На выставке в Киеве представляют макет унифицированной зенитной ракеты «Коралл»

Сегодня (15 июня) в Киеве стартует выставка «Оружие и безопасность 2021». Проведение мероприятий в рамках выставки по известным причинам ограничено санитарными требованиями, однако на Украине заявляют, что выставка будет «достаточно представительной». В 2019 году военно-промышленный форум собрал на Украине более 500 различных компаний и свыше 27 тысяч участников.
Основное число компаний, которые представляют свою продукцию на «Зброя та безпека – 2021», сегодня являются украинскими. Основная задача компаний, как и на любой другой подобной выставке, - получить возможность подписания контрактов с заказчиками, включая и украинское министерство обороны.
На выставке в Киеве представлен макет унифицированной зенитной ракеты «Коралл» от конструкторского бюро «Луч» (Киев).
Работы над этой ракетой ведутся уже пять лет. Решение о начале таких работ было принято в 2016 году «с подачи» тогдашнего главы Минобороны Украины Степана Полторака.
Разработчики «Коралла» называют некоторые характеристики этой управляемой ракеты. Так, максимальная высота поражения цели составляет 10 тыс. м, максимальная дальность – 30 тыс. м, максимальная скорость ракеты 1100 м/с, масса ракеты – 300 кг при массе боевой части в 25 кг. В ракете реализована АРГСН – активная радиолокационная головка самонаведения, а также инерционная навигационная система.
По некоторым данным, ракету можно использовать и в качестве средства ПВО на боевых кораблях.