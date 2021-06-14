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В китайском медиа: В Индии видят стелс-бомбардировщики Xian H-20, хотя их не видят в своём составе даже наши ВВС

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В Китае прокомментировали публикации в индийских СМИ, где было заявлено, что ВВС НОАК проводят учения с применением стелс-бомбардировщика Xian H-20 неподалёку от границ Индии. В СМИ Индии было заявлено, что военно-воздушные силы Китая используют учения в качестве возможности испытать свой перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик. В частности, такой материал опубликовал индийский обозреватель Сумит Кумар Сингх.


В китайских медиа, комментируя публикацию индийского обозревателя, отмечают, что учения ВВС в районе авиабазы Хотан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) действительно проводятся. Но никакие стелс-бомбардировщики в них не участвуют. Указывается на то, что в Китае никогда не совмещают военные учения с испытаниями перспективной военной техники, которая ещё не поступила на вооружение и находится в стадии разработки.

В издании Sohu указывается на то, что в учениях ВВС КНР на западе страны задействованы истребители J-11 (лицензионная копия Су-27 – примечание «ВО») и J-16 (разработаны на основе J-11). Отмечено, что ранее на аэродроме Хотан были замечены истребители нового поколения J-20, однако в текущем году они уже покинули эту военную базу, отправившись в центральную часть КНР.

Китайские читатели иронизируют над сообщениями в индийской прессе. Так, указывается на то, что «в Индии видят стелс-бомбардировщики ВВС Китая на учениях, хотя на этих учениях их нет, и неизвестно, есть ли они вообще в окончательном виде».

Они научились видеть то, чего нет. В Индии видят стелс-бомбардировщики Xian H-20, хотя их не видят в своём составе даже наши ВВС

- комментарий в китайском медиа.

По официальным данным, Xian H-20 совершил свой первый полёт ещё в 2013 году. Известно, что самолёт выполнен по схеме летающее крыло и имеет специальное покрытие, делающее его малозаметным для РЛС потенциального противника. При этом о завершении работ над Xian H-20 и постановке его на вооружении ВВС НОАК официально не сообщалось.
Использованы фотографии:
Минобороны Китая
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5 комментариев
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  1. Avior
    Avior Сегодня, 21:35
    0
    . Указывается на то, что в Китае никогда не совмещают военные учения с испытаниями перспективной военной техники, которая ещё не поступила на вооружение

    Скажу честно- непонятно кому верить
    Мог и индус сочинить, могли и китайцы соврать
    Обе стороны от этого не сильно переживали бы:))))
    1. d1975
      d1975 Сегодня, 21:42
      0
      Да не врут тут китайцы ,смысла не ,они просто идут вы перед и и будут первыми ,они пашут ,а индусы пляшут ! Слишком большое расхождение .
      1. Avior
        Avior Сегодня, 21:47
        0
        Если китайцы захотели проверить как действуют прототипы в условиях учений в обстановке приближенной к боевой- то вполне могли это сделать и не афишировать. У них не принято наперёд хвастать.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:43
      +1
      Ну, на Украине бойцы ВСУ тоже подбили несколько танков "Армата" во время боёв за Донбас. Фотографий, правда не сделали - батарейка на телефоне села.
      Обычное дело
      1. Avior
        Avior Сегодня, 21:51
        0
        Обычное дело всех войн и времён.
        Во время ВОВ Тигров подбитых в докладах было больше, чем немцы их реально выпустили.
        А в мемуарах о времени начала войны и Рейнеметаллы подбитые попадаются