шестидесятых и семидесятых годах Советский Союз, будучи одной из двух сверхдержав, имел массу стран-союзниц и привлекал нейтральные государства. Все они являлись потенциальными покупателями или получателями советского оружия. Кроме того, некоторые государства смогли освоить лицензионное производство. Именно этим объясняется широчайшее распространение РПГ-7 в странах Европы, Азии и Африки.

В начале семидесятых на международный рынок вышел «Тип 69» – нелицензионная китайская копия советского гранатомета. Вследствие этого количество стран и организаций, использующих такое оружие, значительно выросло. Вместе с тем расширилось и применение гранатометов в продолжающихся и новых вооруженных конфликтах.

На этом этапе положительным фактором вновь оказалась простота конструкции и эксплуатации. Эти качества являлись особо важными при освоении оружия в отсталых государствах. Основу их армий составляли призывники с крайне низким уровнем образования и плохой подготовкой. Но даже из них удавалось сделать метких гранатометчиков, чему помогала простота РПГ-7.


Гранатометчик армии Бурунди, участник международной миссии в Сомали. Фото AMISOM

С распадом СССР поставки оружия в ряд развивающихся стран прекратился. Однако к этому времени они успели накопить серьезные запасы вооружений, в т.ч. РПГ-7 и выстрелов для них. Кроме того, появились альтернативные каналы закупок и поставок. Наблюдаемые масштабы распространения реактивных гранатометов до сих пор основываются на «советском заделе», и предпосылки к кардинальному изменению такой ситуации пока отсутствуют.

Очередной юбилей


Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 поступил на вооружение нашей армии ровно 60 лет назад. После целого ряда модернизаций, он остается в строю, и пока от него не собираются отказываться. Зарубежные страны и формирования тоже продолжают эксплуатацию такого оружия и в большинстве своем не намерены заменять его – как по причине высоких характеристик, так и из-за отсутствия необходимых возможностей.


Военнослужащие спецподразделения США осваивают гранатомет советского производства. Сирия, 2017 г.

Нельзя исключать, что в ближайшем будущем российская промышленность вновь повысит характеристики гранатометного комплекса, внедрив новые прицелы или выстрелы. Также возможно появление аналогичных проектов за рубежом. Эти шаги поспособствуют продлению эксплуатации на значительный срок.

Таким образом, свое шестидесятилетие советский и российский гранатомет РПГ-7 встречает в статусе главного и массового оружия своего класса в мире. И объективные факторы позволят ему оставаться на службе в будущем, в течение неопределенно длительного времени. Вполне вероятно, что следующие юбилеи это оружие вновь встретит на службе.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Avior
    Avior Сегодня, 04:10
    +3
    Гранатометчик армии Бурунди, участник международной миссии в Сомали.

    палатка за спиной сгорит.
    впрочем, навряд ли- боеприпас, похоже, учебный, уж очень потертый
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 04:47
      +2
      Цитата: Avior
      палатка за спиной сгорит.
      впрочем, навряд ли- боеприпас, похоже, учебный, уж очень потертый

      При выстреле возможно и сгорит , если раньше её просто не сдует...
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 04:17
    +5
    Спасибо за историю. Не люблю юбилейные статьи, но про старичка РПГ-7 зашло с первого раза.
  3. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 04:19
    +4
    свое шестидесятилетие советский и российский гранатомет РПГ-7 встречает в статусе главного и массового оружия своего класса в мире.
    С юбилеем,Легенда!
  4. сибиряк54
    сибиряк54 Сегодня, 04:44
    +3
    Два бренда от СССР-калашников и рпг.машины ещё на годы
  5. riwas
    riwas Сегодня, 05:00
    +3
    Научно-производственное объединение "Базальт" (входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) разрабатывает комплекс боеприпасов нового поколения для РПГ-7, первые изделия могут появиться через 2-3 года, сообщил журналистам начальник конструкторского бюро "Базальта" Николай Середа.
    По его словам, новые боеприпасы будут обладать большей бронепробиваемостью – вплоть до 600 миллиметров, по сравнению с 260 миллиметрами для первых боеприпасов для РПГ-7. Увеличатся их термобарическое и осколочное действия. Кроме того, значительно должна повыситься точность за счет новых прицельных устройств.
    Середа пояснил, что сейчас на дальности прямого выстрела (150 метров) гранатометный снаряд попадает в цель с разбросом 40-50 сантиметров. При стрельбе на дистанции до километра точность может превышать габариты бронетехники.
    "Поэтому возникла необходимость повысить эту точность, чтобы даже на дальности до километра было возможно, пускай не с первого выстрела, со второго, но, тем не менее, попасть и поразить танк, чтобы точность была в районе нескольких метров, до пяти, скажем", - добавил начальник КБ.
    https://ria.ru/20210615/boepripasy-1737028332.html
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:06
    +3
    Эх такую шайтан-трубу Красной армии бы к 1941 году... цены бы ей не было тогда... столько жизней наших людей спасла бы.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 05:15
      +6
      В СССР американские реактивные гранатометы Базука появились в 1942 году по ленд- лизу, но их не оценили и распространения они не получили.
      Позже активно использовали трофейные немецкие Офенроры и Панцершреки
      https://topwar.ru/38955-sovsem-ne-muzykalnaya-bazuka-chast-2.html
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 05:44
        +4
        Привет, Сергей. hi
        Немного о "первой ласточке". Первый гранатомёт получил название название ПТГ-44 с гранатой АКГ-70, гранатомёт "Б" - ЛПГ-70 с гранатой РКГ-70, а "В" - ТПГ-90 с гранатой РКГ-90. До полигонных испытаний дошел только ЛПГ-70, но уже в 1945 году после окончания ВОВ.

        Через несколько лет Артком ГАУ утвердил чертежи гранатомёта РПГ-1 и гранаты ПГ-70 к нему. По факту это был первый русский гранатомет. Но, к сожалению, в дальнейшем РПГ-1 использоваться не будет. К 1949 году советский союз берет на вооружение РПГ-2, серийное производство которого начнется только в 1950 году.

        Читал, что ещё до ВОВ у нас были изготовлены в металле и испытывались РПГ, но там произошла какая-то мутная история, вроде бы всех пересажали, а КБ было прикрыто.
        1. СЕРЖ ант
          СЕРЖ ант Сегодня, 06:05
          +3
          Возможно,речь о гранатомете Таубина-Бабурина..Идея создания автоматического гранатомета под стандартный 40,8-мм выстрел для ружейных мортирок системы Дьяконова посетила Я.Г. Таубина, еще когда он был простым студентом Одесского института технологии и зерна. Свой проект он направил Тухачевскому, занимавшему в то время пост заместителя наркома обороны по вооружениям. В 1934 году под Таубина и собранную им вокруг его проекта группу энтузиастов будет создано отдельное КБ. В 1937 году первый образец автоматического гранатомета АГ-ТБ был представлен военным для испытаний.
          На полигоне АГ-ТБ показал чудовищную по тем временам скорострельность – 50-60 выстрелов в минуту при заряжании пятизарядными магазинами и 440-460 выстрелов с ленточным питанием. Но военные от новинки отказались в пользу…50-мм ротного миномета. Главный аргумент при этом был предъявлен совершенно "феерический": автоматический гранатомет не способен вести навесной огонь, а при максимальном угле возвышения дает большее рассеивание попаданий, чем миномет.
          Таубин пытался что-то доказывать, писал многочисленные жалобы в наркомат: "Отдельные работники Арткома Доровлев, Богомолов, Бульба, Игнатенко на протяжении 1937 года с помощью бывшего председателя Артиллерийского комитета АУ Кириллова-Губецкого создали атмосферу шантажа вокруг … 40,8-мм гранатомета" - но в 1938 году 50-мм минометы были приняты на вооружение, а АГ-ТБ раз за разом отправляли на доработку.
          Между тем о попавших для практических испытаний в войска гранатометах приходили восторженные отзывы. В Днепровской военной флотилии АГ-ТБ установили на бронекатер типа Д: "Автоматика работала безотказно… меткость удовлетворительная… система при стрельбе не демаскируется благодаря слабому звуку выстрела и отсутствию пламени… взрыватель работает безотказно как по воде, так и по грунту". Во время Финской войны несколько гранатометов приняли участие в боях на Карельском перешейке и не давали отказов даже при 40-градусном морозе.
          Финал этой истории получился типичным для того времени – с 1938 года КБ загрузили работами по авиационной пушке МП-6, а в мае 1941 года Таубина арестовали по обвинению в "участии в антисоветском заговоре" и в "консервировании недоработанных образцов вооружения и в запуске в валовое производство технически несовершенных систем: 23-миллиметровой авиапушки, 12,7-мм пулемета и других". 28 октября 1941 года он был расстрелян. Малокалиберные минометы с первых же дней войны показали свою полную неэффективность и были сняты с вооружения.
          1. Морской Кот
            Морской Кот Сегодня, 06:14
            +1
            Про Таубина я читал, но имел в виду другое. Сейчас вот порылся и нашел.
            В 1931 г. было испытано 65-мм "реактивное ружье" Б.С. Петропавловского. Его конструкция содержала ряд перспективных элементов: использование легких сплавов, пуск с плеча, электроспуск, щиток для защиты стрелка от газов и дульной волны. Все эти идеи нашли применение в немецких и американских конструкциях. Но после смерти Петропавловского в 1933 г. эта разработка продолжена не была.
          2. Avior
            Avior Сегодня, 06:24
            +1
            Возможно, непринятие во время войны Базуки, как раз и было следствием работ Таубина, Курчевского и близостью этих работ к Тухачевскому.
        2. Avior
          Avior Сегодня, 06:05
          +4
          я пытался понять, почему Базуку не стали брать по ленд-лизу, но так и не понял.
          Цена гранатомета небольшая, можно было получать, как страховку пехоте на случай встречи с танками противника.
          Аргумент о том, что якобы уже была насыщенность противотанковой артиллерией, не выдерживает критики. К каждому взводу батарею ПТО не приставишь, а танки очень мобильны.
          2 марта 1943 года взвод лейтенанта Широнина, выполняя боевую задачу, занял оборону на железнодорожном переезде возле села Тарановка Харьковской области. В течение 5 дней до подхода основных сил взвод удерживал позицию. 5 марта 1943 года гитлеровцы бросили на позиции взвода 35 танков и бронемашин. В тяжелейшем бою взвод под командованием Широнина удержал позицию, уничтожив 16 танков[3] и более 100 солдат противника. Бойцы взвода, жертвуя собой, бросались с гранатами под танки противника. Лейтенант Широнин был тяжело ранен в этом бою.

          Звание Героя Советского Союза ему, как и всем бойцам взвода, было присвоено 18 марта 1943 года.

          Взвод оборонял позиции у железнодорожного переезда[1] в районе села. В период со 2-го по 6-е марта 1943 года взвод выдержал несколько боёв за переезд. 5-го марта противник предпринял самую мощную попытку захватить переезд, чтобы на занятые позиции могли выйти бронепоезда для обстрела Харькова. Позиции взвода атаковали 25 немецких танков и 15 бронетранспортётров[2]. Единственное 45-миллиметровое орудие, имевшееся во взводе, было уничтожено в ходе второй атаки гитлеровцев.[2] Однако бойцы огнём из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной смесью, уничтожили 10 танков, самоходное орудие и бронетранспортёр, а огнём из пулемётов и пистолетов-пулемётов — свыше 100 солдат противника[3][4]. Несколько бойцов взвода бросились с гранатами под вражеские танки, жертвуя своими жизнями. В ходе ожесточённого боя большая часть взвода погибла. В живых осталось только 6 человек. Все погибшие бойцы взвода похоронены в братской могиле в селе Тарановка.

          У бойцов Широнина вполне могли быть Базуки и не пришлось бы бросаться под танки с гранатами и бутылками.