Байдену снова задали вопрос, считает ли он Путина «убийцей»

Он на самом деле… Я… Э-э… Послушайте, он же сам дал понять, что… э-э-э… В прошлом, и он признал это, у него были вещи, которые он делал или мог делать. Слушайте, мне вообще задали такой вопрос в эфире. И я честно отвечал.

Журналисты передали президенту США Джо Байдену информацию о том, как в интервью телеканалу NBC Владимир Путин отреагировал на вопрос о том, какое впечатление на него произвёл утвердительный ответ хозяина Белого дома на слова считает ли он российского лидера «убийцей». Напомним, что Путин, отвечая на этот вопрос, усмехнулся, а в итоге подобного рода заявления и сами вопросы назвал «словесным недержанием».У Байдена журналисты поинтересовались, считает ли он «Путина убийцей и сегодня».По словам Байдена, он «тоже смеётся». Далее президент США в своём «фирменном» стиле несколько раз запинался и не мог подобрать слова, для того чтобы дать однозначный ответ.Ответ Байдена звучал примерно следующим образом:Подумав ещё немного, Джо Байден заявил, что не считает «всё это» имеющим большое значение перед встречей, которая состоится 16 июня в Швейцарии.Между тем западные социологи отмечают, что на Западе встречу Байдена с Путиным считают гораздо более привлекающим к себе внимание событием, чем, например, саммит Большой семёрки. При этом большинство (около 69%) высказавшихся граждан Европы, США и некоторых других стран, относящихся к «коллективному Западу», не считают, что встреча двух лидеров завершится «прорывом в отношениях».