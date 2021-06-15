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На выставке в Киеве представляют макет унифицированной зенитной ракеты «Коралл»

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На выставке в Киеве представляют макет унифицированной зенитной ракеты «Коралл»

Сегодня (15 июня) в Киеве стартует выставка «Оружие и безопасность 2021». Проведение мероприятий в рамках выставки по известным причинам ограничено санитарными требованиями, однако на Украине заявляют, что выставка будет «достаточно представительной». В 2019 году военно-промышленный форум собрал на Украине более 500 различных компаний и свыше 27 тысяч участников.


Основное число компаний, которые представляют свою продукцию на «Зброя та безпека – 2021», сегодня являются украинскими. Основная задача компаний, как и на любой другой подобной выставке, - получить возможность подписания контрактов с заказчиками, включая и украинское министерство обороны.

На выставке в Киеве представлен макет унифицированной зенитной ракеты «Коралл» от конструкторского бюро «Луч» (Киев).


Работы над этой ракетой ведутся уже пять лет. Решение о начале таких работ было принято в 2016 году «с подачи» тогдашнего главы Минобороны Украины Степана Полторака.



Разработчики «Коралла» называют некоторые характеристики этой управляемой ракеты. Так, максимальная высота поражения цели составляет 10 тыс. м, максимальная дальность – 30 тыс. м, максимальная скорость ракеты 1100 м/с, масса ракеты – 300 кг при массе боевой части в 25 кг. В ракете реализована АРГСН – активная радиолокационная головка самонаведения, а также инерционная навигационная система.

По некоторым данным, ракету можно использовать и в качестве средства ПВО на боевых кораблях.
Использованы фотографии:
КБ "Луч", украинский военный портал
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 07:11
    -1
    Интересно было бы почитать о выставке более подробную статью. Может, кто либо из участников ВО с Украины напишет? Желательно, конечно, с иллюстрациями)))
    1. Torins
      Torins Сегодня, 07:31
      0
      Ходят слухи, что там выставлен макет, сверх секретного проекта "звезда смерти". lol
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:18
    0
    А не дороговато? Как никак целый макет. Могли бы ограничится рисунком.
  5. Комментарий был удален.