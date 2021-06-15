«Пилот не подозревал о движении самолёта в сторону земли»: в США опубликован отчёт о причинах падения F-16C в декабре прошлого года

Другими факторами, приведшими к падению самолёта, были плохие погодные условия в ночное время, когда и выполнялся полёт.

Во время столкновения с землёй самолёт F-16C находился под углом 58 градусов с креном в 20 градусов вправо. Скорость составляла более 600 узлов (свыше 1100 км/ч). Носовая часть самолёта и правое крыло первыми коснулись земли. В результате падения были срезаны несколько деревьев. В земле остались характерные следы и воронка. Капитан Джонс даже не пытался катапультироваться.

В США опубликовали отчёт по результатам расследования причин падения истребителя F-16C в прошлом году в штате Мичиган. Самолёт пилотировал опытный 37-летний капитан Дервуд Джонс, местом службы которого была 176-я истребительная эскадрилья Нацгвардии штата Висконсин (США). Самолёт упал 8 декабря 2020 года в национальном парке Гайавата в Мичигане.В отчёте следственной группы говорится о том, что пилот потерял ориентацию во время попытки осуществить дозаправку самолёта в воздухе. Указывается на то, что пилот не смог в режиме реального времени получать данные системы GPS.Из отчёта:Самолёт тогда на большой скорости врезался в землю, пилот погиб.Д.Джонс имел налёт на F-16 не менее 1000 часов. Общая его практика пилотирования составляла более 1300 часов. 240 часов из них относятся к боевым вылетам. Свыше 300 часов американский лётчик «налетал» в ночное время.Из отчёта:Представители следственной группы говорят, что это является доказательством того факта, что пилот даже не подозревал о движении самолёта в сторону земли.