«Нужны конкретные сроки»: В Киеве раскритиковали «пустые обещания» НАТО

Надежда Украины и Грузии на получение Плана действий по членству в НАТО опять провалилась. Саммит альянса ничего, кроме очередных обещаний не принес.
Лидеры стран, входящих в НАТО, поддержали право Киева и Тбилиси на вступление в альянс, и на этом хорошие новости для Украины и Грузии кончились. В заявлении, прозвучавшем после окончания саммита, "союзникам и партнерам" посоветовали продолжать реформы, заявили об их "твердой поддержке" и пообещали, что примут в НАТО, но вот когда, не сказали. Конкретных сроков, а именно этого добивались в Киеве и Тбилиси, названо не было.
Единственное, что можно отметить "положительное" для Украины - это короткий ответ Байдена "нет" на вопрос: "помешает ли война в Донбассе вступлению Украины в НАТО". Но надеяться на то, что США выступят за скорейшее вступление Украины в НАТО можно не надеяться.
В Киеве, конечно же, решение саммита раскритиковали, заявив, что им нужны конкретные сроки получения Плана действий по членству в НАТО, а не очередные обещания. Небезызвестный Алексей Арестович, являющийся советником главы офиса президента Украины, заявил, что украинские власти не устраивают "пустые обещания".
Однако, как считают в Киеве, не все потеряно, Украина может получить План по членству в НАТО сразу же после встречи Байдена с Путиным. Как заявил все тот же Арестович, просто американский лидер до конца не определился со своим отношением к российской политике и Путину, а после встречи все встанет на свои места. Осталось только дождаться итогов встречи и Брюссель с радостью примет Украину в НАТО, да и в Евросоюз в придачу.