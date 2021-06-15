Американский вице-адмирал назвал гиперзвуковую ракету «Циркон» наибольшей угрозой для авианосцев ВМС США

Кадр с испытаний ракеты «Циркон»

Наши авианосцы уже сейчас сталкиваются с угрозами гиперзвукового оружия , которое появляется на вооружении у наших противников. Русские уже поставили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые можно запускать с истребителей и бомбардировщиков.

Американский вице-адмирал Джон Хилл, возглавляющий агентство по противоракетной обороне США, выступая перед конгрессменами, заявил о новых угрозах, с которыми может столкнуться авианосный флот США.По словам вице-адмирала Хилла, основные риски для американских авианосцев сегодня связаны с потенциальным использованием против них гиперзвуковых ракет.Джон Хилл:Отмечено, что первым носителем «Кинжала» в ВКС России стал МиГ-31, получивший обозначение МиГ-31К.В отчёте исследовательской службы Конгресса США указывается на то, что в России сейчас разрабатываются сразу несколько вариантов гиперзвукового оружия, включая «Циркон». Именно эту ракету морского базирования Джон Хилл считает наиболее грозным оружием против американских авианосцев. В США видят существенные риски в том, что у авианосных ударных групп военно-морских сил (ВМС) страны отсутствуют системы, способные перехватывать гиперзвуковые ракеты.В ВМС США пока не выстроена система ПРО, которая могла бы перехватывать гиперзвуковые ракеты.Предлагается направить средства для развития этой составляющей американских ВМС, чтобы авианосцы не стали лёгкими мишенями для гиперзвуковых ракет.