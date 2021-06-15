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Американский вице-адмирал назвал гиперзвуковую ракету «Циркон» наибольшей угрозой для авианосцев ВМС США

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Кадр с испытаний ракеты «Циркон»



Американский вице-адмирал Джон Хилл, возглавляющий агентство по противоракетной обороне США, выступая перед конгрессменами, заявил о новых угрозах, с которыми может столкнуться авианосный флот США.

По словам вице-адмирала Хилла, основные риски для американских авианосцев сегодня связаны с потенциальным использованием против них гиперзвуковых ракет.

Джон Хилл:

Наши авианосцы уже сейчас сталкиваются с угрозами гиперзвукового оружия, которое появляется на вооружении у наших противников. Русские уже поставили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые можно запускать с истребителей и бомбардировщиков.

Отмечено, что первым носителем «Кинжала» в ВКС России стал МиГ-31, получивший обозначение МиГ-31К.

В отчёте исследовательской службы Конгресса США указывается на то, что в России сейчас разрабатываются сразу несколько вариантов гиперзвукового оружия, включая «Циркон». Именно эту ракету морского базирования Джон Хилл считает наиболее грозным оружием против американских авианосцев. В США видят существенные риски в том, что у авианосных ударных групп военно-морских сил (ВМС) страны отсутствуют системы, способные перехватывать гиперзвуковые ракеты.

В ВМС США пока не выстроена система ПРО, которая могла бы перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Предлагается направить средства для развития этой составляющей американских ВМС, чтобы авианосцы не стали лёгкими мишенями для гиперзвуковых ракет.
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19 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:40
    +5
    А как же: мультфильм, фейк и не существует?
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:20
      +2
      Вот, что характерно, американцы на самом высоком уровне говорят откровенно-русские, нащи противники! А мы все-наши заокеанские партнеры, наши заокеанские друзья... А есть еще прослойка людей в России, которые вообще молятся на США, будто бы не слышат, что мы для Америки враг!
      1. Tzar
        Tzar Сегодня, 08:51
        0
        У нас вроде тоже в последнее время прямо говорят о подлётном времени натовских ракет из Европы до Москвы... Так что у нас тоже потихоньку возвращаются в реальность.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:01
      +1
      В состав АУГ входят атомный авианосец, 1−2 ракетных крейсера типа «Тикондерога», 3−4 эсминца типа «Арли Бёрк», 1−2 МЦАПЛ типа «Лос-Анджелес», 1−2 транспорта снабжения.Максимум-11 (с АПЛ) единиц.
      На борту фрегата-24 ракеты.
      Адмирала можно понять.
  2. Потерпите
    Потерпите Сегодня, 07:42
    -12
    Без целеуказания эти ракеты опасности не представляют.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:47
      +2
      Ракета сама по себе не летает.Ракетой необходимо управлять.А о системе управления ,кто же рассказывать будет.
    2. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 08:30
      +5
      Не переживай киборг, к вам такие не прелетят, вам и ФАБов хватит
    3. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 08:32
      +1
      Ну да, ведь систем управления же нет, как и спутников, самолетов разведчиков, истребителей, да и системы наведения и выбора цели (существующей даже в предыдущих ракетах) в Цирконах то же не существует.
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 09:12
        +1
        Цитата: Виктор Сергеев
        ...да и системы наведения и выбора цели (существующей даже в предыдущих ракетах) в Цирконах то же не существует.

        Вы совсем ничего не понимаете в наведении ракет на вновь обнаруженные подвижные цели (АВМ), и все, что вы перечислили выше, к "Циркону" не подходит. Пока же "Циркон" умеет работать по стационарным целям с заранее известными координатами, со смешной дальностью пуска 450 км, и угрозы АВМ не представляет.
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:44
    0
    Пускай боятся и делают соответствующие выводы.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:46
    0
    Не пойму что так Джон Хилл переживает за свои авианосцы.Во первых авианосец в море еще найти надо,а потом еще подойти,подлететь надо на меньше 1000км.Вроде заявленная дальность Кинжала и Циркона 1000 км.Да авики в конфликте с Россией будут использоваться во второй волне удара,так намного безопаснее для них.
    1. Per se.
      Per se. Сегодня, 08:25
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Не пойму что так Джон Хилл переживает за свои авианосцы.
      Попил средств, он и в США актуален, тем более, что если "безоружной сиротой" от "Циркона" прикинуться, можно дополнительные бабки на флот из бюджета отжать. Сухопутные силы, ВВС и флот там давно так "бодаются."
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:52
        0
        Нет защиты от гипера Российского и Китайского,а тогда зачем сегодня Джеральд Форд в Южно Китайское море зашел,чтоб китайцы потренировались.Так те потренеруются,гонять будут до последнего как в прошлый раз.Будут плакаться ,что китайцы электроные пуски ракет провели ,по их лоханке мира и свободы.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:53
    +2
    Именно эту ракету морского базирования Джон Хилл считает наиболее грозным оружием против американских авианосцев
    . А шо, их авианосцы будут длятся у наших берегов?
    Где ещё они могут встретится с "цирконами"?
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    0
    Американский вице-адмирал назвал гиперзвуковую ракету «Циркон» наибольшей угрозой для авианосцев ВМС США
    а как же мерикатосовская тема с "мультиками" о "Цирконе"? laughing Страшно стало! angry
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    0
    Наши авианосцы уже сейчас сталкиваются с угрозами гиперзвукового оружия, которое появляется на вооружении у наших противников.
    Даже вводя АУГ в Персидский залив американцы сегодня чувствуют себя не совсем комфортно предполагая удар Ирана, а что же тогда говорить о России и Китае, которых Сша обозначили противником? Поэтому в интересах обоих сторон не усиливать конфронтацию, а начинать договариваться на равных условиях. Ну, а если нет желания, то будьте готовы в случае конфликта потерять экипажи из нескольких тысяч человек и корабли, на которые угрохали миллиарды.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:44
    0
    Год назад меня усиленно убеждали что против авианосцев нет оружия и что оборону АУГ невозможно преодолеть smile ...теперь сами американцы подтверждают что это не так.
    Времена меняются...борьба меча и щита вечна в этом мире.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:58
      -1
      Давно ли оборону АУГ невозможно преодолеть? Тем более год назад...? С учетом развития ракетной техники, АУГ скоро будет пригоден только против бармалеев и банановых республик. И то не долго...
  9. bar
    bar Сегодня, 08:45
    0
    Предлагается направить средства

    Всё как обычно, ничего нового.