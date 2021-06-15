Операция сирийских войск против боевиков в провинции Хама закончилась неудачей

Сирийские правительственные силы после серии авиаударов по позициям террористов ИГИЛ (*запрещённая в России террористическая организация) попытались провести зачистку района Аль-Фадса на востоке провинции Хама. В этом районе сосредоточены наиболее крупные силы игиловцев* в Сирийской Арабской Республике. При этом боевики не действуют единым фронтом, а разделены на несколько группировок, промышляющих обычно внезапными нападениями, устраивающих засады и ведущих иную диверсионно-террористическую деятельность.
Операция по зачистке района Аль-Фадса началась после уничтожения с помощью авиабомб нескольких участков подземным коммуникаций боевиков. По некоторым данным, в числе уничтоженных было и подземное хранилище оружия и боеприпасов.
Однако операция по развитию успеха САА и зачистке территории завершилась неудачей. Террористы атаковали колонну сирийских войск, в результате чего был уничтожен автомобиль САА. Сирийская армия понесла потери. Жертвой нападения ИГИЛ* стал один сирийский военнослужащий, ещё четверо (по меньшей мере) получили ранения. Это официальные данные. Боевики заявляют о гораздо большем числе потерь сирийской армии и о том, что им удалось сорвать операцию.
Нападение на колонну произошло в пустынной местности неподалёку от района Итрия (Ифрия). При этом отмечается, что боевики продолжают использовать подземные коммуникации для нападений на отряды САА.
Нужно отметить, что это далеко не первая попытка САА уничтожить боевиков ИГИЛ на востоке Хамы, однако пока результаты продолжают оставаться неудачными, так как площадь зоны контроля террористов в этом районе не сокращается.
Более успешно проведённой оказалась операция против ИГИЛ* в другой сирийской провинции – Хомс. Сразу несколько воинских формирований, включая бронетанковые подразделения, задействованы в операции близ населённого пункта Бадия. Сухопутные подразделения выдвинулись в сторону района контроля ИГИЛ со стороны города Ас-Сухна.
Предварительно с воздуха были нанесены несколько ударов по коммуникациям боевиков. Оставшиеся на востоке Хомса бандгруппы пытаются взять в кольцо, после чего завершить их уничтожение.
Как видно, операции против остатков ИГИЛ* в Сирии идут с переменным успехом. Основной сложностью таких операций является то, что боевики используют подземные коммуникации и действуют малочисленными группами на разных направлениях.