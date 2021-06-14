В китайском медиа: В Индии видят стелс-бомбардировщики Xian H-20, хотя их не видят в своём составе даже наши ВВС

Они научились видеть то, чего нет. В Индии видят стелс-бомбардировщики Xian H-20, хотя их не видят в своём составе даже наши ВВС

В Китае прокомментировали публикации в индийских СМИ, где было заявлено, что ВВС НОАК проводят учения с применением стелс-бомбардировщика Xian H-20 неподалёку от границ Индии. В СМИ Индии было заявлено, что военно-воздушные силы Китая используют учения в качестве возможности испытать свой перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик. В частности, такой материал опубликовал индийский обозреватель Сумит Кумар Сингх.В китайских медиа, комментируя публикацию индийского обозревателя, отмечают, что учения ВВС в районе авиабазы Хотан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) действительно проводятся. Но никакие стелс-бомбардировщики в них не участвуют. Указывается на то, что в Китае никогда не совмещают военные учения с испытаниями перспективной военной техники, которая ещё не поступила на вооружение и находится в стадии разработки.В издании Sohu указывается на то, что в учениях ВВС КНР на западе страны задействованы истребители J-11 (лицензионная копия Су-27 – примечание «ВО») и J-16 (разработаны на основе J-11). Отмечено, что ранее на аэродроме Хотан были замечены истребители нового поколения J-20, однако в текущем году они уже покинули эту военную базу, отправившись в центральную часть КНР.Китайские читатели иронизируют над сообщениями в индийской прессе. Так, указывается на то, что «в Индии видят стелс-бомбардировщики ВВС Китая на учениях, хотя на этих учениях их нет, и неизвестно, есть ли они вообще в окончательном виде».- комментарий в китайском медиа.По официальным данным, Xian H-20 совершил свой первый полёт ещё в 2013 году. Известно, что самолёт выполнен по схеме летающее крыло и имеет специальное покрытие, делающее его малозаметным для РЛС потенциального противника. При этом о завершении работ над Xian H-20 и постановке его на вооружении ВВС НОАК официально не сообщалось.