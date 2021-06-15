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«Пилот не подозревал о движении самолёта в сторону земли»: в США опубликован отчёт о причинах падения F-16C в декабре прошлого года

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В США опубликовали отчёт по результатам расследования причин падения истребителя F-16C в прошлом году в штате Мичиган. Самолёт пилотировал опытный 37-летний капитан Дервуд Джонс, местом службы которого была 176-я истребительная эскадрилья Нацгвардии штата Висконсин (США). Самолёт упал 8 декабря 2020 года в национальном парке Гайавата в Мичигане.


В отчёте следственной группы говорится о том, что пилот потерял ориентацию во время попытки осуществить дозаправку самолёта в воздухе. Указывается на то, что пилот не смог в режиме реального времени получать данные системы GPS.
Из отчёта:

Другими факторами, приведшими к падению самолёта, были плохие погодные условия в ночное время, когда и выполнялся полёт.

Самолёт тогда на большой скорости врезался в землю, пилот погиб.

Д.Джонс имел налёт на F-16 не менее 1000 часов. Общая его практика пилотирования составляла более 1300 часов. 240 часов из них относятся к боевым вылетам. Свыше 300 часов американский лётчик «налетал» в ночное время.

Из отчёта:

Во время столкновения с землёй самолёт F-16C находился под углом 58 градусов с креном в 20 градусов вправо. Скорость составляла более 600 узлов (свыше 1100 км/ч). Носовая часть самолёта и правое крыло первыми коснулись земли. В результате падения были срезаны несколько деревьев. В земле остались характерные следы и воронка. Капитан Джонс даже не пытался катапультироваться.

Представители следственной группы говорят, что это является доказательством того факта, что пилот даже не подозревал о движении самолёта в сторону земли.
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16 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 08:22
    0
    Как и Гагарин с Серегиным...
    1. Torins
      Torins Сегодня, 08:29
      +6
      На счёт Гагарина имеет место быть ошибка метеорологической службы на сколько я помню. Тут же несколько другой момент, не понятный. Пилот не мог не знать что теряет высоту. Почему он не выровнял самолёт по приборам? Комиссия что-то не договаривает. Больше похоже на потерю сознания.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 08:31
        +2
        Как вариант!
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 08:38
        +1
        +1
        Очень похоже на потерю управления. Другое дело почему скрывают. Видимо озвучка истинной причины приведет к ряду ненужных проверок как летного состава, так и различного функционала авиабазы.
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 08:55
          0
          пилот не смог в режиме реального времени получать данные системы GPS

          Эта катастрофа , конечно отдельный , частный случай , но не слишком ли в ВВС США полагаются на данные GPS ?
          Ведь прогнозы специалистов по поводу возможных в будущем боевых столкновений говорят о том , что система GPS может быть вообще выведена из строя , либо под воздействием систем РЭБ-РЭП противника выдавать ложные данные...
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 09:36
            0
            Цитата: ПиК
            не слишком ли в ВВС США полагаются на данные GPS ?..

            Мы не знаем оборудован ли был конкретный самолет системой приближения к земле, но они давят на то, что подобные системы имеют свою базу данных и свой собственный приемник gps..., что то не сраслось
      3. sabakina
        sabakina Сегодня, 08:55
        0
        Тёзка скажите, в полёте пилот ощущает силу гравитации?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:35
    +1
    Вот по этому в училище учат смотреть на приборы ,а не доверять своим ощущениям .Странно что на F-16C не дублируется горизонт
    1. zlinn
      zlinn Сегодня, 08:58
      +1
      еще как дублируется, он есть на HUD и на панели обычный гироскопический( между ног) но при сильной иллюзии пилоты склонны не верить любым приборам и в гражданской авиации таких случаев море
  3. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:41
    0
    Как же так. what А по по приборам ориентироваться по указателям крена и тангажа и авигоризонту? Углы пилот должен ощущать своей "жопой".
  4. bar
    bar Сегодня, 08:43
    -1
    опытный 37-летний капитан Дервуд Джонс...
    ...практика пилотирования составляла более 1300 часов...
    ...пилот не смог в режиме реального времени получать данные системы GPS

    Неужели всё так плохо? Попал сигнал GPS, и всё? recourse
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: bar
      Неужели всё так плохо? Попал сигнал GPS, и всё?

      Отключат русско-китайские хакеры GPS, и все американские самолёты врежутся в землю или упадут в море. (войне конец).
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 08:48
    0
    -во время попытки осуществить дозаправку самолёта в воздухе.
    Процедура довольно сложная и как видим опасная.
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 08:55
    +1
    Да, бывают такие ситуации при полете в облаках, ночью над морем и т.д. Это называется "иллюзия крена", чаще случается с малоопытными пилотами, или сильно уставшим опытным. Летчик не доверяет приборам, а впадает в зону иллюзий. Было много катастроф из-за этого, особенно на заре развития авиации. В данном случае, информация "кривая". Что-то не досказано, или
    искажёно. Вполне возможно, что истинная причина комиссией закрыта, что часто случается везде, когда комиссия ангажирована. Наглядный пример этому - расследование катастрофы рейса MN -17.
  7. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:15
    0
    вот и верь gps после этого)))
  8. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 09:25
    +1
    Серьезно? Не заметил, что вниз летит?? Можт пилот в отключке паросто был?