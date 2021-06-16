Идеальная защита для ПАК ДА: миф или реальность?

Как заявили некоторые СМИ (а некоторые всласть обсудили эту новость), «перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия».
Здесь, конечно, есть о чем поговорить, если делать это взвешенно и обдуманно. Говоря устами литературного героя великого Булгакова, «мало ли чего можно рассказать! Не всему надо верить». Тем более, такие новости появляются в нашей прессе систематически и регулярно.
Последнее время у нас полный порядок, если надо рассказать (или мультик показать) о том, что в России изобретена очередная смертоубийственная штуковина. А вот с осмыслением зачастую наблюдаются проблемы. Сказать, что «оно не имеет аналогов…» просто. Сложнее объяснить – почему.
Но никто особенно и не старается вникнуть в суть дела, потому иной раз получаются просто смешные казусы. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте попробуем выстроить все в соответствии с тем планом, по которому все и надо будет понять.
Пункт 1. В России начата сборка модернизированного варианта стратегического бомбардировщика Ту-160. Ту-160М2.
Да, начинать надо именно с этого пункта, а не с ПАК ДА. Каждому свое время.
Пункт 2. В 2016 году, представители фирмы «Туполев» в интервью СМИ рассказали о том, что бомбардировщик будет оснащен новыми локатором, пилотажным комплексом с современными лазерными гироскопами, системами связи, датчиками, системами индикации, а также новой системой управления оружием.
То есть, по факту речь шла и том, что корпус самолета останется прежним, а начинка будет очень существенно переработана. Не модернизация, а фактически другая машина в старом корпусе. Это нормально, это правильно.
Пункт 3. В 2009 году в России начались работы по созданию нового стратегического бомбардировщика «Изделие 80» или ПАК ДА. Работы идут, и идут, если то, что нам говорят в официальных заявлениях, правда, неплохо. В 2020 году начата сборка первого образца. Всего через 11 лет от начала работ.
Стоит сравнить с ПАК ФА, работы по которому начались в 2001 году, первый полет состоялся в 2017-м, а до логического завершения проекта еще довольно далеко. Но обещают, что году к 2025-2026 бомбардировщик полетит.
Неплохой расклад, особенно если учесть, насколько истребитель меньше стратегического бомбардировщика.
Пункт 4. СМИ начинают массово сообщать, что ПАК ДА (когда он будет «в металле») получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить бомбардировщик от всех видов оружия.
Эти заявления сразу же породили множество вопросов у тех, кто не совсем до конца понимает суть этих комплексов. Не факт, что и те, кто писал, тоже все ясно себе представляют. Но одни просто констатировали факт того, что для ПАК ДА будет создан какой-то новый оборонительный комплекс, другие стали сомневаться и задавать вопросы типа «А новый комплекс для Ту-160М2 – это что?»
Очень логичный вопрос, не так ли? На самом деле, что в действительности, разработка ДВУХ комплексов для двух разных самолетов, или ПАК ДА получит тот же комплекс, который готовят для Ту-160М2?
Согласитесь, есть некая каверза в вопросе. Ту-160М2 собирается уже сегодня, старые самолеты «подтягивают» до этого уровня, а ПАК ДА полетит в лучшем случае лет через десять. И если речь идет об одном и том же комплексе, он вряд ли будет через десять лет актуален и конкурентоспособен.
Так что же у нас в действительности: два комплекса для двух бомбардировщиков или один? Что имеют в виду представители ВПК, говоря о том, что и Ту-160М2, и ПАК ДА получат чуть ли не 100% защиту от любых атак в оптическом и радиолокационном диапазонах?
Конечно, цифру «100%» серьезно воспринимать не стоит. Впрочем, все подобные заблуждения очень часто разбиваются. Например, заблуждение о самолете-невидимке F-117 было разбито именно таким вот образом. Все склонны преувеличивать, и мы, и противники.
Естественно, современные системы электронного противодействия в состоянии значительно ослабить работу ПВО противника. Ослабить, но не свести к нулю.
Лучшим примером тут может служить испытания новейшей на тот момент системы «Смальта» в 70-х годах прошлого века в ходе очередного сирийско-израильского конфликта. «Смальту» на вертолете Ми-8 использовали против ЗРК «Хок». Сперва «Смальта» очень эффективно работала против «Хока», но потом израильтяне поняв, что к чему, сменили каналы на системе наведения и управления. И все пошло прежним чередом.
Это бесконечная гонка. Защита против оружия и оружие против защиты. Поэтому и первое, и второе будут модернизироваться и заменяться более современными образцами.
Это вполне нормально относится и к нашим бомбардировщикам. Кстати, кроме ПАК ДА, который пока только на бумаге и Ту-160, у нас есть Ту-95МС и Ту-22М3М. И модернизация средств радиоэлектронного воздействия по идее должна затронуть и эти самолеты тоже.
Унификация. Очень полезная вещь. Разработка, производство, установка, ремонт и обслуживание – все это проще делать с одной системой на четырех типах самолетов, чем наоборот.
Но главное – непонятно пока о чем вообще идет речь. То, что о новых системах говорят наши новостные СМИ – это совсем не повод для того, чтобы начинать поднимать шум. Новость – это всего-навсего новость, и новость не обязана нести в себе конкретику. «Будет новая система, не имеющая аналогов в мире, с которой мы всех победим. Точка». Вот, достаточно для новости.
А разбираться придется потом и совсем другим. Но разобраться надо, ибо крики о том, что все печально и на четыре самолета будет четыре разных комплекса радиоэлектронной защиты – это несерьезно.
Понятно, что разработать такую непростую вещь, как комплекс РЭБ воздушного базирования – это дело не одного года. В отличие от всех остальных комплексов, воздушный – самый сложный в реализации.
Наземным системам все равно на вес. Вопрос только базы, от прицепа (тот же «Житель») до «Красухи», которая на шасси от БАЗа.
Флотские системы не зависят от энергии так сильно, как остальные. На кораблях с энергией всегда порядок.
А вот воздушные комплексы должны быть и легкие, и потреблять энергию так, чтобы хватило систем самолета. Соответственно, не так просто разработать и собрать то, что удовлетворит всех.
Мы раз уж заговорили о «Смальте», которую начнет менять в ВКС комплекс «Рычаг», комплекс «Смальта» пошел в серию в 1974 году и до сих пор применяется на некоторых образцах техники. «Хибины», о котором сегодня говорят, как о чудо-оружии, начали разрабатываться в том же 1977 году, когда за «Смальту» Калужский институт-разработчик (КНИРТИ) получил Государственную премию.
Так что не очень это быстрое дело – создание комплекса РЭБ воздушного базирования. Соответственно, если сегодня мы гипотетически говорим о том, что для капитально модернизированного Ту-160М2 УЖЕ готов некий комплекс защиты «от всего», то это совсем не означает, что через 10 лет этот же комплекс будет устанавливаться на ПАК ДА, о чем сегодня некоторые так сокрушаются.
Вообще развитие современных средств РЭБ идет очень высокими темпами. Что говорить, в девяностых средняя станция постановки помех состояла минимум из двух здоровенных грузовиков. А то и из трех: антенная, аппаратная и электростанция. Сегодня намного проще. На базе МТ-ЛБ делают станцию, которая являет собой сущий кошмар для авиации противника.
Потому нет сомнений, что в Калуге (например) действительно отработали по теме перевооружения Ту-160М2. Именно Ту-160М2, потому что это реальный самолет, а не проект на бумаге. И на Ту-160М2 будут действительно установлены новые системы радиоэлектронного воздействия на средства противника.
Что касается ПАК ДА – он не останется без комплекса защиты, это понятно. Какой – это другой вопрос. Скорее всего, за основу возьмут то, что будет установлено на Ту-160М2. За основу – потому что через 10-15 лет устанавливать то же самое на ПАК ДА, как уже было сказано, не будет иметь никакого смысла.
Понятно, что у потенциального противника не станут сидеть сложа руки и точно так же будут совершенствовать системы обнаружения, наведения, подавления, ракетное оружие. И за этим придется смотреть и принимать соответствующие действия.
Так что смело можно сказать, что да, комплекс, который будет устанавливаться на ПАК ДА – это не тот, что будет установлен на Ту-160М2. По одной простой причине: этот комплекс в любом случае успеет пройти испытания и в него по результатам будут наверняка вносится изменения.
Но в любом случае это будет некая унифицированная система, как ни крути. И это довольно логично, все самолеты дальней/стратегической авиации должны иметь одинаковый уровень защиты от всех средств поражения.
Мы здесь имеем именно комплексное перевооружение на одну систему всех самолетов, от Ту-95 до Ту-160М2 и далее, что там получится из ПАК ДА.
Говоря о том, что этот комплекс, о котором мы пока не знаем ничего, сможет на 100% защитить самолеты от радиоэлектронного и оптического воздействия, наверное, несколько преждевременно. Для этого нужны какие-то доказательства, результаты испытаний. Как вертолет с «Рычагом» обстреляли ракетами «Иглы» и ничего не получилось. И все сомнения по «Рычагу» сразу отпали.
Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши самолеты чувствовали себя в небе как дома. Современные средства радиоэлектроники могут обеспечить довольно высокую степень безопасности, противодействуя техническим средства противника.
Это касается всего: радаров обнаружения, ГСН, лазеров… И огромный бомбардировщик с мощными двигателями сможет спокойно поднять в воздух и использовать тот же «Рычаг», хоть он и весит полторы тонны.
Кстати, такие системы – это очень весомая перспектива. «Рычаг» наверняка «похудеет» в ближайшие годы и получит постоянную прописку на бортах. Было бы очень полезно.
Хотелось бы максимально обезопасить все. Но у противника тоже сидят инженеры и конструкторы и работают над тем, чтобы их радары видели наши самолеты, а ракеты находили цель, обнаруженную радарами.
Потому вполне ожидаемо, новый бомбардировщик просто обязан получить действительно самый передовой комплекс защиты. Вот только бросаться громкими заявлениями о том, что эти средства обеспечат на 100% защиту самолета, наверное, пока не стоит. Пока не будет создан самолет, пока не будет создан и комплекс защиты.
Понятно, что через 10 лет уже никто и не вспомнит о том, что говорилось сегодня по этой теме. Остается только ждать результатов работы над ПАК ДА и его вооружением. А там уже делать определенные выводы.