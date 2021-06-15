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Байдену снова задали вопрос, считает ли он Путина «убийцей»

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Журналисты передали президенту США Джо Байдену информацию о том, как в интервью телеканалу NBC Владимир Путин отреагировал на вопрос о том, какое впечатление на него произвёл утвердительный ответ хозяина Белого дома на слова считает ли он российского лидера «убийцей». Напомним, что Путин, отвечая на этот вопрос, усмехнулся, а в итоге подобного рода заявления и сами вопросы назвал «словесным недержанием».


У Байдена журналисты поинтересовались, считает ли он «Путина убийцей и сегодня».

По словам Байдена, он «тоже смеётся». Далее президент США в своём «фирменном» стиле несколько раз запинался и не мог подобрать слова, для того чтобы дать однозначный ответ.

Ответ Байдена звучал примерно следующим образом:

Он на самом деле… Я… Э-э… Послушайте, он же сам дал понять, что… э-э-э… В прошлом, и он признал это, у него были вещи, которые он делал или мог делать. Слушайте, мне вообще задали такой вопрос в эфире. И я честно отвечал.

Подумав ещё немного, Джо Байден заявил, что не считает «всё это» имеющим большое значение перед встречей, которая состоится 16 июня в Швейцарии.

Между тем западные социологи отмечают, что на Западе встречу Байдена с Путиным считают гораздо более привлекающим к себе внимание событием, чем, например, саммит Большой семёрки. При этом большинство (около 69%) высказавшихся граждан Европы, США и некоторых других стран, относящихся к «коллективному Западу», не считают, что встреча двух лидеров завершится «прорывом в отношениях».
Использованы фотографии:
Твиттер/G7 UK
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:10
    +8
    ***
    В ответе на вопрос о Путине Байден заПутался...
    ***
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 06:15
      +4
      "Э-э-э!Просто...Э-э-э! Блинкен, перед тем интервью, паршивец, забыл мне напомнить выпить таблетку от маразма, вот я и нес, что попало...Э-э-э! А с таблеткой, я "жэсточайший", а нет, это не моя фраза! Короче, я тоже смеюсь! При чем все время! Таблетки плохо помогают...Э-э-э! " laughing
      1. Adimius38
        Adimius38 Сегодня, 06:36
        0
        Дай Бог, чтобы в этом возрасте вы не запинались . 78 ЛЕТ президенту США
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 06:46
          +4
          Об чем и речь - в 78 лет очень рискованно доверять человеку рулить ядерной державой! Дома надо сидеть в кресле-качалке под пледом перед камином и нянчить правнуков!
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 06:58
            +2
            Цитата: Зяблицев
            Об чем и речь - в 78 лет очень рискованно доверять человеку рулить ядерной державой! Дома надо сидеть в кресле-качалке под пледом перед камином и нянчить правнуков!

            hi Зато потом можно будет сказать---ну что же Вы хотите? 78лет уже......
            А Клинтониху маразм настиг гораздо раньше---когда она в эфире стала лаять по собачьи, а потом сказала, что это шутка.
            1. Mitroha
              Mitroha Сегодня, 07:17
              0
              Он на самом деле… Я… Э-э… Послушайте, он же сам дал понять, что… э-э-э… В прошлом, и он признал это, у него были вещи, которые он делал или мог делать.

              Паноптикум, и это ответ президента одной из самых сильных стран мира......Да Брежнев с его сиськи-масиськи, его в бараний рог бы в беседе скрутил
            2. Например
              Например Сегодня, 07:23
              0
              Цитата: Зяблицев
              в 78 лет очень _ Дома надо сидеть в кресле-качалке__


              Что за глупость!
              В 78 лет нужно работать! Работать в мартеновском цеху или врачем-хирургом водителем автобуса.
              И пусть в этом автобусе каждый день ездят члены единой России которые считают, что после 60 лет мужчина снова обретает молодость. А целью их поездки пусть будет зубной кабинет где им будет рвать зубы врач 78 лет. И вырывать зуб часов восемь, пока силы есть.
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 06:38
        +3
        Цитата: Зяблицев
        При чем все время! Таблетки плохо помогают...Э-э-э! "

        Таблеток ему напихают, сколько смогут. Только их хватает ненадолго. А сколько продлится встреча? Часа три? Четыре? Вот они и боятся, что к концу встречи Байден подпишет пакт о "Безоговорочной капитуляции" и передаст Путину "ядерный чемоданчик" wassat
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:13
    +4
    Он на самом деле… Я… Э-э… Послушайте, он же сам дал понять, что… э-э-э…
    Это даже не словесный понос, а мычание на фоне попытки словесного поноса. Понятно почему американская сторона категорически отказалась от совместной пресс конференции. Ну, а корреспондентов хлебом не корми, а дай задать провокационный вопрос тем более если он касается российского президента. О чем с ними (американцами) разговаривать?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:20
      +1
      (около 69%) высказавшихся граждан Европы, США и некоторых других стран, относящихся к «коллективному Западу», не считают, что встреча двух лидеров завершится «прорывом в отношениях».
      А просто ППР.... lol
  3. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 06:37
    0
    Сам по себе вопрос глупый и провокационный
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 06:49
    0
    Недалёкий журналюга решил хайпануть, задав Трампу вопрос - "считает ли он Путина убийцей". И все Западные медиа подхватили эту чушь.Теперь с ним, как с флагом, бегают перед Байденом и Борисом. Это наглядно показывает на убожество современных СМИ.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 07:07
      0
      Цитата: askort154
      ......Западные медиа подхватили эту чушь.Теперь с ним, как с флагом, бегают перед Байденом и Борисом. Это наглядно показывает на убожество современных СМИ.
      wassat laughing интересно, сколько раз будут спрашивать одно и тоже? Понятно, журналюгам не надоест. fool А не надоест ли это Байдену и Борису? Как было бы интересно, если----- am бурная реакция?
      Или цель---довести вопросами до абсурда? Если 5 раз спросить, если 10.....
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:02
    +1
    Как они издевались на разных Свободах,над нашем президиумом Старцев в конце 70 ых,начале 80 ых.Теперь наша очередь.Ни кто и не думал что так будет.Из америки от политиков стариковщеной прет.Не Вашингтон,а дом престарелых какой то.
    1. синдикалист
      синдикалист Сегодня, 07:22
      0
      Зато сейчас в руководстве России лишь талантливая молодежь
  6. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:10
    0
    На подобные вопрсы нужно задать встречный вопрос журналисту: "Ты чьих будешь? Чей холоп спрашиваю?!"
  7. cyberbarabash
    cyberbarabash Сегодня, 07:15
    0
    Байден не царь, в отличие от. По большому счету, в кресло президента США можно обезьяну посадить или Путина/Таудеру/Зеленского. Ничего не изменится...