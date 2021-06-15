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«Позиция Турции по российской С-400 неизменна»: Эрдоган подвёл итоги встречи с Байденом

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«Позиция Турции по российской С-400 неизменна»: Эрдоган подвёл итоги встречи с Байденом

Турция не намерена отказываться от российской зенитной системы С-400, в этом вопросе позиция Анкары остается неизменной. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Джо Байденом на саммите НАТО в Брюсселе.


Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Эрдоган заявил, что на переговорах с американским президентом вопрос о ЗРС С-400 поднимался, стороны его обсудили. При этом позиция Турции остается неизменной и отказываться от зенитной системы Анкара не намерена. По словам турецкого лидера, также в ходе встречи были подняты другие вопросы, включая поставку истребителей пятого поколения F-35. Договорились ли о чем то конкретном, президент Турции не пояснил.

Таким образом можно констатировать, что США не получили того, что добивались, а именно отказа Турции от российской зенитной системы. Как уже писало по данному поводу в одном из новостных материалов "Военное обозрение", Вашингтон требовал от Анкары полного отказа от использования С-400 в турецкой системе ПВО или возвращения системы России. Однако турки на это не пошли.

Добился ли Эрдоган каких-либо подвижек в отношениях двух стран также неизвестно, но даже если американский лидер выступит за снятие санкций с Турции, сделать это будет весьма трудно. В Конгрессе США уже сложилась антитурецкая коалиция, выступающая категорически против снятия ограничений.

Так что пока все остались при своем: Турция с С-400 и без F-35, а США с санкциями.
Использованы фотографии:
https://tccb.gov.tr/
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29 комментариев
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  1. Torins
    Torins Сегодня, 07:50
    +2
    Турки молодцы, а штаты себя в очередной раз попытались показать хозяевами мира, тьфу противно fool
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:57
      -1
      противно, что противопоставить нечего
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:24
      -1
      С одной стороны, это хорошо, но с другой главное, чтобы Эрдоган-паша по нашим ВКС нашу же С-400 не применил...
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 08:51
      +1
      Интересно не то,что поведал Эрдоган. А то,о чем промолчал.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:40
      0
      а байден по этому поводу ничего не сказал, телесуфлер было ставить негде)))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:54
    +2
    Большой красный кнопка ВКЛ и ВЫКЛ С 400 руках Эрдогана, это дорого стоит.Мало того что Петриот дороже,с сомнительными характеристиками(саудиты класно отрекламировали) так он еще может быть под двойным управлением.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:58
      0
      так он еще может быть под двойным управлением.

      что значит "может"?
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:19
      +3
      В Ираке Хусейн вдруг решил систему управления всем ПВО заказать во Франции, результат известен
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:03
        0
        Цитата: KCA
        В Ираке Хусейн вдруг решил систему управления всем ПВО заказать во Франции, результат известен

        Жадные до долларов были у Садама генералы.
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:21
      +1
      Да, никаких "может". Под двойным и приоритет не у владельца, а у производителя.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 09:09
        0
        Ну и зачем заказчику такое изделие?Производитель будет решать против кого можно применять оружие? Турки неплохо ,ну конечно в меру своих сил , пытаются модернизировать свою армию .Мы выходит помогаем ,а вот стоит ли ,не знаю!
    4. Алдмит_2
      Алдмит_2 Сегодня, 09:36
      0
      А С400 не может? belay
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:55
    +2
    «Позиция Турции по российской С-400 неизменна»: Эрдоган подвёл итоги встречи с Байденом
    . Всё при своём.
    Шумиха в СМИ ... дыма много, толков не видно.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:46
      +1
      Доброго времени! hi

      Кроме упертости у Эрдогана есть понимание , что сдавать позиции это проявление слабости.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:05
        +2
        Цитата: cniza
        Кроме упертости у Эрдогана есть понимание , что сдавать позиции это проявление слабости.

        Уступив единожды, в будущем будешь уступать постоянно. Это Эрдоган понимает.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:08
          +2
          Я бы сказал так - тебя затопчут...
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:39
        0
        Приветствую soldier
        Эрдоган, опытный кадр, мог бы обставить все так, что большинство приняло б это как победу, проявление чего то там .... политики, ничего святого нет, а обыватель, в массе, не так умён, что б не купится на умно состряпаннную туфту.
  4. tech3030
    tech3030 Сегодня, 08:06
    0
    Турок он как волк,которого как ни корми он в лес смотрит. Так что радоваться продавая им с -400 -.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: tech3030
      Турок он как волк,которого как ни корми он в лес смотрит.

      Да как и его предки, не забывает на Европу глаз положить.
    2. tech3030
      tech3030 Сегодня, 09:14
      0
      _"Турок он как волк,которого как ни корми он в лес смотрит. Так что радоваться продавая им с -400 -." -Странно почему в моём комментарии удалили слово дебили...зм - модераторам не нравится правда!?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +3
    позиция Анкары остается неизменной
    Вчера по этому поводу я написал, что в этом вопросе у американцев найдет коса на камень. Так оно и вышло. Не для того Эрдоган тратил деньги на укрепление своей ПВО, чтобы вот так разом, в угоду американцам отказаться от этого. Здесь турецкий президент исходит исключительно из интересов своей страны и лишний раз подчеркивает свою независимость.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      Здесь турецкий президент исходит исключительно из интересов своей страны и лишний раз подчеркивает свою независимость.

      И похоже американцы с этим смирились.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    0
    Таким образом можно констатировать, что США не получили того, что добивались, а именно отказа Турции от российской зенитной системы.
    Не продавил байдА то что намеревался. 1:0 в пользу турок. Ну и в нашу соответственно. bully
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:20
    0
    С-400 амерам, как кость в горле. В НАТО ломает им все шаблоны.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:24
    +1
    А Эрдоган-то мужичок упёртый. Чего- чего, а уважения достоин.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Пленник
      А Эрдоган-то мужичок упёртый.

      В наше время только таким нужно быть, наглым и зубастым, а не то сожрут шакалы.
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:33
    +1
    ***

    «У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом
    Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек,
    который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает,
    что это выгодно для его страны, он идет до конца»,— Путин.

    ***
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:41
    +1
    Это скорее показатель недоверия турков к американцам.После переворота устроенного американцами в Турции,Эрдоган решил подстраховаться
  11. cniza
    cniza Сегодня, 08:44
    0
    «Позиция Турции по российской С-400 неизменна»: Эрдоган подвёл итоги встречи с Байденом


    Никто не сомневался ...