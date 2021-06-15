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«Нужны конкретные сроки»: В Киеве раскритиковали «пустые обещания» НАТО

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Надежда Украины и Грузии на получение Плана действий по членству в НАТО опять провалилась. Саммит альянса ничего, кроме очередных обещаний не принес.


Лидеры стран, входящих в НАТО, поддержали право Киева и Тбилиси на вступление в альянс, и на этом хорошие новости для Украины и Грузии кончились. В заявлении, прозвучавшем после окончания саммита, "союзникам и партнерам" посоветовали продолжать реформы, заявили об их "твердой поддержке" и пообещали, что примут в НАТО, но вот когда, не сказали. Конкретных сроков, а именно этого добивались в Киеве и Тбилиси, названо не было.

Единственное, что можно отметить "положительное" для Украины - это короткий ответ Байдена "нет" на вопрос: "помешает ли война в Донбассе вступлению Украины в НАТО". Но надеяться на то, что США выступят за скорейшее вступление Украины в НАТО можно не надеяться.

В Киеве, конечно же, решение саммита раскритиковали, заявив, что им нужны конкретные сроки получения Плана действий по членству в НАТО, а не очередные обещания. Небезызвестный Алексей Арестович, являющийся советником главы офиса президента Украины, заявил, что украинские власти не устраивают "пустые обещания".

Однако, как считают в Киеве, не все потеряно, Украина может получить План по членству в НАТО сразу же после встречи Байдена с Путиным. Как заявил все тот же Арестович, просто американский лидер до конца не определился со своим отношением к российской политике и Путину, а после встречи все встанет на свои места. Осталось только дождаться итогов встречи и Брюссель с радостью примет Украину в НАТО, да и в Евросоюз в придачу.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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9 комментариев
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  1. Torins
    Torins Сегодня, 07:02
    +2
    Осталось только дождаться итогов встречи и Брюссель с радостью примет Украину в НАТО, да и в Евросоюз в придачу.
    Хочу просмотреть на их реакцию когда ничего этого не произойдёт laughing
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:14
      +2
      «Нужны конкретные сроки»: В Киеве раскритиковали «пустые обещания» НАТО

      На месте НАТО я бы поторопился с реакцией yes Украина шутить не будет...
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 07:19
        +1
        Цитата: ПиК
        Украина шутить не будет...

        Да уж. Там с приходом нового президента шутки кончились. laughing
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 07:17
      +1
      Мне ужасно доставляет Зеленский, корчащий перед европейцами из себя Боромира из "Властелина колец": "Мой отец (Порошенко), наместник Гондора, долгое время сдерживал натиск Мордора — ценой крови нашего народа уцелели ваши земли" laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    -2
    Европе боязно,Крым и Сирия свое дело сделали.Уже б давно приняли еще в 14 году.Но все просчитали и прослезились.Они что воевать за украину будут с ядерной державой?
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:17
    +2
    НАТО конечно ужасно хочет принять в свои ряды бывших русских шизофреников.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 07:18
    0
    Конкретных сроков, а именно этого добивались в Киеве и Тбилиси, названо не было.

    Но морковку перед мордой у ослов не убирают, и они тупо следуют за ней.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:25
    +1
    я не понимаю, как живя в России можно с утра до вечера писать про Украину. Расскажите как патриот Рогозин уволил космонавта Сергея Крикалева и за что.
  6. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 07:30
    0
    Могли бы и выдать план. Сперва помыть все унитазы во всем мире, ну и потом дождаться пока рак на горе свистнет. Или этим придуркам другой "план" нужен? laughing