«Позиция Турции по российской С-400 неизменна»: Эрдоган подвёл итоги встречи с Байденом

Турция не намерена отказываться от российской зенитной системы С-400, в этом вопросе позиция Анкары остается неизменной. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Джо Байденом на саммите НАТО в Брюсселе.
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Эрдоган заявил, что на переговорах с американским президентом вопрос о ЗРС С-400 поднимался, стороны его обсудили. При этом позиция Турции остается неизменной и отказываться от зенитной системы Анкара не намерена. По словам турецкого лидера, также в ходе встречи были подняты другие вопросы, включая поставку истребителей пятого поколения F-35. Договорились ли о чем то конкретном, президент Турции не пояснил.
Таким образом можно констатировать, что США не получили того, что добивались, а именно отказа Турции от российской зенитной системы. Как уже писало по данному поводу в одном из новостных материалов "Военное обозрение", Вашингтон требовал от Анкары полного отказа от использования С-400 в турецкой системе ПВО или возвращения системы России. Однако турки на это не пошли.
Добился ли Эрдоган каких-либо подвижек в отношениях двух стран также неизвестно, но даже если американский лидер выступит за снятие санкций с Турции, сделать это будет весьма трудно. В Конгрессе США уже сложилась антитурецкая коалиция, выступающая категорически против снятия ограничений.
Так что пока все остались при своем: Турция с С-400 и без F-35, а США с санкциями.