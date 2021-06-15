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Операция сирийских войск против боевиков в провинции Хама закончилась неудачей

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Сирийские правительственные силы после серии авиаударов по позициям террористов ИГИЛ (*запрещённая в России террористическая организация) попытались провести зачистку района Аль-Фадса на востоке провинции Хама. В этом районе сосредоточены наиболее крупные силы игиловцев* в Сирийской Арабской Республике. При этом боевики не действуют единым фронтом, а разделены на несколько группировок, промышляющих обычно внезапными нападениями, устраивающих засады и ведущих иную диверсионно-террористическую деятельность.


Операция по зачистке района Аль-Фадса началась после уничтожения с помощью авиабомб нескольких участков подземным коммуникаций боевиков. По некоторым данным, в числе уничтоженных было и подземное хранилище оружия и боеприпасов.

Однако операция по развитию успеха САА и зачистке территории завершилась неудачей. Террористы атаковали колонну сирийских войск, в результате чего был уничтожен автомобиль САА. Сирийская армия понесла потери. Жертвой нападения ИГИЛ* стал один сирийский военнослужащий, ещё четверо (по меньшей мере) получили ранения. Это официальные данные. Боевики заявляют о гораздо большем числе потерь сирийской армии и о том, что им удалось сорвать операцию.

Нападение на колонну произошло в пустынной местности неподалёку от района Итрия (Ифрия). При этом отмечается, что боевики продолжают использовать подземные коммуникации для нападений на отряды САА.

Нужно отметить, что это далеко не первая попытка САА уничтожить боевиков ИГИЛ на востоке Хамы, однако пока результаты продолжают оставаться неудачными, так как площадь зоны контроля террористов в этом районе не сокращается.

Более успешно проведённой оказалась операция против ИГИЛ* в другой сирийской провинции – Хомс. Сразу несколько воинских формирований, включая бронетанковые подразделения, задействованы в операции близ населённого пункта Бадия. Сухопутные подразделения выдвинулись в сторону района контроля ИГИЛ со стороны города Ас-Сухна.



Предварительно с воздуха были нанесены несколько ударов по коммуникациям боевиков. Оставшиеся на востоке Хомса бандгруппы пытаются взять в кольцо, после чего завершить их уничтожение.

Как видно, операции против остатков ИГИЛ* в Сирии идут с переменным успехом. Основной сложностью таких операций является то, что боевики используют подземные коммуникации и действуют малочисленными группами на разных направлениях.
Использованы фотографии:
Минобороны Сирии
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6 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 06:37
    +4
    ... Жертвой нападения ИГИЛ* стал один сирийский военнослужащий, ещё четверо (по меньшей мере) получили ранения...

    Один погиб и несколько раненых. Это что прада - НЕУДАЧА?
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 06:48
      +1
      Цитата: Быков.
      ... Жертвой нападения ИГИЛ* стал один сирийский военнослужащий, ещё четверо (по меньшей мере) получили ранения...

      Один погиб и несколько раненых. Это что прада - НЕУДАЧА?

      Ну да, один погиб , несколько раненых -и это неудача целой армии , как заглавие статьи нам сообщает...
    2. Torins
      Torins Сегодня, 06:48
      +2
      Если это сделал один боевик то да, неудача. Но тогда не понятен смысл и масштаб операции.
  2. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 06:38
    +4
    Террористы атаковали колонну сирийских войск, в результате чего был уничтожен автомобиль САА. Сирийская армия понесла потери. Жертвой нападения ИГИЛ* стал один сирийский военнослужащий, ещё четверо (по меньшей мере) получили ранения.

    Вот это не удача! Освобождали район и надо же один боец и один авто потеряны + минимум 4 300х. После этого вопрос, а сколько боевиков контролировало район? Полтора землекопа? Или САА наступление вело силами 5 человек? Или как? Херня какая-то... fool
    1. Torins
      Torins Сегодня, 06:47
      +3
      То же ничего не понял. Если сирийцы атаковали силами 10ти человек, то да, потери для масштабов операции существенные, но тогда не понятен вообще сокральный смысл этой операции...
  3. Комментарий был удален.
  4. V1er
    V1er Сегодня, 07:24
    0
    Пока будет дырявая граница, через неё будет идти снабжение оружием, деньгами, продуктами и людьми. Это партизанская война может длиться бесконечно.